Тает лёд. Подал поручение на разморозку замороженных активов

Поскольку начался приём поручений на продажу замороженных активов, воспользовался этой функцией и посчитал, что там как. Мозолят глаза, конечно, инвесторам фонды FinEx, а также зарубежные акции. Но не только лишь все смогут продать все заблокированные активы: на первом этапе есть возможность расстаться с бумагами на сумму до 100 000 рублей.

Кто подписан на мой канал, в курсе, что у меня весь портфель почти 3,5 млн (на 1 марта было 3,259 млн, в марте пополнил ещё), так что доля заблокированных бумаг у меня крайне маленькая. Более того, я даже смирился с тем, что они F. Но не тут-то было.

Что по процессам?

Подать поручение можно через своего брокера. У меня это Альфа, у других брокеров процессы должны быть похожими. Сделать это можно до 8 мая. Максимальная сумма — 100 000 рублей. Цены — взятые с иностранных бирж по итогам торгов пятницы 22 марта. Это будут минимальные цены, по которым смогут купить. Исполнитель процедуры обмена замороженными активами — брокер «Инвестиционная палата». У меня счёта там нет, не уверен, что он там будет нужен. Подал поручения как с БС, так и с ИИС в Альфе.

Какие бумаги?

У меня в заморозке не так уж и много. В первую очередь, это акции PayPal и G1, а также немного фондов FinEx. Хуже всего с акциями, они за время блокировки подешевели более чем в 2 раза, правда в долларах, который подорожал в полтора раза.

На ИИС оказались 2 фонда: FinEx USA ETF и FinEx EX-USA ETF. Суммарно на 4996,82 рубля.

На БС оказались акции PayPal и G1, а также фонд FinEx USA Tech. Суммарно на 22487,06 рубля.

Итого: 27843,88 рубля.

На данный момент убыток оцениваю примерно в 30 000 рублей. Акции PayPal и G1, спасибо вам за интересный опыт. Дело сделано. Теперь остаётся только ждать.

Да, у меня заблокированных бумаг мало, так что они легко уместились в стотысячный лимит. У многих там сильно больше, да и первый этап пока не пройдёт, радоваться рано. Возможно, при успехе первого этапа, будут и следующие. Надеюсь.

Кроме того, есть у меня ещё несколько активов, которые заблокированы, но там всё сложнее: это паи РСХБ (бывшие паи ВТБ) и Сбера в фондах на зарубежные акции, в основном это Сбер S&P500. Там ещё примерно 9300 рублей. Они пока что F.

Заявки принимают до 8 мая, а предварительная дата поступления средств — 1 сентября. Не опять богатеть, но всё же. Ждём. У кого какая ситуация с заблокированными бумагами?

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