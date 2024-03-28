15 флоатеров с ежемесячным купоном и высоким рейтингом

Параметры: ликвидные корпоративные облигации, у которых купон привязан к КС или RUONIA, срок от 1 года, рейтинг A- или выше, без оферты и амортизации. Облигации для квалов помечены (к), остальные для всех.
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(к) ВсеИнструменты.ру 001Р-01 (ВсеИнстр1Р1), А-
ISIN: RU000A107GJ7
Дата погашения: 09.12.2026
Ставка купона: КС + 2,50%
Выплаты: 12 раз в год
(к) Борец Капитал 001Р-02 (БорецК1Р02), А+
ISIN: RU000A107BR1
Дата погашения: 25.11.2025
Ставка купона: RUONIA + 2,25%
Выплаты: 12 раз в год
ВсеИнструменты и Борец Капитал доступны квалифицированным инвесторам, остальные для всех. Борец, если кто не знает, производит оборудование для добычи нефти. Других эмитентов, думаю, все прекрасно знают.
Россельхозбанк БO-02-002P (РСХБ2Р2), AА
ISIN: RU000A1068R1
Дата погашения: 08.05.2026
Ставка купона: RUONIA + 1,50%
Выплаты: 12 раз в год
РЖД БО 001Р-26R (РЖД 1Р-26R), AАА
ISIN: RU000A106K43
Дата погашения: 19.07.2028
Ставка купона: RUONIA + 1,30%
Выплаты: 12 раз в год
Газпром нефть БО 003P-10R (Газпн3P10R), ААА
ISIN: RU000A107UW1
Дата погашения: 12.02.2027
Ставка купона: КС + 1,30%
Выплаты: 12 раз в год
Газпром нефть БО 003P-10R (Газпнф3P8R), ААА
ISIN: RU000A107HG1
Дата погашения: 12.12.2026
Ставка купона: КС + 1,30%
Выплаты: 12 раз в год
Россельхозбанк БO-02-002P (РСХБ2Р3), AА
ISIN: RU000A107S10
Дата погашения: 29.01.2027
Ставка купона: RUONIA + 1,30%
Выплаты: 12 раз в год
РЖД БО 001Р-27R (РЖД 1Р-27R), ААА
ISIN: RU000A106VV3
Дата погашения: 09.09.2027
Ставка купона: RUONIA + 1,25%
Выплаты: 12 раз в год
РЖД БО 001P-28R (РЖД 1Р-28R), ААА
ISIN: RU000A106ZL5
Дата погашения: 20.09.2030
Ставка купона: RUONIA + 1,20%
Выплаты: 12 раз в год
Россети Ленэнерго ПАО 001P-01 (РСетиЛЭ1P1), ААА
ISIN: RU000A107EC7
Дата погашения: 27.11.2027
Ставка купона: КС + 1,15%
Выплаты: 12 раз в год
Россети Моск.рег. БО1Р05 (РСетиМР1Р5), ААА
ISIN: RU000A107DP1
Дата погашения: 28.11.2026
Ставка купона: КС + 1,15%
Выплаты: 12 раз в год
ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 (ИКС5Фин3P2), ААА
ISIN: RU000A1075S4
Дата погашения: 17.10.2026
Ставка купона: КС + 1,10%
Выплаты: 12 раз в год
Россети ПАО БО 001P-11R (Россети ПАО БО 001P-11R) , ААА
ISIN: RU000A107CG2
Дата погашения: 10.12.2029
Ставка купона: КС + 1,05%
Выплаты: 12 раз в год
Россети ПАО БО 001P-11R (Россет1Р11), ААА
ISIN: RU000A107CG2
Дата погашения: 10.12.2029
Ставка купона: КС + 1,05%
Выплаты: 12 раз в год
Россети Центр ПАО 001Р-03 (РоссЦP03), ААА
ISIN: RU000A107AG6
Дата погашения: 18.05.2027
Ставка купона: КС + 0,90%
Выплаты: 12 раз в год
Флоатеры хороши тем, что цена их практически не меняется, поскольку купон автоматически подстраивается под ДКП. А ежемесячный купон — ну это то, что нравится вообще всем. Нюанс также по сравнению с квартальными и полугодовыми: нет большого лага после изменения ключевой ставки.
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