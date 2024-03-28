15 флоатеров с ежемесячным купоном и высоким рейтингом

Пока ставка ЦБ стабильно высокая, инвесторы пристально смотрят на облигации с купонами, которые зависят от ключевой ставки или RUONIA. Выбрал 15 интересных флоатеров, которые дают доход ежемесячно.

Параметры: ликвидные корпоративные облигации, у которых купон привязан к КС или RUONIA, срок от 1 года, рейтинг A- или выше, без оферты и амортизации. Облигации для квалов помечены (к), остальные для всех.

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(к) ВсеИнструменты.ру 001Р-01 (ВсеИнстр1Р1), А-

ISIN: RU000A107GJ7

Дата погашения: 09.12.2026

Ставка купона: КС + 2,50%

Выплаты: 12 раз в год

(к) Борец Капитал 001Р-02 (БорецК1Р02), А+

ISIN: RU000A107BR1

Дата погашения: 25.11.2025

Ставка купона: RUONIA + 2,25%

Выплаты: 12 раз в год

ВсеИнструменты и Борец Капитал доступны квалифицированным инвесторам, остальные для всех. Борец, если кто не знает, производит оборудование для добычи нефти. Других эмитентов, думаю, все прекрасно знают.

Россельхозбанк БO-02-002P (РСХБ2Р2), AА

ISIN: RU000A1068R1

Дата погашения: 08.05.2026

Ставка купона: RUONIA + 1,50%

Выплаты: 12 раз в год

РЖД БО 001Р-26R (РЖД 1Р-26R), AАА

ISIN: RU000A106K43

Дата погашения: 19.07.2028

Ставка купона: RUONIA + 1,30%

Выплаты: 12 раз в год

Газпром нефть БО 003P-10R (Газпн3P10R), ААА

ISIN: RU000A107UW1

Дата погашения: 12.02.2027

Ставка купона: КС + 1,30%

Выплаты: 12 раз в год

Газпром нефть БО 003P-10R (Газпнф3P8R), ААА

ISIN: RU000A107HG1

Дата погашения: 12.12.2026

Ставка купона: КС + 1,30%

Выплаты: 12 раз в год

Россельхозбанк БO-02-002P (РСХБ2Р3), AА

ISIN: RU000A107S10

Дата погашения: 29.01.2027

Ставка купона: RUONIA + 1,30%

Выплаты: 12 раз в год

РЖД БО 001Р-27R (РЖД 1Р-27R), ААА

ISIN: RU000A106VV3

Дата погашения: 09.09.2027

Ставка купона: RUONIA + 1,25%

Выплаты: 12 раз в год

РЖД БО 001P-28R (РЖД 1Р-28R), ААА

ISIN: RU000A106ZL5

Дата погашения: 20.09.2030

Ставка купона: RUONIA + 1,20%

Выплаты: 12 раз в год

Россети Ленэнерго ПАО 001P-01 (РСетиЛЭ1P1), ААА

ISIN: RU000A107EC7

Дата погашения: 27.11.2027

Ставка купона: КС + 1,15%

Выплаты: 12 раз в год

Россети Моск.рег. БО1Р05 (РСетиМР1Р5), ААА

ISIN: RU000A107DP1

Дата погашения: 28.11.2026

Ставка купона: КС + 1,15%

Выплаты: 12 раз в год

ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 (ИКС5Фин3P2), ААА

ISIN: RU000A1075S4

Дата погашения: 17.10.2026

Ставка купона: КС + 1,10%

Выплаты: 12 раз в год

Россети ПАО БО 001P-11R (Россети ПАО БО 001P-11R) , ААА

ISIN: RU000A107CG2

Дата погашения: 10.12.2029

Ставка купона: КС + 1,05%

Выплаты: 12 раз в год

Россети ПАО БО 001P-11R (Россет1Р11), ААА

ISIN: RU000A107CG2

Дата погашения: 10.12.2029

Ставка купона: КС + 1,05%

Выплаты: 12 раз в год

Россети Центр ПАО 001Р-03 (РоссЦP03), ААА

ISIN: RU000A107AG6

Дата погашения: 18.05.2027

Ставка купона: КС + 0,90%

Выплаты: 12 раз в год

Флоатеры хороши тем, что цена их практически не меняется, поскольку купон автоматически подстраивается под ДКП. А ежемесячный купон — ну это то, что нравится вообще всем. Нюанс также по сравнению с квартальными и полугодовыми: нет большого лага после изменения ключевой ставки.

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