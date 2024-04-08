igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: Селектел на размещении

Проплывающие по небу облака напоминают о том, что Селектел, один из лидеров облачных сервисов в России, готовит новый выпуск облигаций. У Селектела облигационная история насчитывает три выпуска (кстати, про два предыдущих я писал), и вот он очередной — четвёртый.
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Свежие облигации: Селектел на размещении
Photo: Taylor Vick, Unsplash

Удивительно, но факт: при ставке ЦБ в 16% эмитенты с высокими рейтингами не спешат радовать инвесторов солидными купонами. Легенда вообще перенесла книгу, можно пока что вспомнить Глоракс, ЛСР и Сэтл из строителей, а также Новые технологии, СТМ и Эр-Телеком не из строителей, зато с офертами через 2 года. Чёткие айтишники же просто размещаются на 2 года без оферты — и точка. Ждём скоро ещё большее количество новых выпусков от разных эмитентов, не пропустите.

Объём выпуска — 3 млрд. Ориентир купона: 15–15,5%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA- от Эксперт РА (ноябрь 2023) и A+ от АКРА (тоже ноябрь 2023).

Селектел — российская технологическая компания, предоставляющая облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров. Входит в топ-3 поставщиков ИТ-инфраструктуры в РФ. Тикер ☁💻 Сайт: https://selectel.ru

  • Выпуск: Селектел-001Р-04R

  • Объём: 3 млрд

  • Начало размещения: 12 апреля (сбор заявок до 9 апреля)

  • Срок: 2 года

  • Купонная доходность: 15–15,5%

  • Выплаты: 12 раз в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Почему Селектел? Неужели Майкрософт и Амазон ушли из России?

Так точно, оставили рынок на растерзание Ростелеклауду, Сбермегаклауду, само собой, Селектелу и прочим импортозамещающим компаниям. У Селектела диверсифицированная клиентская база, причём не только по клиентам, но и по клиентским отраслям экономики. На сегодняшний день у компании более 24 тысяч клиентов.

Основной фокус Селектела — создание качественных облачных сервисов, базирующихся на 4 собственных площадках ЦОД стандарта Tier III. На площадках можно проводить ремонт и профилактику без остановки ЦОД, расположенных в Москве, СПб и ЛО, а также есть партнёрский дата-центр в Новосибирске.

Показатели компании растут за счёт расширения масштабов бизнеса и повышенного спроса на IT-услуги компаниями, которые импортозамещают сервисы, а также новыми компаниями, которые только становятся на путь цифровизации. По данным МСФО, за 2023 год активы Селектела составили 17,3 млрд, капитал — 3,7 млрд, чистая прибыль — 2,8 млрд (1,4 млрд в 2022).

Выручка выросла на 26% до 10,2 млрд против 8,1 млрд в 2022. 58% в структуре выручки — услуги Bare Metal (сдача в аренду серверов), 26% — услуги публичных и частных облаков, 11% — аренда стоек и 5% — услуги по управлению и обслуживанию IT-инфраструктуры. Скорректированная EBITDA тоже подросла на 35% и составляет 5,7 млрд за 2023 (4,2 млрд в 2022). Стабильно высоко держится рентабельность по скорректированной EBITDA — 55% в 2023, что выше показателя 2022 — 51%.

Селектел — одна из немногих компаний на долговом рынке с низкой долговой нагрузкой. Показатель Чистый долг/скорр. EBITDA по сравнению с 2022 снизился с 1,6 до 1,4 в 2023 году. Новый выпуск не увеличит долговую нагрузку компании, поскольку в феврале 2024 был погашен первый выпуск на 3 млрд.

Средства от нового выпуска компания планирует направить на строительство дата-центра «Юрловский» в Москве. На сегодняшний день облигационный долг компании составляет 6 млрд, в обращении находятся два выпуска с погашением в 2025 и 2026 годах.

Выпуск выглядит очень круто, не хуже самой компании, расстраивает срок в 2 года, а также то, что купон в итоге уронят ниже 15%, что происходит примерно постоянно в последнее время. Зато купон ежемесячный, компания сильная. Я в любом случае буду участвовать в размещении.

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igotosochi
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Проплывающие по небу облака напоминают о том, что Селектел, один из лидеров облачных сервисов в России, готовит новый выпуск облигаций. У Селектела облигационная история насчитывает три выпуска (кстати, про два предыдущих я писал), и вот он очередной — четвёртый.

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