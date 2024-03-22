Свежие облигации: Сэтл на размещении

Очередные прорабы хотят попросить у нас денег на строительство многоэтажек. Вслед за Глораксом и ЛСР размещает свой выпуск очередной питерский застройщик — Сэтл.

По стройке всегда хорошие доходности наряду с лизингом (например, вот в этой подборке можно оценить их концентрацию. Впрочем, если не нравятся ни те, ни другие, то по доходности данный выпуск похож на рассмотренный ранее выпуск Новых Технологий, и он тоже с офертой. Но вскоре будут и без оферты, и с высокими купонами, не пропустите.

Объём выпуска — 5 млрд. Ориентир купона: 15,4–15,9% (до 17,11% YTM). Оферта (put) через 2 года, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A от АКРА (май 2023).

Сэтл Групп — крупный девелоперский холдинг, который работает на российском рынке 30 лет. За все это время компания построила и сдала более 346 жилых домов и 61 социальный объект. Кроме того, Сэтл Групп строит дороги, создает парки, скверы и общественные пространства. Основными регионами, в которых работает компания, являются Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининград и Калининградская область. Тикер: 🧱👷 Сайт: https://setlgroup.ru

Выпуск: Сэтл Групп 002Р-03

Объём: 5 млрд

Начало размещения: 29 марта (сбор заявок до 26 марта)

Срок: 3 года

Купонная доходность: 15,4–15,9%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: да (через 2 года)

Амортизация: нет

Почему Сэтл Групп? В Питере не только пить, но и строить?

И пить, и строить — да. В 2023 году Сэтл снова стал первым в Петербурге по объёму ввода жилья и занял пятое место по этому показателю в России. Было введено в эксплуатацию 32 жилых дома, а прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, компания строит ещё 18 ЖК от эконома до премиума.

Что говорят нам цифры? В первом полугодии 2023 года выручка Сэтла немного сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года с 70,27 млрд рублей до 66,78 млрд. EBITDA уменьшилась с 19,293 млрд до 18,652 млрд, но рентабельность EBITDA выросла с 27,5 до 27,9%. Но тут важно помнить о том, что 2П2023 было сильным у всех прорабов.

Чистая прибыль снизилась с 9,86 млрд в 1П2022 года до 9,5 млрд рублей в том же периоде 2023 года. С другой стороны, активы значительно увеличились с 298 млрд до 324 млрд. Долг вырос почти вдвое с 66 млрд до 114,6 млрд. Коэффициент долга к EBITDA (прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) вырос с 3,43 до 3,8.

АКРА посчитала: среднее значение FFO до чистых процентных платежей и налогов 30,3 млрд. Рентабельность по FFO до процентов и налогов будет в ближайшие года на уровне 20%.

У Сэтла в обращении есть 4 выпуска на 30,5 млрд: один погашается в апреле 2024 (7,5 млрд), два — в 2025 и — в 2026. Гасить апрельский выпуск нужно обязательно, так что мартовский выпуск в помощь (читай — рефинанс). Мне этот выпуск не кажется сильно интересным, в основном из-за оферты, так что пропущу. Но сама компания очень даже гуд.

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