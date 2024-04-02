Итоги 33 месяцев инвестиций. 3,498 млн рублей

1 апреля, значит у тебя спина белая, а мне пора подводить итоги марта! Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 33 месяца позади. Погнали!

Некогда объяснять, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Почему нет, если да. Всё-всё, приступаем к отчёту.

Инвестиции

Было на 1 марта 3 259 497 ₽:

Депозит: 1 047 471 ₽

Биржевой: 2 212 026 ₽

Ездил закрывать сезон в Степаново, а там упал в сугроб и нашёл 123 000 рублей, которые решил проинвестировать. Также получил 25 000 кэшбэка за февраль, их тоже туда же. Ну и пришли 52 000 рублей вычета по ИИС, их я за пополнение не стал считать, но они тоже пошли в ход. Всего вышло 148 000 + 52 000.

Покупал всё хорошее, ничего плохого не покупал. Не уверен, что стоит это видеть, но всё же:

Облигации: Глоракс, Пушкинское ПЗ, Славянск ЭКО CNY, Элемент Лизинг, Агрофирма Рубеж, ЛСР, ОФЗ 26243.

Акции: Мечел-ап (это был святой рандом), Лукойл, Роснефть, ФосАгро, Новатэк, Тинькофф, Европлан (на IPO).

Результат марта снова получился крутым. И акции подросли, и облигации тоже, и вычет я считаю как доход. Ставку ЦБ снижать до лета не собираются, так что можно продолжать получать хорошую доходность в облигациях (пружина разожмётся). По данным Интелинвест доходность портфеля около 13,5% по XIRR, хотя месяц назад была 11,8%.

Март детально так:

Депозит: 1 047 471 + 9 122 (проценты) = 1 056 593 ₽

Биржевой: 2 212 026 + 148 000 (пополнение) + 52 000 (вычет) + 29 462 (рост) = 2 441 488 ₽

Суммарно: 3 259 497 + 148 000 (пополнение) + 52 000 (вычет) + 38 584 (рост) = 3 498 081 ₽

Ставка ЦБ в марте снова осталась 16%, следующее заседание по ней будет 26 апреля, а потом 7 июня и 26 июля. Собственно, развернуть ДКП могут в одну из этих дат, но могут и не развернуть.

Итого (за всё время):

Депозит: 810 000 → 1 056 593 ₽ (+246 593 или +30,44%)

Биржевой: 2 075 000 → 2 441 488 ₽ (+366 488 или +17,66%)

Суммарно: 2 885 000 → 3 498 081 ₽ (+613 081 или +21,25%)

Доходность XIRR: 13,5%

Средняя сумма пополнения: 87 424 ₽ в месяц

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц. На 2024 год поставил цель в 100 000 ежемесячно. В январе–марте получилось, отлично.

А вот так это выглядит на графике

Доходность марта получилась 2,78% или 33,35% в переводе на годовые. Спасибо вычету и тому, что я его считаю как доход. Портфель вырос на 238к, вплотную подобравшись к отметке в 3,5 млн. За текущую сумму можно купить гараж в Москве или 12,63 метра в Сочи по цене объявлений 277к за метр. Главное не забуксовать тут.

Моя стратегия

Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность минимум 10-12% годовых (лучше больше). Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

Важно сосредоточиться на увеличении ежемесячных пополнений. На данный момент портфель не генерит даже половину от кэша, который я вношу. Посмотрим. Ну и снова отмечу любопытную вещь: постоянно пишут о том, что лучше все эти 3,5 млн на депозит положить под 16%, но забывают о множестве факторов. Я продолжаю формировать диверсифицированный портфель, который будет генерить максимально стабильный кэш на длительном горизонте.

Инвестиции — это про дисциплину. Не про пользу обществу:

Также не забыл подать поручение на продажу замороженной запрещёнки. Не буду останавливаться подробнее, у меня там небольшая сумма, ориентировочно 1 сентября будет результат.

До конца года — пополнение БС, а ИИС пополнять не буду, поскольку максимальный вычет уже гарантирован. Покупки на БС буду делать по плану. Программа минимум — по 100 000 в месяц до конца года. Программа максимум ограничена лишь моей прокрастинацией.

Что ещё?

Покатался на подмосковных горках и закрыл сезон: Сорочаны, Степаново и Шуколово (клуб Тягачёва). Не Альпы, конечно, но всё равно снежно, классно и вкусно было.

Мой телеграм-канал подрос с 8 600 до 9 200 подписчиков (+600, круто). Ростом в целом доволен.

Пополнил криптопортфель, там туземун продолжается. Он в зачёт не идёт, про него раз в месяц пишу в канале. Пополнил его в марте на 50 долларов, портфелю уже 10 месяцев, в канале будет отчётик.

Немного пересмотрел план по долям акций. Понизил Газпром и повысил Роснефть.

Поменял магнитолу в машине, а то поломалась. А ещё порадовал себя новыми креплениями от Union. Скидочки в 40% в конце сезона всё же.

Поучаствовал в IPO Европлана. Скоро новые IPO, ждём.

Планы на апрель: убрать в шкаф пуховик и валенки. Пополнить БС больше, чем на 100к. Пить пивко, пока весна.

А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи, про книги и много всего ещё, даже мемы есть.