igotosochi
Инвестиции

Пенсионный криптофонд. Месяц 11

Космические криптокорабли бороздят просторы большого криптотеатра, а я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за март. Одиннадцатый месяц позади, погнали смотреть.
21 10
Пенсионный криптофонд. Месяц 11
Photo: Kanchanara, Unsplash

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Покупаю немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 марта:

  • Эквивалент в BTC: 0,01989072

  • Эквивалент в RUB: 113 640 ₽

  • Эквивалент в USD: 1 241 $

Пополнил снова на 4 700 рублей (50 долларов по P2P). Купил ETH и разных альткоинов. В марте биткоин обновлял рекорд, откатывался и снова штурмовал истхай.

Я в крипте чуть хуже нуля, так что накупил альтов по советам из комментариев: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Удивительно, но все туземун. Буду время от времени покупать то, что подешевле.

С удовольствием читал криптоэкспертов, половину слов не понял, но оптимизм у них зашкаливает по полной программе. Теперь они ждут биткоин по 150–200к. Ок, тоже буду ждать. Но мне больше нравился биткоин по 30к, конечно, по 65–70к уже не так нравится — покупать дорого. Время от времени встречал мнения, что всё грохнется, я не против, этого тоже буду ждать.

Стало на 1 апреля:

  • Эквивалент в BTC: 0,01989072

  • Эквивалент в RUB: 113 640 + 4 700 (пополнение) + 12 360 (рост) = 130 700 ₽

  • Эквивалент в USD: 1 241 + 50 (пополнение) + 121 (рост) = 1 412 $

Итого (за всё время):

  • Эквивалент в BTC: 0,01989072

  • Эквивалент в RUB: 55 620 → 130 700 ₽ (+75 080 ₽ или +134,98%)

  • Эквивалент в USD: 641 → 1 412 $ (+771 $ или +120,28%)

Иксы неизбежны

Если месяц назад я резко получил х2, то теперь медленно, но верно рост продолжается. Биткоин обновил исторический максимум и скорректировался, а эфир ещё нет, тут нужен запуск спотовых ETF, видимо. Пока нет.

Альты то растут, то падают. Сейчас-то, конечно, чаще всего растут. Я собрал из них широкий индекс монет, в которых ничего не понимаю, что-то типа iDONTGIVEAFUCK 21 island cryptoINDEX. Пусть так и называется. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове. Я практически уверен в том, что 99,99% криптоэнтузиастов понимают в крипте не больше моего, но это никому не мешает криптобогатеть. Новые иксы неизбежны.

Задумался, кстати, а как вообще нынешние криптопенсы выводят крипту в рубли? Если по P2P выводить сотни тысяч рублей в неделю/месяц, это ничьё внимание не привлечёт? Кто в теме, поделитесь схемами/лимитами/подводными камнями.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость. Ну и чуть-чуть про крипту.

Начать дискуссию

Расходы по налогу на прибыль

🚗 Компенсацию за личное авто увеличили в два раза

Размер компенсации за использование личного авто сотрудников в служебных целях теперь составляет 2 400 рублей. Раньше – 1 200 руб.

34

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Экономика России

После НИОКР инновации в России активно внедряют

В 2023 году выполнено около 20 000 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

102
igotosochi
Инвестиции

Пенсионный криптофонд. Месяц 11

Космические криптокорабли бороздят просторы большого криптотеатра, а я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за март. Одиннадцатый месяц позади, погнали смотреть.

Пенсионный криптофонд. Месяц 11
21

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Красный уголок бухгалтера

Как правильно отразить пополнение ЕНС в 2023 году?

Добрый день. Каким документом отразить пополнение ЕНС в 2023 г? какой был аналог документа Корректировка ЕНС с 2024г, операцией вручную? Объясню. В течение года закидывали на фиксированные сверх предела. в 2024 пересчитали фиксированные по тарифу военный пенсионер. как лучше провести эти перечисления, чтобы 69.06.5 закрылся, а переплата пошла на УСН?

2
34
Воинский учет

🙅 Может ли бухгалтер отказаться вести воинский учет. 3 аргумента для директора

Воинский учет работников обязаны вести все компании с сотрудниками. Что делать, если директор хочет сделать ответственным за воинский учет вас?

1
726
Личные финансы

Финансовый уполномоченный рассказал, сколько получил жалоб в 2023 году и сколько суды отклонили

На расширенном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку главный финансовый уполномоченный России Юрий Воронин отчитался об обращениях к нему за защитой своих финансовых прав.

158

Онлайн-курсы

52
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ВЭД

Власти придумали, как обойти запреты на иностранную интеллектуальную собственность

Правительство создаст комиссию по параллельному импорту для зарубежных патентов, которая будет выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия их правообладателей.

295
Елена Балаклицкая
УК РФ

За что посадят бухгалтера. Касается всех

Если необдуманно подписывать документы, распоряжаться флэшками, электронными подписями и снимать деньги со счета, можно получить реальный срок. Я уж не говорю о случаях прямого мошенничества или нарушения закона. А еще коллеги часто сочувствуют бухгалтерам и уверены — их в свои схемы втягивают руководители.

За что посадят бухгалтера. Касается всех
2
528
Информационные технологии

Известен срок полноценного запуска суперсервиса «Правосудие онлайн»

Председатель совета судей РФ Момотов назвал его на семинаре–совещании председателей советов судей.

1
164
Обзор судебной практики

🍷 Суд национализировал все активы крупнейшего производителя вина в России

По иску Генпрокуратуры челябинский арбитражный суд взыскал в счет неосновательного обогащения владельцев бизнеса 105 млрд рублей в виде 100% их долей в нескольких компаниях.

5
401
Русские офшоры (САР)

Стало известно, сколько компаний перешли в российские «офшоры»

Мишустин поделился свежей статистикой перехода компаний в специальные административные районы (САР).

231
Мошенничество

Генпрокуратура предупредила о рисках при инвестировании в финансовые продукты

Генеральная прокуратура России сообщила, что у нее на контроле находятся вопросы соблюдения прав и законных интересов граждан при предоставлении финансовых услуг.

94

Разборы законов

1 239
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: МТС предупредил о повышении абонентской платы, Америку трясет, Туркмения вводит запрет на работу в Россию

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

9
308
Уставный капитал

Упростили требования к взносам в капитал иностранных компаний

ЦБ изменил правила выдачи разрешений на операции и сделки, в отношении которых в связи с недружественными действиями иностранных государств установлены запреты или ограничения на их совершение.

90
Бесплатно с УСН

Поправки в НК-2024: что изменится по УСН и ЕСХН

Считать налог по УСН при переходе на повышенные ставки надо будет по-новому.

Поправки в НК-2024: что изменится по УСН и ЕСХН
373
Павел Патрикеев
НДС

Освобождение от НДС, налога на прибыль, пониженные страховые взносы... Мне продолжать? Как юрист Патрикеев «устроил» компанию в Сколково

Меня зовут Павел Патрикеев, я практикующий юрист сервиса дистанционного юридического сопровождения бизнеса «Патрикеев и Партнеры», расскажу, какие выгоды сулит статус резидента Сколково, и как получить аккредитацию.

Освобождение от НДС, налога на прибыль, пониженные страховые взносы... Мне продолжать? Как юрист Патрикеев «устроил» компанию в Сколково
105
Обзоры для бухгалтера

Пятничное настроение: бухгалтеры мечтают о вкусном супе, пиарят себя и ругают Роструд. 🙃«Ночной бухгалтер» № 1658

Какое-то несерьезное настроение царит сегодня на «Клерке», бухгалтеры решили отметить День супа обсуждением рецептов, мы пригласили их попиарить себя, как крутых специалистов и найти себе клиентов, а еще Роструд выдал очередные разъяснения по штатному расписанию. И, конечно, самые, важные новости дня.

Пятничное настроение: бухгалтеры мечтают о вкусном супе, пиарят себя и ругают Роструд. 🙃«Ночной бухгалтер» № 1658
175
Экономика России

Разработан индекс цен на первичном рынке жилья

Росреестр совместно с аналитиками АО «ДОМ.РФ» разработали Индекс цен на первичном рынке жилья ДОМ.РФ, отражающий динамику цен на рынке новостроек по всем регионам России.

89

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обзоры для бухгалтера

Разбираемся с письмами Минфина за март и воинским учетом. Дайджест разборов

На этой неделе эксперты «Клерка» дали подробные комментарии и ответили на следующие вопросы: как сообщить в военкомат о приеме или увольнении работника, как считать срок исковой давности по кредиту и как продлить командировку: порядок и образцы документов. ​

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
103

Интересные материалы

Государственные ведомства

На место главы Верховного Суда РФ — единственная кандидатура

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала кандидатуру И.Л. Подносовой на должность председателя Верховного Суда.

1
95