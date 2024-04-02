Пополнил ИИС на 200 000 в марте. Что купил?

Заканчивается март, а вместе с ним и бюджет на ежемесячные инвестиционные покупки. В первой половине марта фокус у меня был на облигациях, во второй половине марта бюджет уже расходовался больше на акции, хотя и облигации тоже были.

ИИС в марте был пополнен на 200 000, примерно половина была потрачена в первую половину месяца, подробно о покупках можно прочитать тут. На эту сумму пополнение удалось сделать, во-первых, благодаря вычету по ИИС, это 52 000. Также мне пришёл кэшбэк в размере 25 000, я подробнее описывал этот кейс в отдельном посте. По плану я также пополняю счета ежемесячно на 100 000, ну и решил добавить ещё 23 000 сверху, чтобы закрыть пополнение ИИС на этот год. А теперь закрыл и ежемесячные покупки.

400 000 гарантируют максимальный налоговый вычет, который я получу через год. До конца 2024 буду пополнять уже обычный брокерский счёт. Базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 348 000 за 3 месяца.

У меня есть план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер по 10% портфеля акций.

Татнефть, Газпром, Магнит, Газпром нефть и Яндекс по 5% портфеля акций.

ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО по 3% портфеля акций.

Далее — остальные акции суммарно на 10%.

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Облигации (40%), замещайки+юаньки (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Внимательный читатель заметит, что я перенёс из первой группы во вторую Газпром, а Роснефть перенёс из второй группы в первую. Планы ведь нужны для того, чтобы их менять. Быстренько пробегусь по прошлым покупкам, а потом — про новые.

Что купил в первой половине марта?

Глоракс 001Р-02 — 10 облигаций (на размещении)

Пушкинское ПЗ 001Р-03 — 5 облигаций (на размещении)

Славянск ЭКО 001H-03Y — 2 юаневые облигации (на размещении)

Элемент Лизинг 001Р-07 — 10 облигаций (на размещении)

Агрофирма Рубеж — 3 облигации (на размещении дали 3 из 5)

ОФЗ 26243 — 50 облигаций

Мечел-ап — 10 акций (это был святой рандом)

Что купил во второй половине марта?

Лукойл — 5 акций

Роснефть — 44 акции

ФосАгро — 1 акция

Новатэк — 5 акций

Тинькофф — 3 акции

Европлан — 5 акций (на IPO)

ОФЗ 26243 — 20 облигаций (итого 70 за март)

ЛСР 1Р9 — 5 облигаций

Изменения в плане

Почему я убрал Газпром из первой пятёрки во вторую? Тут всё просто. Газпром изначально был мутным пассажиром, а остальные из первой пятёрки мне виделись очень даже ок. Но новые санкции стали оказывать давление на Новатэк, и мутных пассажиров стало два. Я не готов держать по 10% в двух мутных историях, так что решил перевести во вторую корзину Газпром. Возможно, со временем он переместится в другую корзину.

Почему я перенёс Роснефть из второй пятёрки в первую? Тут тоже всё просто. У меня в фаворитах среди нефтяников Лукойл и Роснефть. Роснефть стабильно придерживается дивидендной политики, которая подразумевает выплату промежуточных и финальных дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Ну и Восток Ойл перспективнее, чем Запад Газ.

IPO Европлана

Как и полагается по законам IPO, хорошие компании востребованы, аллокации минимальны. На все маленькие заявки дали по 5 акций, в том числе и на мою. Я подавал на 50 штук. Есть ощущение, что институционалам налили, а физиков покрутили вокруг инвестиционного шланга.

Тинькофф

Редомициляция (чёрт бы побрал это слово) состоялась, не увидел никаких возражений против того, чтобы наконец-то купить акции ТКС МКПАО. Говорят, будет такое, чего даже при Олеже не было.

В планах на апрель: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

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