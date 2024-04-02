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Инвестиции

Свежие облигации: Синара — Транспортные Машины на размещении

Жил-был в глубине джунглей Вьетнама маленький паровозик, который верил в себя. Все знают, что было дальше, а у нас тут маленький выпуск облигаций от производителя паровозиков. Синара-ТМ прямо сегодня возвращается на биржу, чтобы одолжить у инвесторов денег на новые локомотивы.
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Свежие облигации: Синара — Транспортные Машины на размещении
Photo: Mike Bergmann, Unsplash

Давно не смотрел их выпуски, последний обзор был в ноябре 2022 года. Пора освежить в памяти. А то одни строители: Глоракс, ЛСР, Сэтл, Легенда… Да, тоже отличные компании, но вот машинистов на бирже меньше, чем прорабов, надо проверить. Ждём скоро ещё большее количество новых выпусков от разных эмитентов, не пропустите.

Жил-был в глубине джунглей Вьетнама маленький паровозик, который верил в себя. Все знают, что было дальше, а у нас тут маленький выпуск облигаций от производителя паровозиков.

Объём выпуска — 5 млрд. Ориентир купона: 16,5-17,07%. Оферта через 2 года, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A от АКРА (февраль 2024).

СТМ — машиностроительный холдинг, специализирующийся на производстве и обслуживании разной ж/д техники. Компания входит в Группу Синара, которая объединяет предприятия, специализирующиеся, помимо машиностроительного направления, на строительстве жилья, оказании финансово-банковских услуг, агробизнесе, энергобизнесе, индустрии туризма и отдыха. Тикер: 🚂🚃 Сайт: https://sinaratm.ru/

  • Выпуск: СТМ 1Р4

  • Объём: 5 млрд

  • Начало размещения: 05 апреля (сбор заявок до 02 апреля)

  • Срок: 5 лет

  • Купонная доходность: 16,5-17,07%

  • Выплаты: 12 раз в год

  • Оферта: да (через 2 года)

  • Амортизация: нет

Почему СТМ? Электрички ездят в Сочи?

Ещё как ездят! Сел на Ласточку — и через час уже катаешься на Розе. Но Холдинг СТМ является не только производителем ж/д техники, но и участником комплексной модернизации городских транспортных систем в регионах России. СТМ проектирует и производит широкий спектр машин, а также предлагает гарантийный/постгарантийный сервис и обслуживание. Стратегический партнёр — РЖД, ну а кто, если не он.

Жил-был в глубине джунглей Вьетнама маленький паровозик, который верил в себя. Все знают, что было дальше, а у нас тут маленький выпуск облигаций от производителя паровозиков.-2

В феврале агентство АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу с негативного на стабильный в связи с уменьшением показателя долговой нагрузки компании в 2022–2023 годах. По итогам 2024 года также ожидается её снижение. У СТМ сильные оценки из-за рыночной позиции и бизнес-профиля, а также высокая рентабельность. Размера бизнеса довольно крупный, географическая диверсификация широкая. Рентабельность СТМ в порядке — 11,5% по FFO до процентных платежей и налогов на ближайшем горизонте 1–2 лет.

За год консолидированного отчёта нет, посмотрим за 1П2023. Финансовые показатели СТМ за 6М2023 года показали снижение. Выручка снизилась на 5,13% — с 42,9 млрд в первом полугодии 2022 года до 40,7 млрд в первом полугодии 2023 года. EBITDA сократилась на 14,4% — с 2,15 до 1,84 млрд. Чистый убыток холдинга за 6М2022 был 0,5, а за 6М2023 составил 2,15 млрд.

Жил-был в глубине джунглей Вьетнама маленький паровозик, который верил в себя. Все знают, что было дальше, а у нас тут маленький выпуск облигаций от производителя паровозиков.-3

Тем не менее компания показала рост в других областях. Активы СТМ увеличились на 14,56%, достигнув 147,16 млрд по сравнению с 128,46 млрд за предыдущий период. К слову, долг по кредитам и займам компании тоже увеличился — до 53 млрд по сравнению с 48,14 млрд за 6М2022 года. Отношение долга к EBITDA уменьшилось с 10,02х до 8,27х, что может указывать на более эффективное управление долгом.

Жил-был в глубине джунглей Вьетнама маленький паровозик, который верил в себя. Все знают, что было дальше, а у нас тут маленький выпуск облигаций от производителя паровозиков.-4

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых бондов общим объёмом 30 млрд рублей: ближайший до мая 2024 (10 млрд), ещё один до 2026, и один до 2027 (последний с офертой). Новый выпуск идёт на рефинансирование ближайшего заканчивающегося в мае выпуска, это не повлечёт за собой увеличение общей суммы долга. Даже снизит, если разместят на 5 млрд, ведь майский выпуск на 10.

В апреле 2023 несколько дочерних компаний вышли из состава СТМ, продажа осуществлялась материнской Синаре. Также СТМ начала работу по заключению долгосрочных контрактов на период пять и более лет, и сейчас имеет твёрдый и чёткий заказ на долгосрок. Напомню ещё, что на период с 2023 по 2025, у РЖД запланирован инвестиционный бюджет в 3 трлн рублей, так что с заказами с их стороны всё хорошо.

Ласточки, трамваи, автобусы, локомотивы и электрички — всё это гуд. Хотя, конечно, долг высоковат. Но меня традиционно напрягает оферта (но это на любителя, да и я уверен, что дадут рыночные условия на оферте) и то, что купон на размещении захотят прибить, слишком уж он хорошо смотрится для рейтинга A, а СТМ-001Р-02, который на чуть более двух лет, даёт YTM 16,5%. Новый должен дать чуть больше, всё же нужно закрыть книгу, а рефинансирование первого выпуска само себя не рефинансирует. Думаю, что купон дадут меньше 16%, а благодаря ежемесячным выплатам PTM к оферте будет в районе 16,5–16,8%.

Если кому оферта ок, думаю, что можно найти место в портфеле для этого выпуска. Лично у меня всё равно пока бюджет марта израсходован, а бюджет апреля ещё не появился, так что пропущу. Да и СТМ-001Р-02 может быть не хуже.

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