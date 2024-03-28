igotosochi
Инвестиции

15 флоатеров с ежемесячным купоном и высоким рейтингом

Пока ставка ЦБ стабильно высокая, инвесторы пристально смотрят на облигации с купонами, которые зависят от ключевой ставки или RUONIA. Выбрал 15 интересных флоатеров, которые дают доход ежемесячно.
26 7
15 флоатеров с ежемесячным купоном и высоким рейтингом
Photo: Clément Falize, Unsplash

Параметры: ликвидные корпоративные облигации, у которых купон привязан к КС или RUONIA, срок от 1 года, рейтинг A- или выше, без оферты и амортизации. Облигации для квалов помечены (к), остальные для всех.

Также смотрите другие подборки облигаций:

  • 10 облигаций с ежемесячным купоном и высокой доходностью

  • Топ-10 корпоративных облигаций от РБК с высокой доходностью

  • Топ-10 надёжных облигаций с доходностью выше 16%

  • Замещающие облигации: какие есть, какая доходность, когда их отберут, а доллар запретят?

Не пропустите новые подборки — подписывайтесь. Ну и к списку, собственно.

(к) ВсеИнструменты.ру 001Р-01 (ВсеИнстр1Р1), А-

  • ISIN: RU000A107GJ7

  • Дата погашения: 09.12.2026

  • Ставка купона: КС + 2,50%

  • Выплаты: 12 раз в год

(к) Борец Капитал 001Р-02 (БорецК1Р02), А+

  • ISIN: RU000A107BR1

  • Дата погашения: 25.11.2025

  • Ставка купона: RUONIA + 2,25%

  • Выплаты: 12 раз в год

ВсеИнструменты и Борец Капитал доступны квалифицированным инвесторам, остальные для всех. Борец, если кто не знает, производит оборудование для добычи нефти. Других эмитентов, думаю, все прекрасно знают.

Россельхозбанк БO-02-002P (РСХБ2Р2), AА

  • ISIN: RU000A1068R1

  • Дата погашения: 08.05.2026

  • Ставка купона: RUONIA + 1,50%

  • Выплаты: 12 раз в год

РЖД БО 001Р-26R (РЖД 1Р-26R), AАА

  • ISIN: RU000A106K43

  • Дата погашения: 19.07.2028

  • Ставка купона: RUONIA + 1,30%

  • Выплаты: 12 раз в год

Газпром нефть БО 003P-10R (Газпн3P10R), ААА

  • ISIN: RU000A107UW1

  • Дата погашения: 12.02.2027

  • Ставка купона: КС + 1,30%

  • Выплаты: 12 раз в год

Газпром нефть БО 003P-10R (Газпнф3P8R), ААА

  • ISIN: RU000A107HG1

  • Дата погашения: 12.12.2026

  • Ставка купона: КС + 1,30%

  • Выплаты: 12 раз в год

Россельхозбанк БO-02-002P (РСХБ2Р3), AА

  • ISIN: RU000A107S10

  • Дата погашения: 29.01.2027

  • Ставка купона: RUONIA + 1,30%

  • Выплаты: 12 раз в год

РЖД БО 001Р-27R (РЖД 1Р-27R), ААА

  • ISIN: RU000A106VV3

  • Дата погашения: 09.09.2027

  • Ставка купона: RUONIA + 1,25%

  • Выплаты: 12 раз в год

РЖД БО 001P-28R (РЖД 1Р-28R), ААА

  • ISIN: RU000A106ZL5

  • Дата погашения: 20.09.2030

  • Ставка купона: RUONIA + 1,20%

  • Выплаты: 12 раз в год

Россети Ленэнерго ПАО 001P-01 (РСетиЛЭ1P1), ААА

  • ISIN: RU000A107EC7

  • Дата погашения: 27.11.2027

  • Ставка купона: КС + 1,15%

  • Выплаты: 12 раз в год

Россети Моск.рег. БО1Р05 (РСетиМР1Р5), ААА

  • ISIN: RU000A107DP1

  • Дата погашения: 28.11.2026

  • Ставка купона: КС + 1,15%

  • Выплаты: 12 раз в год

ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 (ИКС5Фин3P2), ААА

  • ISIN: RU000A1075S4

  • Дата погашения: 17.10.2026

  • Ставка купона: КС + 1,10%

  • Выплаты: 12 раз в год

Россети ПАО БО 001P-11R (Россети ПАО БО 001P-11R) , ААА

  • ISIN: RU000A107CG2

  • Дата погашения: 10.12.2029

  • Ставка купона: КС + 1,05%

  • Выплаты: 12 раз в год

Россети ПАО БО 001P-11R (Россет1Р11), ААА

  • ISIN: RU000A107CG2

  • Дата погашения: 10.12.2029

  • Ставка купона: КС + 1,05%

  • Выплаты: 12 раз в год

Россети Центр ПАО 001Р-03 (РоссЦP03), ААА

  • ISIN: RU000A107AG6

  • Дата погашения: 18.05.2027

  • Ставка купона: КС + 0,90%

  • Выплаты: 12 раз в год

Флоатеры хороши тем, что цена их практически не меняется, поскольку купон автоматически подстраивается под ДКП. А ежемесячный купон — ну это то, что нравится вообще всем. Нюанс также по сравнению с квартальными и полугодовыми: нет большого лага после изменения ключевой ставки.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал ↗ инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.

Начать дискуссию

НДФЛ

За подаренную двоюродным братом квартиру придется платить НДФЛ

За подаренную недвижимость не надо платить НДФЛ, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками по Семейному кодексу. Двоюродный брат – это не близкий родственник.

18

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Валютные операции

💰 Зарплату иностранным работникам надо платить только безналом

Выплата денег валютным резидентом (российской компанией) нерезиденту (сотруднику-иностранцу) в наличной форме не входит в перечень разрешенных валютных операций.

27
Экономика России

Минстрой утвердил официальную стоимость 1 кв. м жилья на II квартал

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России установило показатели средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на II квартал 2024 года.

44

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Красный уголок бухгалтера

Означает ли запрос ИФНС документов у контрагентов предстоящую проверку?

Добрый день! ИФНС запросила документы у наших заказчиков (4 разных контрагента) по некоторым договорам с нашей организацией вне рамок налоговой проверки. Коллеги, кто сталкивался, означает ли это, что нам самим в скором времени следует ожидать проверку?

4
27
Пользователи интернета

Песков: Telegram не будут блокировать

Дмитрий Песков посоветовал Павлу Дурову уделять больше внимания тому, что Telegram используют в том числе и террористы.

33
Налоги, взносы, пошлины

💥 Сегодня — последний день уплаты текущих налогов и за прошлый год без последствий

До 28 марта надо уплатить налоги за 2023 год, а также налоги за текущий период. Смотрите список, чтобы ничего не пропустить.

513

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Мошенничество

Для «профессиональных дропов» могут ввести свою уголовную ответственность

Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что мошенники стали чаще вовлекать в свои схемы молодых людей в качестве «дропов» - подставных лиц.

197
Кадровый учет

На одну штатную единицу можно принять двух полставочников

Ранее Роструд заявлял, что одну должность не могут делить между собой два человека по полставки каждый, должно быть 2 должности. Теперь поступили новые вводные.

4
200
Маргарита Харитонова
Законопроекты

НДФЛ 35% вместо 13%. Новые изменения законодательства

Опубликован законопроект, прошедший второе чтение. Он направлен на изменение налоговых ставок для физических лиц, работающих по трудовому и гражданско правовому договору (договора оказания услуг и оказания работ) и ИП, применяющих общую систему налогообложения (ОСНО).

НДФЛ 35% вместо 13%. Новые изменения законодательства
1
157
Гульнара Волынец
Негосударственные пенсии

Новые налоговые вычеты на долгосрочные сбережения: разбираемся как работает схема

Принятый 23 марта 2024 года закон[1] предусматривает введение единого налогового вычета по взносам в программу долгосрочных сбережений, по договору негосударственного пенсионного обеспечения и вложений на ИИС типа III.

Новые налоговые вычеты на долгосрочные сбережения: разбираемся как работает схема
54
Разобраться в налогах
НДС

Нулевая ставка по НДС: порядок применения в 2024 году

Налог на добавленную стоимость может рассчитываться по разным ставкам, в том числе — 0%. В этой статье расскажем о том, когда и как применять такую ставку, а также об изменениях 2024 года.

Нулевая ставка по НДС: порядок применения в 2024 году
225
Инвестиции

Сделан очередной шаг по допуску обычных физлиц на биржу

Брокеры считают, что автоследование станет одним из шагов к допуску физических лиц на Мосбиржу.

251

Разборы законов

1 224
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
igotosochi
Инвестиции

15 флоатеров с ежемесячным купоном и высоким рейтингом

Пока ставка ЦБ стабильно высокая, инвесторы пристально смотрят на облигации с купонами, которые зависят от ключевой ставки или RUONIA. Выбрал 15 интересных флоатеров, которые дают доход ежемесячно.

15 флоатеров с ежемесячным купоном и высоким рейтингом
26
Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5607. Будут новые бланки для выплаты больничных

На федеральном портале опубликован проект.

95
Криптовалюта

Добычу криптовалют могут официально признать отраслью российской промышленности

Для майнинга могут определить ОКВЭД, не дожидаясь пока будет подписан закон о добыче криптовалют. Так предприятия быстрее начнут работать в белую.

196
Платежные системы

В России вновь меняются паттерны платежного поведения

К 2025 году доля альтернативных способов оплат вырастет почти вдвое ― до 19%, посчитали в сервисе Tinkoff Pay.

2
511
Елена Балаклицкая
Бухгалтерская отчетность

Кому нужна пояснительная записка к бухгалтерской отчетности и кому ее сдавать не надо

Пояснительная записка — не формальный документ. Для проверяющих он раскрывает аналитику по отдельным статьям, учредителям и инвесторам помогает понять финансовое состояние бизнеса. Поэтому бухгалтеру нужно внимательно отнести к пояснениям, при условии, конечно, что он обязан их предоставить.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
2
263
УСН

Налоги ИП на УСН без работников в 2024 году

Предпринимателям, не имеющим сотрудников, не нужно платить за них страховые взносы и удерживать НДФЛ с зарплат. Какие налоги уплачивает эта категория бизнесменов, рассказывается в нашей статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1,7 тыс.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Общество

Для жителей ДНР запустят региональную программу материнского капитала

Семьи с детьми из новых регионов смогут получать материнский капитал не только по федеральной, по и по региональной программе поддержки.

101

Интересные материалы

Ведение бизнеса

HeadHunter «переезжает» в Калининград

Акционеры HeadHunter Group Plc одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) Калининграда.

219