И всё идёт по Европлану — новое IPO

Появились подробности об IPO Европлана, так что можно теперь посмотреть на компанию более детально. Спойлер: дешевле, чем предполагалось. Пост — продолжение предыдущего поста: IPO Европлан: первый взгляд. Так что повторяться про компанию и её финансовые показатели не особо буду.

Параметры

Мосбиржа допустила к торгам акции Европлан с 29 марта, ориентир по цене установлен на уровне 835–875 рублей за акцию. Это соответствует оценке в 100–105 млрд рублей, а не 140 млрд, как предполагалось ранее. Естественно, это многое меняет. Как бы мне ни нравилась компания, 140 млрд — дороговато. 105 — уже намного интереснее.

Компания планирует привлечь в ходе IPO 12,5–13,1 млрд. Скорее всего, IPO пройдёт по верхней границе. Если говорить про количество акций, то будет предложено 15 млн штук, фрифлот составит 12,5%, но из них 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после выхода на биржу.

В рамках размещения будет предложено до 15 млн акций, в результате чего доля бумаг в свободном обращении (free-float) составит до 12,5%. Из них около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после выхода на биржу.

Когда?

Сбор заявок будет проводиться до 28 марта, а 29 марта уже начнутся торги акций под тикером LEAS (тут всё понятно — от слова лизинг, интересно, не закрепится ли за Европланом прозвище «лизун»).

Нюанс с заявками и аллокацией

Итоговая цена IPO будет установлена ЭсЭфАй по итогам окончания периода сбора заявок инвесторов. Он начинается 22 марта, а завершится 28 марта. Подать заявку на участие можно через разных российских брокеров. Заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться! Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации!

Кажется, что уважаемые господа решили бороться с читерством и несправедливой по мнению многих инвесторов аллокацией. Лично я думаю, что спрос превысит предложение, а значит по аллокации снова будут вопросики. Или не будет. Посмотрим.

Мультипликаторы P/E и P/BV

Теперь, зная параметры оценки, можно и мультипликаторы посчитать. Они уже довольно интересные.

P/E (Price/Earnings — цена/прибыль) получается около 6,7.

P/BV (отношение рыночной цены акции к стоимости активов) получается около 2,2.

Благодаря рентабельности ROE в 37,6% Европлан выглядит сильно эффективнее Совкомбанка и Тинькофф с их 25–35%. Кроме того, у компании есть планы по дивидендам. Конечно, не факт, что они сразу засыпят инвесторов дивидендами, всё же есть ещё куда развиваться и инвестировать, но рано или поздно начнут.

Финансы

Всё же ещё раз напомню про финансы. Чистая прибыль Европлана за 2023 год выросла на 27% и составила 14,7 млрд. 91,1% активов компании представлены высокодоходным лизинговым портфелем (ЧИЛ — 86,8%) и ликвидными активами (депозиты, денежные средства — 4,4% активов).

Капитал вырос за год с 33,8 млрд до 44,7 млрд. Растёт количество лизинговых сделок, растут денежные потоки. С какой стороны ни посмотри — компания очень классная. Кредитный рейтинг от Эксперт РА — AA.

Это мы берём?

Если подводить итоги, то да, участвую. Вы-то как, планируете? Не знаю, какая будет аллокация, но практически уверен, что она может быть скромной. Кажется, что будет предпринята попытка сделать её справедливой. В любом случае, это супер отлично, что ещё одна интересная компания появится на бирже.

Дисклеймер: данный пост не является инвестиционной рекомендацией.

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