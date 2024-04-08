Пенсионный криптофонд. Месяц 11

Космические криптокорабли бороздят просторы большого криптотеатра, а я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за март. Одиннадцатый месяц позади, погнали смотреть.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Покупаю немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 марта:

Эквивалент в BTC: 0,01989072

Эквивалент в RUB: 113 640 ₽

Эквивалент в USD: 1 241 $

Пополнил снова на 4 700 рублей (50 долларов по P2P). Купил ETH и разных альткоинов. В марте биткоин обновлял рекорд, откатывался и снова штурмовал истхай.

Я в крипте чуть хуже нуля, так что накупил альтов по советам из комментариев: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Удивительно, но все туземун. Буду время от времени покупать то, что подешевле.

С удовольствием читал криптоэкспертов, половину слов не понял, но оптимизм у них зашкаливает по полной программе. Теперь они ждут биткоин по 150–200к. Ок, тоже буду ждать. Но мне больше нравился биткоин по 30к, конечно, по 65–70к уже не так нравится — покупать дорого. Время от времени встречал мнения, что всё грохнется, я не против, этого тоже буду ждать.

Стало на 1 апреля:

Эквивалент в BTC: 0,01989072

Эквивалент в RUB: 113 640 + 4 700 (пополнение) + 12 360 (рост) = 130 700 ₽

Эквивалент в USD: 1 241 + 50 (пополнение) + 121 (рост) = 1 412 $

Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,01989072

Эквивалент в RUB: 55 620 → 130 700 ₽ (+75 080 ₽ или +134,98%)

Эквивалент в USD: 641 → 1 412 $ (+771 $ или +120,28%)

Иксы неизбежны

Если месяц назад я резко получил х2, то теперь медленно, но верно рост продолжается. Биткоин обновил исторический максимум и скорректировался, а эфир ещё нет, тут нужен запуск спотовых ETF, видимо. Пока нет.

Альты то растут, то падают. Сейчас-то, конечно, чаще всего растут. Я собрал из них широкий индекс монет, в которых ничего не понимаю, что-то типа iDONTGIVEAFUCK 21 island cryptoINDEX. Пусть так и называется. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове. Я практически уверен в том, что 99,99% криптоэнтузиастов понимают в крипте не больше моего, но это никому не мешает криптобогатеть. Новые иксы неизбежны.

Задумался, кстати, а как вообще нынешние криптопенсы выводят крипту в рубли? Если по P2P выводить сотни тысяч рублей в неделю/месяц, это ничьё внимание не привлечёт? Кто в теме, поделитесь схемами/лимитами/подводными камнями.

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