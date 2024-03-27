Где дивиденды, Лукойл? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Лукойла

Как говорит древняя китайская пословица, не покупайте акции, если они не приносят дивидендов. Продолжаем смотреть дивидендные акции РФ, которые помогают кайфовать от жизни и чилить на дивиденды (как минимум, в будущем). Продолжаю рубрику дивидендных разборов акций РФ обзором Лукойла — одного из главных дивидендных монстров нашего рынка.

В прошлый раз смотрели Северсталь. Теперь оцениваем красоту логотипа (зачёркнуто) историю дивидендов, дивидендную политику и перспективы компании. Поехали!

Лукойл, к слову, практически всегда попадает в подборки лучших дивидендных акций. Напоминаю о прогнозах по дивидендам на этот год:

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Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры.

Дивидендная политика

Общая сумма дивидендов по размещенным акциям за вычетом акций, принадлежащих организациям Группы Лукойл, составляет не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока Компании.

Скорректированный свободный денежный поток рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО Лукойл, подготовленной в соответствии с МСФО, и определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций ПАО Лукойл.

Дивиденды выплачиваются дважды в год, при этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев.

Как видим, Лукойл уважает акционеров, выделяя 100% свободного денежного потока, но этим-то никого не удивишь, поэтому Лукойл подтверждает это регулярными выплатами, глянем историю.

История дивидендов

Лукойл радует инвесторов и является одной из самых стабильных компаний в плане выплаты дивидендов. Самый первый дивиденд в 2001 году составлял всего 8 рублей на акцию, а в прошлом году за год выплаты составили 885 рублей на акцию. Сегодня без этого красного нефтяного старожила Московской биржи невозможно представить наш рынок акций.

Дивдоходность за последние 10 лет (2014–2023): 5,5%, 6,6%, 6,2%, 6,5%, 4,8%, 5,9%, 7,3%, 8,1%, 17,1%, 14,2%

Средняя доходность за 10 лет: 8,22%.

Эксперты прогнозируют в 2024 году от 11% до 15%. Никто не сомневается в том, что дивиденды выплатят, и довольно высокие.

Ближайшие дивиденды

Уже объявлены ближайшие дивиденды в размере 498 рублей на акцию, это 7,12% дивдоходности. Ожидания были выше — ждали более 600 рублей. Но 498 рублей — это второй по размеру дивиденд за историю. И не забываем, что кроме него в декабре будет ещё один, так что в 2024 году итоговая выплата может быть рекордной. Доходность, конечно же, рекордной будет вряд ли. В 2022 году она была более 17%.

Последний отчёт

Как раз готов отчёт за 2023 год по МСФО. За 2022 год Лукойл данные не раскрывает.

Выручка за 2023 составила 7,9 трлн рублей

Операционная прибыль — 1,4 трлн рублей

Чистая прибыль за 2023 год достигла 1,2 трлн рублей

Долгосрочные обязательства компании по кредитам и займам — 313,9 млрд рублей

Чистый долг на конец 2023 года стал отрицательным и составил -783,5 млрд рублей в связи с увеличением денежных средств до 1179,7 млрд рублей (+74,1%) на фоне сокращения общего долга до 396,1 млрд рублей (–47,7%)

Результаты хорошие, но не отличные. Аналитики ожидали больше. Но отрицательный долг и весомая прибыль дают право ожидать летом около 350 рублей на акцию (суммарно около 800 за прошлый год). Если же рассмотреть ближайшие 12 месяцев (годовый + за 9 месяцев 2024), то БКС, к примеру, видит суммарно 900 рублей.

Пока цены на нефть будут высокими, Лукойл будет много зарабатывать. Если вдруг цены на нефть будут низкими (не особо верится в ближайшее время), будет возможность купить акции подешевле. Но пока — только вверх.

Считаю, что Лукойл и Роснефть на данный момент — это лучший выбор среди нефтяников. Кроме выплаты высоких дивидендов Лукойл может ещё осуществить выкуп своих акций у нерезидендов с дисконтом, что может подтолкнуть цены на акции повыше. Ну а также нефтеакции — это хорошая валютная диверсификация, ведь нефть продают за валюту.

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