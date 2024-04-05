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Инвестиции

МФК Займер — микрокредиты идут на IPO

Ни месяца без IPO на Мосбирже. На этот раз за деньгами инвесторов выходит главный лидер рынка микрокредитования Займер. Модель бизнеса простая — выдавать необеспеченные небольшие суммы под большие проценты на короткий срок. А интересно ли участвовать в этом IPO на короткий срок или даже на длинный?
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МФК Займер — микрокредиты идут на IPO
Photo: Kelly Sikkema, Unsplash

Предыдущие IPO, про которые писал: ВУШ, Genetico, CarMoney, Астра, Henderson, Евротранс, Южуралзолото, Совкомбанк, МГКЛ, Делимобиль, Диасофт, Кристалл и Европлан. Новые тоже скоро будут, не пропустите.

Из всех недавних IPO максимально близким являются CarMoney и МГКЛ. Что одни, что другие какими-то успехами не отличились.

Займер — классическая МФО, выдающая деньги преимущественно онлайн. Их клиенты — те, кому в банке деньги уже не дают. Ставки небольшие — всего 0,8%, правда в день! Более того, рынок растёт, клиентов становится всё больше и больше. Так что, надо брать?

У Займера 6% рынка, объём выданных денег составляет 53 млрд. Манимен на втором месте с 43 млрд, тройку замыкает Вебзайм с 26 млрд. Больше-то, по сути, у МФО ничего и нет.

Продукты вот такие:

  • Займы до зарплаты — без обеспечения выдаётся до 30 тыс. руб. сроком до 30 дней.

  • Среднесрочные займы — классический кредит сроком до 365 дней на сумму до 100 тыс. руб.

  • Виртуальная карта с кредитным лимитом — суммы до 100 тыс. и сроком до 180 дней (в ближайших планах).

Кстати, рейтинг у Займера — солидный BB+ от Эксперт РА (февраль 2024). Подняли с BB. Просто для сравнения: у МГКЛ — BB-, у КарМани — BB.

У Займера база клиентов в 17,3 млн человек. Конечно, это жесть, сколько людей берут микрозаймы, и это только у одной МФО, а их десятки. Своя большая база способствует генерации кэша, поскольку привлечение нового клиента обходится довольно дорого. Лишь 7% текущих клиентов — новые, 93% — повторные. Впрочем, это не означает, что 17 млн активно берут займы. За прошлый год активная аудитория — 1,3 млн человек.

ROE у Займера держится на высоком уровне. За 2023 год — 52%, в 2021 и 2022 годах было и того выше — 62% и 60%. Динамика по чистой прибыли отличная: 1,7 млрд в 2020 году, 3,8 — в 2021, 5,8 — в 2022, 6,1 — в 2023.

Генеральный директор Займера Роман Макаров оценивает бизнес в 35–40 млрд. Это соответствует P/E (соотношению прибыли к капиталу) в районе 5–6. Тем не менее, Роман не исключает дисконта чисто под IPO. И я его понимаю. Предыдущие IPO у схожих компаний прошли со скрипом. Основным источником фондирования Займера является собственный капитал, чья доля превышает 93%.

Займер планирует получить на IPO около 3 млрд рублей путём продажи доли единственного акционера — сделка cash-out. По данным «Ведомостей», справедливый диапазон стоимости компании оценивается на уровне 35-40 млрд. Это соответствует мультипликатору P/E 5,1-5,9 и P/B 2,4–2,7. Если IPO пройдёт с дисконтом и рыночной оценкой около 25 млрд, будет P/E 3,7 и P/B 1,7 — дисконт 9% к Сбербанку по данным Альфы. Но я бы на это не смотрел под таким углом, потому что МФО — это совершенно другие риски.

Дивиденды обещают довольно щедрые — от 50% чистой прибыли, так что можно будет разделить бремя богатения вместе с компанией. При желании поучаствовать. А стоит ли?

Выглядит всё и правда довольно интересно, но я всё же не буду участвовать в этом IPO. Во-первых, МФО находятся под постоянным давлением регулятора. Предельные ставки по микрозаймам уменьшили в 2023 году, будут их уменьшать и далее. Это точно отразится на прибыли. Во-вторых, конкуренция на этом рынке большая, а доля в 6% не слишком убедительна. Долгосрочно мне более интересны большие банки всё же. Тот же IPO Совкомбанка — вот это классная история. А спекулятивно — непонятно пока, какой будет финальная цена. В любом случае, даже спекулятивно участвовать не планирую. Нет, я не исключаю того, что акции пойдут вверх, просто не готов брать риски.

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Комментарии

1
  • Блудный сын

    Воо, а вот и обзор на Займера)

    Видел что планируется IPO этих "народных кошельков". Посмотрел, палочкой потыкал, даже понюхал на всякий случай..) Решил поступить как котейки песочком присыпать и забыть.

    Все кто хочет - всегда пожалуйста, добро пожаловать! но я воздержусь от такого предложения)

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