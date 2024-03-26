igotosochi
Инвестиции

IPO, курс рубля, индекс, размещения облигаций, объявленные дивиденды и другие новости. Воскресный инвестдайджест

К сожалению, неделя запомнится не инвестиционными новостями, а страшной трагедией. Все эти размещения облигаций, дивиденды, IPO, курсы рубля и биткоина — ничто по сравнению с жизнью людей. Берегите себя и своих близких.
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IPO, курс рубля, индекс, размещения облигаций, объявленные дивиденды и другие новости. Воскресный инвестдайджест
Photo: Utsav Srestha, Unsplash

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Новая старая ключевая ставка

Центробанк снова не изменил ключевую ставку. 16%, как и было. Но найти 16% в надёжных банках и облигациях всё сложнее и сложнее. Если по вкладам есть промо-предложения, то облигации компаний с высокими рейтингами купоны роняют ниже 15%. Впрочем, доходности YTM получаются всё равно выше. Инфляция в районе 8%.

Курс рубля почти не изменился

Рубль за неделю незначительно укрепился. Курс изменился с 92,90 до 92,79 рубля за доллар.

Вопреки ожиданиям, что рубль после выборов отправится в свободное подводное плавание, этого не происходит, как минимум пока. Продолжаю смотреть на замещайки и юаневые облигации, но в марте пока что не покупал ничего из них.

К сожалению, неделя запомнится не инвестиционными новостями, а страшной трагедией. Все эти размещения облигаций, дивиденды, IPO, курсы рубля и биткоина — ничто по сравнению с жизнью людей.-2

Продолжение коррекции индекса

Индекс продолжает коррекцию, снижение с 3 302 до 3 269 пунктов. РТС тоже снижается — с 1 120 до 1 111.

К сожалению, неделя запомнится не инвестиционными новостями, а страшной трагедией. Все эти размещения облигаций, дивиденды, IPO, курсы рубля и биткоина — ничто по сравнению с жизнью людей.-3

Впереди дивидендный сезон, так что инвесторы не сомневаются в дальнейшем росте.

Дивиденды

Отсёкся Диасофт. Объявлены очередные дивиденды: Лукойл, Банк СПб, Новабев, Интер РАО. Лукойл ожидали побольше, но суммарно за год всё равно гуд. Также ранее были объявлены: Новатэк, Черкизово, Позитив, ЛСР, ЦМТ, Северсталь. Скоро список станет сильно больше.

Текущие дивиденды:

К сожалению, неделя запомнится не инвестиционными новостями, а страшной трагедией. Все эти размещения облигаций, дивиденды, IPO, курсы рубля и биткоина — ничто по сравнению с жизнью людей.-4

Напоминаю о прогнозах по дивидендам на год:

  • 5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка (NEW)

  • Топ-10 дивидендных акций 2024 от аналитиков Финам (NEW)

  • Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка

  • Самые высокие дивиденды 2024 по версии БКС

  • Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB

  • Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Март продолжает заваливать новыми выпусками.

Разместились/собрали заявки: Новые Технологии, ЛСР, Рекорд Трейд, Вэббанкир, МТС, Норникель и другие. Поучаствовал в ЛСР.

На очереди: Сэтл, СТМ, Окей, Росагролизинг, Селлер и другие. По ним я пока не принял решения по участию. Скоро ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI за неделю продолжил снижение с 116,03 до 115,30. Минфин продолжил размещать длинные ОФЗ с рекордной доходностью. Я снова взял.

Биткоин продолжает снижение

Дойдя до исторического максимума, биткоин начал падение, которое продолжается. Эфир тоже. Но волатильность высокая, биткоин то по 60к, то по 66к. Мой криптопортфель за неделю снизился до 1 300+ USD.

Московская недвижимость на максимумах

Средняя цена метра новостроек в Москве остаётся максимальной. Символическое снижение на 1 тысячу — с 296 до 295 тысяч рублей за квадрат.

К сожалению, неделя запомнится не инвестиционными новостями, а страшной трагедией. Все эти размещения облигаций, дивиденды, IPO, курсы рубля и биткоина — ничто по сравнению с жизнью людей.-5

IPO Европлана

Стали известны параметры IPO лизинговой компании Европлан. Мосбиржа допустила к торгам акции Европлан с 29 марта, ориентир по цене установлен на уровне 835–875 рублей за акцию. Это соответствует оценке в 100–105 млрд рублей, а не 140 млрд, как предполагалось ранее. Подробнее я писал в отдельном посте. Читайте. Я буду участвовать.

Что ещё?

  • Трамп проведет IPO своей соцсети Truth Social на бирже.

  • Акции Лукойла подешевели на 3% после объявления размера дивидендов.

  • Сегежа отчиталась. Все плохо. Но АФК говорит, что всё уладит. Транснефть отчиталась хорошо. Туземунно.

  • Мосбиржа хочет стать брокером. А что, выгодно.

  • Reddit провёл IPO, сразу же +70%.

  • Норникель провернёт сплит в начале апреля.

  • Ключ в Турции подняли с 45% до 50%. Эрдономика. А ставка ФРС не изменилась.

  • Ждём весной IPO МТС Банка.

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igotosochi
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К сожалению, неделя запомнится не инвестиционными новостями, а страшной трагедией. Все эти размещения облигаций, дивиденды, IPO, курсы рубля и биткоина — ничто по сравнению с жизнью людей. Берегите себя и своих близких.

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