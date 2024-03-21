igotosochi
Инвестиции

Мартышкин портфель. Итоги седьмого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился седьмой месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.
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Мартышкин портфель. Итоги седьмого месяца инвестиционного эксперимента
Photo: Denisse Leon, Unsplash

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

Ссылка на народный портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

За месяц народный портфель снова вырос. Лидирует всё так же Яндекс. Он уже на 33% в плюсе. Новатэк остаётся последним с -11%. Портфель показывает +1 075 597 рублей или +10,76%.

  • В плюсе: Яндекс (+33%), Северсталь (+27%), СНГ-ап (+25%), Лукойл (+20%), Сбер (+12%), Роснефть (+11%), МТС (+2%)

  • В минусе: Газпром (-7%), ГМК (-7%), Новатэк (-11%)

Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.

Ссылка на мартышкин портфель:https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/

Закончился седьмой месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля.-3

Портфель мартышки напротив падает. Доходность за месяц снизилась с +3% до +2%. Лидер остался прежний — Татнефть с доходностью +34%. Аутсайдер изменился, вместо ТНС это теперь Окей с -17%. Портфель показывает +236 423 рублей или +2,37%.

  • В плюсе: Татнефть-ап (+37%), Лукойл (+20%), ТГК-2-ап (+10%), СаратовЭнерго (+9%), Коршуновский ГОК (+6%)

  • В минусе: Оргсинтез (-5%), Соллерс (-5%), ТНС Кубань (-15%), Русгрэйн (-16%), Окей (-17%)

Таким образом, народный портфель продолжает обгонять макаку. Донаты на покупку бананов начать собирать, что ли? Впрочем, отрыв не такой уж и большой, всё ещё впереди.

Результаты семи месяцев (итоговые цифры по месяцам, последние — текущие):

Народный портфель: +0,5% / +2,72% / +5,89% / +0,6% / +2,94% / +7,89% / +10,76%

Мартышкин портфель: +22,16% / +11,55% / +3,09% / -5,13% / +5,09% / +3,19% / +2,37%

Народный портфель на своём максимуме, а мартышкин портфель снова отстал, хотя у него было в первый месяц +22%. В плюсе — и то отлично.

Дивиденды

И мартышка, и народный портфель получают зарплату, но не очень регулярно. В этот раз дивидендов никто не получил.

Народный портфель

  • Было: 212 919

  • Получено: 0

  • Итого: 212 919

Мартышкин портфель

  • Было: 194 836

  • Получено: 0

  • Итого: 194 836

Народный портфель и стоит дороже, и дивидендов получил больше. Продолжаем наблюдение.

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Инвестиции

Мартышкин портфель. Итоги седьмого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился седьмой месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

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