Свежие облигации: Русал CNY на размещении

Олег Владимирович разошёлся не на шутку. Совсем ведь недавно прошлый выпуск юаневых облигаций у Русала был, и вот сегодня очередной выходит. Но это нормально, Русал в последнее время набирает именно в юанях. Набиуллина, кажется, шепнула Дерипаске, что курс рубля будет стабильным, поэтому юани под 7% может быть лучше рублей под 15%.

Я уже писал про юаневые выпуски Русала (прошлый), ГМК Норникель, Уральской Стали и Славянск ЭКО, все они есть у меня в портфеле. Я отвожу до 10% в портфеле под валютные облигации, так что интересно смотреть все новые выпуски в валюте, даже энный Русал. Ну и думаю, что скоро ещё что-то в юанях появится, не пропустите.

Объём выпуска — 500 млн юаней. Ориентир купона: 7–8%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг A+ от АКРА (май 2023).

Русал — один из крупнейших в мире производителей алюминия, продукции и сплавов из него. Является вертикально интегрированным холдингом, контролирующим всю цепочку производства. Активы по добыче и производству расположены в России и за рубежом. Основные заводы находятся в Сибири, в непосредственной близости к источникам относительно дешевой (в сравнении с другими мировыми производителями алюминия) электроэнергии, вырабатываемой электростанциями на основе возобновляемых источников энергии. Тикер: ⛏🏭 Сайт: https://rusal.ru

Выпуск: ОК РУСАЛ-БО-001Р-07

Объём: 500 млн юаней

Начало размещения: 12 апреля (сбор заявок до 9 апреля)

Срок: 2,5 года

Купонная доходность: 7–8%

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему Русал? Алюминий дорожает?

Дорожает, но не сказать, что прям сильно, да и цикличное это дело всё же. Дерипаска даже сходил к Набиуллиной договориться о том, чтобы рубль перестал обесцениваться, и тогда 7–8% в юанях будет комфортнее, чем 15% в рублях.

Совсем недавно и годовой отчёт появился, который не порадовал инвесторов, но и не удивил. Ожидаемо сложная ситуация. Прибыль по МСФО за 2023 год составила 282 млн долларов, снизившись на 84% относительно результата 2022 года.

Выручка в 2023 году снизилась на 12,6% и составила 12,213 млрд долларов (13,974 млрд в 2022 году). Скорректированная EBITDA снизилась на 61,2% до 786 млн долларов (2,028 млрд в 2022 году), скорректированная маржа EBITDA упала до 6,4% (14,5% в 2022 году). Снижение показателей связано в том числе с более низкой средней ценой на алюминий (-16,8%), а также сокращением объёмов реализации глинозёма (-35,1%) и алюминиевой фольги (-11,9%).

Давайте поищем что-то позитивное. Долговая нагрузка сократилась! Показатель Чистый долг/EBITDA составил 7,35, в 1П2023 показатель был безумным — 12,3. А вот по итогам 2022 года показатель был всего-навсего 3,1. Очень сложным выдался год для компании.

Во втором полугодии Русал заметно улучшил свою ситуацию, но ещё рано говорить о позитиве по акциям. А вот облигации — дело другое. Важно, чтобы компания выполняла свои обязательства, а акции взять можно будет, например, при росте цен на алюминий. Они сейчас как раз немного подросли, если тренд сохранится, то за 1П2024 мы сможем увидеть позитив даже в акциях.

В этом размещении я планирую участвовать, поскольку стратегия предполагает иметь валютные активы в портфеле, а доходность в юанях не отличная, но и не ужасная. 2,5 года — неплохой срок, на который можно её зафиксировать. Купон ожидаю ближе к 7%, чем к 8%.

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