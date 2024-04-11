igotosochi
Инвестиции

Мосбиржа в марте: весеннее обострение перед дивидендным сезоном

Мосбиржа поделилась итогами марта 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель февральского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню март с февралём, так проще оценить динамику.
16 8
Мосбиржа в марте: весеннее обострение перед дивидендным сезоном
Фото: Мосбиржа

Если сравнивать с мартом 2023 года, то рост составил значительные 17,9%.

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за март увеличилось на 0,4 млн и достигло 31,1 млн, ими открыто более 55,1 млн счетов (+0,8 млн). В марте было 3,9 млн активных инвесторов (4 млн в феврале).

Я, один из этих 3,9 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в акциях в марте составила 72%, в облигациях — 29%, на спот-рынке валюты — 12%, на срочном рынке — 55%. Видим значительное снижение доли физиков в акциях, ещё недавно их доля была 80%. Суммарный объём вложений частных инвесторов составил 82,2 млрд рублей.

Общий объём торгов в феврале вырос на 11,75% и составил 124,5 трлн рублей (111,4 трлн в феврале).

Данные: https://www.moex.com/a1718

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 16% и составил 2,58 трлн рублей (2,22 трлн рублей в феврале). Это 2% всего объёма.

Индекс в марте вырос. Самыми популярными акциями остаются Сбер и Лукойл — наконец-то подвинули со второго места Газпром!

Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 30,2% и ап 7,1%), Лукойла (13,7%), Газпрома (13,3%), Яндекса (9,1%), Сургутнефтегаза-п (6,4%), Роснефти (6%), Норникеля (5,4%), Северстали (4,5%) и Магнита (4,3%). Поменялись местами Лукойл с Газпромом, а также Северсталь и Магнит.

Топ-10 фондов в портфелях частных инвесторов: LQDT (40,7%), AKMM (14,4%), SBMM (12,6%), TRUR (5,8%), SBMX (2,5%), TMOS (2,4%), AKME (2,3%), EQMX (2,3%), GOLD (1,8%) и TGLD (1,5%). Первые 3 — денежный рынок (67,7%).

Объём торгов облигациями вырос на 19% и составил 1,9 трлн рублей (1,6 трлн в феврале). Доля от всех торгов — 1,5%.

Размещено 72 облигационных займа на 3,3 трлн, включая объём размещения однодневных облигаций на 2,3 трлн рублей.

Размещений было много, но тренд на снижение купонов из-за ожидания разворота ДКП сохранялся. Я поучаствовал в следующих размещениях: ОФЗ 26243 (ну это аукцион был на доп. объём), ЛСР 1Р9, Глоракс 001Р-02, Пушкинское ПЗ 001Р-03, Славянск ЭКО 001H-03Y, Элемент Лизинг 001Р-07, Агрофирма Рубеж. Остальные облигации покупал на вторичке.

А про все свои покупки марта писал тут.

Срочный рынок немного вырос на 17,6% и составил 7,8 трлн (6,7 трлн в феврале) или 6% всего объёма. Физики любят фьючерсы, их там 55%.

Валютный рынок вырос на 10,4% и составил 30,6 трлн рублей (27,4 трлн в феврале). Это 8,6% объёма.

Денежный рынок вырос на 11,9% и составил 79,1 трлн рублей (70,7 трлн в феврале). 48,4% от всего объёма. Все деньги тут, а частные инвесторы могут участвовать в нём через фонды денежного рынка (так и делают).

Рынок золота и других металлов вырос на 11,2% и составил 68 млрд рублей (61 млрд в январе). Золото на исторических максимумах, спрос на него не падает. Защитный актив, как считается. Вопрос, конечно, это золото дорожает или деньги дешевеют?

Что в итоге?

Сильнее всего (в процентах) вырос объём акций и фьючерсами. Также хорошо подросли объёмы торгов облигациями, там и ОФЗ, и корпоративные активно размещаются. Количество активных инвесторов уменьшилось, но не очень сильно. Физлица продолжают держать в фондах денежного рынка много денег — ждут разворота ДКП, чтобы перейти в акции. Доля юрлиц в акциях начинает расти, а физлиц — падать. Но физлиц в акциях всё равно очень много — 72%.

Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс в марте снова добрался до годового максимума (в апреле уже даже обновил его). IMOEX тоже на нём. Стоит отметить, что индекс сильно зависит от курса доллара, и основной его рост был за счёт ослабления рубля. Но даже в долларах рост за 12 месяцев на 22% (рублёвый на 41%).

Синий — индекс RTS, золотой — индекс Мосбиржи:

У инвесторов весеннее обострение. Они входят в начало дивидендного сезона очень активно и в больших количествах. Также в марте было много годовых отчётов. Многие дивиденды уже объявлены. Продолжается ожидание разворота ДКП, который, по мнению экспертов, придаст дополнительный импульс акциям. Однако, геополитические риски никто не отменял, поэтому в акциях до сих пор подавляющее большинство — физлица.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

Начать дискуссию

ЭДО в кадровом учете

EasyDocs стал лучшей системой кадрового электронного документооборота в рейтинге Telecom Daily

Агентство Telecom Daily провело исследование, чтобы определить самые популярные системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) среди пользователей — HR-специалистов. В ходе исследования специалисты оценивали важность функций КЭДО и качество их реализации в различных решениях, которые есть на рынке.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
14

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: ИИ превзойдут человеческий интеллект к концу 2025 года, рубль —главная внешнеторговая валюта России, прибыль производителей яиц выросла

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

18

ФАС выдала предупреждение Wildberries: условия оферты поменяют в пользу продавцов

Антимонопольная служба заявила, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов.

22

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день
Товарный знак

Роспатент назвал топ товаров, на которые регистрируют новые товарные знаки

Руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил, что с начала 2024 года количество заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от российского бизнеса на регистрацию товарных знаков увеличилось по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза.

27
Клерк
Онлайн-курсы для бухгалтеров

🔥 Цены горят! Сегодня последний день, когда вы можете купить самые свежие онлайн-курсы «Клерка» всего за 3 690 рублей!

Сегодня последний день акции на новые онлайн-курсы! Успейте купить онлайн-курсы по ОСНО, воинскому учету, ВЭД, УСН и финансовому моделированию за 3 690 рублей!

🔥 Цены горят! Сегодня последний день, когда вы можете купить самые свежие онлайн-курсы «Клерка» всего за 3 690 рублей!
9,3 тыс.
Наталия Лукина
Обзоры для бухгалтера

🔥Изменениях 2024 года, которые касаются каждого работодателя. Самый полезный обзор БухСтрим по зарплате

Продолжаем обзор по нашему Ютуб-каналу — БухСтриму. Как в 2024 году изменились правила уплаты зарплаты и зарплатные отчеты. Об этом расскажет Елена Ярушкина — ваш экскурсовод в мире бухгалтерии.

1
35

Онлайн-курсы

53
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Маркетплейсы

Кто продавец товара на маркетплейсе: Роспотребнадзор поставил точку в спорах

Письмом ведомства от 28 марта поделился председатель совета ТПП по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.

74
Ведение бизнеса

Первый в России банк запустил акцию в поддержку семейного бизнеса

Ростовский банк «Центр-Инвест» первым запустил с апреля специальную акцию «Семейный бизнес», которая будет действовать до конца 2024 года.

43
Взносы на травматизм

Что бухгалтеру надо сделать до 15 апреля

15 апреля – крайний срок сдачи в СФР подтверждения кода ОКВЭД и уплаты взносов на травматизм.

81
Вебинары для бухгалтеров

Что будет, если транспортные расходы отнесли к косвенным, а не прямым

Затраты на доставку товара надо относить к прямым расходам, включать в стоимость товара и списывать при его реализации.

96
igotosochi
Инвестиции

Мосбиржа в марте: весеннее обострение перед дивидендным сезоном

Мосбиржа поделилась итогами марта 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель февральского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню март с февралём, так проще оценить динамику.

Мосбиржа в марте: весеннее обострение перед дивидендным сезоном
16
Астрал
Регистрация и ликвидация бизнеса

Отказ в государственной регистрации юридического лица

В этой статье мы рассмотрим возможные причины такого отказа и дадим советы по действиям в этой ситуации.

Отказ в государственной регистрации юридического лица
30

Разборы законов

1 241
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Дробление бизнеса

ФНС предложили создать сервис самопроверки на признаки дробления

Зампред налогового совета ТПП, член общественного совета Минфина Дмитрий Фадеев предложил подходы к налоговой амнистии в отношении дробления бизнеса.

51
Клерк
Зарплата

Все необходимые для работы бухгалтером по зарплате навыки в новом курсе «Клерка» — «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С»

Освойте главные инструменты бухгалтера по зарплате — научитесь рассчитывать зарплату, пособия и страховые взносы, уплачивать налоги, сотрудничать с иностранными работниками и самозанятыми с учетом правил 2024 года.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
46
Николай Титов
Банкротство

Банкротство: зачем и кому оно может быть выгодно?

Если компания не может платить по обязательствам, то в ее отношении инициируют процедуру банкротства. Суд разбирается, что происходит с доходами бизнеса, выясняет ситуацию с ее долгами, а после может продать ее имущество, чтобы передать деньгами кредиторам. Однако в некоторых случаях банкротство может быть совершено намеренно, чтобы получить выгоду.

12
Lexintel
Аутстаффинг

Как привлечь сотрудников по договору о предоставлении персонала

Найм внешних специалистов обычно требуется для дополнения и поддержки уже имеющегося штата компании. Разберем, как правильно использовать заемный труд, а в каких случаях он строго запрещен.

Как привлечь сотрудников по договору о предоставлении персонала
52
Ведение бизнеса

В приграничных регионах введут льготный лизинг на новый грузовой транспорт и б/у оборудование

Малому и среднему бизнесу, зарегистрированному в приграничных с Украиной регионах, предложено расширить возможности использования программ льготного лизинга корпорации МСП и ее дочерних структур.

35
Страховые взносы

❓ На выплаты старшим по дому надо начислять взносы, потому что это трудовые отношения. Но что с больничными и отпусками – непонятно. Эксперт: УК может взять его в штат

Председатель совета МКД вступает в трудовые отношения с собственниками квартир, а управляющая компания платит ему вознаграждение за счет средств жильцов. И на это вознаграждение УК начисляет взносы.

10
273

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Антимонопольное право

В законе может появиться понятие «скрытая недобросовестная конкуренция»: что это

В ФАС с участием ТПП обсудили вопросы антимонопольного регулирования деятельности маркетплейсов.

53

Интересные материалы

Консалтинг Онлайн

Основные ошибки в работе с ФРМО и ФРМР

Подключение с ЕГИСЗ — необходимое условие для медицинской деятельности. ЕГИСЗ представляет собой систему из 13 сервисов, или групп данных, две из которых для большинства медицинских организаций особенно актуальны, поскольку в них нужно обязательно регистрироваться — ФРМО и ФРМР. 

Основные ошибки в работе с ФРМО и ФРМР
56