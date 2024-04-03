Свежие облигации: Эр-Телеком на размещении

Эр-Телеком, известный всем больше под брендом провайдера ДОМ.РУ, собирается снова попросить денег, чтобы не было ни единого разрыва. Размещение нужно под рефинансирование — как раз гасится точно такой же объём 15 апреля по пятому выпуску. 7 ярдов на дороге не валяются, а вот на бирже найти их можно.

Кстати, знаю, что вы делали прошлым летом — покупали прошлый выпуск, о котором я как раз писал. Тогда и ставка ЦБ была пониже. Новый выпуск похож на СТМ. Ну и напомню про свежих строителей: Глоракс, ЛСР, Сэтл, Легенда. Ждём скоро ещё большее количество новых выпусков от разных эмитентов, не пропустите.

Объём выпуска — 7 млрд. Ориентир купона: 16–16,5%. Оферта через 2 года, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от Эксперт РА (октябрь 2023) и НКР (апрель 2023).

ЭР-Телеком — это телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ и всё сопутствующее, владелец бренда ДОМ.РУ. Тикер: 🌐📺 Сайт: https://ertelecom.ru/

Выпуск: ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-06

Объём: 7 млрд

Начало размещения: 9 апреля (сбор заявок до 4 апреля)

Срок: 5 лет

Купонная доходность: 16–16,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: да (через 2 года)

Амортизация: нет

Почему Эр-Телеком? Завтра же интернет заблокируют?

Если не завтра, то послезавтра точно заблокируют. А так-то Эр-Телеком входит в топ-5 крупнейших телеком-компаний России, в топ-2 операторов кабельного ТВ и в топ-2 национальных интернет-провайдеров. Короче, в большой четвёрке он на почётном пятом месте, и то лишь из-за того, что мобильной связи нет.

В прошлом году Эр-Телеком прикупил себе одного крупного интернет-провайдера — Акадо. Бренд при этом сохранился, а рыночная позиция укрепилась. Телеком является достаточно консервативной сферой, за интернет абоненты платят стабильно, так что бизнес устойчив, ну и кроме всего прочего — маржинален. Маржинальность по EBITDA составляет 43%.

Долгов много, но это в том числе следствие M&A сделок. Отношение общего долга к EBITDA LTM, по расчётам Эксперт РА, составило 3,7. Выручка за 9М2023 составила 59,5 млрд (+28% к аналогичному периоду 2022 года), прибыль составила 3,4 млрд (против убытка 0,6 млрд). Всего обязательств на 173 млрд по состоянию на сентябрь 2023 года. Чистый долг около 155 млрд.

Для ЭР-Телекома высокая ставка губительна, поскольку тарифы-то на интернет не зависят от ключевой ставки, а кредиты к ней привязаны. Этот выпуск также повысит процентные платежи, а оферта нужна для того, чтобы улучшить условия через 2 года. Впрочем, отчётность показывает, что компания достойно справляется с долговой нагрузкой, а выручка растёт хорошими темпами.

Кроме заканчивающегося в апреле, у Эр-Телекома есть ещё 4 выпуска облигаций, все они погашаются в ближайшие 1,5 года. У меня есть 2 из них, так что третий пока добавлять не планирую. В купон сильно выше 16% не очень верю, а в компанию и в то, что у неё всё будет гуд, вполне верю.

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