Пассивный доход моего портфеля превысил 29 000 рублей в месяц

Мой портфель вплотную подобрался к отметке в 3,5 млн рублей. Из них около 2,9 млн — пополнения, а около 0,6 млн — прибыль. Посчитал, какой кэшфлоу он генерирует, ну или другими словами пассивный доход за год и в среднем за месяц.

Портфель в марте увеличился на 200 000, это пополнение и 52 000 от вычета на ИИС. Вот бы всегда так, но пока что это разовая акция. В любом случае, это повод посчитать кэшфлоу.

У меня есть в составном портфеле депозит, облигации, бумажная недвижимость и акции, ещё у меня есть телеграм-канал, залетайте. С небольшим округлением в меньшую сторону посчитал, что получается.

Более точная стоимость портфеля будет 1 апреля, а вот тут данные от 1 марта.

1. Депозит

Сейчас депозит около 1,05 млн, за 12 месяцев он даст около 120 000, налогом облагаться не будет, доход слишком маленький. Вклад от июня 2022 года на 3 года.

2. Дивиденды

В акциях сейчас около 865 тысяч рублей, прогноз по дивидендам — около 77 000, тут нужно вычесть налог, останется 67 000 рублей. Вполне вероятно, что получится больше, но это неизвестно, так как дивиденды ещё не объявлены. Дивдоходность считаю 9% до налогов.

3. Облигации

В облигациях (корпоративных) у меня 1,21 млн рублей, текущая средняя доходность 14%, здесь без погашения и без амортизации. 170 000 рублей или 148 000 после налогов. Часть облигаций — замещающие и юаневые, поэтому тут в любом случае будет погрешность.

Тут, конечно, стоит помнить, что облигации умеют дефолтиться, поэтому у меня портфель сильно диверсифицирован.

Но для надёжности стал увеличивать долю длинных ОФЗ, пока доходность растёт.

4. Недвижимость

У меня есть паи фондов АБ7, РД, Атриум и Парус. Суммарно на 0,25 млн. Доходность в них низкая, в среднем 9% на данный момент. Скорее всего, чуть больше, но посчитаю с округлением в меньшую сторону. Это 22 000 или 19 000 после налогов.

5. Активы без кэшфлоу

Тут немного фондов и заблокированных акций, по которым пассивного дохода, как вы понимаете, быть не может. Понятно, что не по всем акциям можно получить выплаты, но во втором пункте это учтено. Так что определённая часть портфеля не приносит никакого кэшфлоу от слова совсем.

По заблокированным акциям есть какие-то подвижки, возможно, удастся от них избавиться. У меня заблокировано как раз на сумму менее 100 000.

6. За скобками

Кроме дивидендов и купонов я ежегодно получаю налоговый вычет за пополнение ИИС на 400 000. Это ещё 52 000 рублей. Учитывать их здесь не буду.

Итого

Всего получается 354 000 рублей за год, очищенных от налогов. Это 29 500 рублей в месяц.

Много или мало?

Как всегда, всё познаётся в сравнении. Такой доход можно сравнить разве что с МРОТ (в Москве 29 400) или пенсией (в Москве 24 500). Получается, что 3,5 млн рублей трудятся как самая низкооплачиваемая рабочая сила. Или чилят лучше среднестатистического пенсионера. Естественно, это не то, к чему нужно стремиться.

Можно сравнить с миллионом в кредит. Это как раз ежемесячный платёж, если взять в кредит миллион на 5 лет (даже 1,2 млн, если постараться). Любопытно. Ставочки, конечно, сейчас неподъёмные.

Поскольку у меня цель — покупка недвижимости с кэшфлоу от инвестиций, а на 29 500 рублей в месяц квартиру в Сочи не купишь (в ипотеку) и даже не снимешь, то лучше ориентироваться на потенциальный ежемесячный платёж. Это, надеюсь, от 80–120 тысяч в месяц (в зависимости от срока и других условий) в ипотеку без учёта первоначального платежа. Здесь ещё много неизвестных (стоимость, ставка, первоначальный платёж и т. д.), но как ориентир можно иметь в виду.

Это — прогноз, год от года данные могут очень сильно отличаться, могут прилететь чёрные лебеди, деньги могут запретить, а инвесторов обуть. Может случиться и наоборот: ракета, туземун, замена денежной лопаты на более вместительную. Можно также привязываться и к размеру портфеля (например, я ориентируюсь на размер портфеля, равный стоимости квартиры), а не к пассивному доходу. В любом случае, путь ещё длинный, едем дальше.

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