Свежие облигации: Гидромашсервис (Группа ГМС) на размещении

Пора накачать очередного эмитента деньгами, и как раз Гидромашсервис занимается насосами. Но не простыми, а промышленными, которые используются в нефтегазовой сфере, энергетике, водном хозяйстве и других отраслях. Эмитент интересный, посмотрим, что по параметрам.

Сразу стоит иметь в виду, что это десятилетний выпуск с офертой через три года, когда купон изменится. Если кому оферта не нравится, можно обратить внимание на актуальные флоатеры или, к примеру, бонды с ежемесячными высокими купонами. А ещё мне нравится новый выпуск Селектела. Вообще, сейчас много интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 3 млрд. Ориентир купона: 15,5–16%. Оферта (put) через 3 года, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A от Эксперт РА (март 2024) и НКР (октябрь 2023).

Гидромашсервис — компания, которая входит в состав Группы ГМС. Активно работает на рынке насосного оборудования с 1993 года. Группа объединяет в своем составе ведущих производителей насосного, компрессорного и блочно-модульного технологического оборудования. Тикер: 💦🛠 Сайт: https://hms.ru/

Выпуск: Гидромашсервис 001Р-02

Объём: 3 млрд

Начало размещения: 12 апреля (сбор заявок до 10 апреля)

Срок: 10 лет

Купонная доходность: 15,5–16%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: да (через 3 года)

Амортизация: нет

Почему ГМС? Насос качает лучше всех?

Супер насосы, можно и колесо надуть, и нефть, и резиновую спутницу жизни. Компания имеет филиалы как на территории России, так и за её пределами: в Казахстане, Ираке, Иране, Узбекистане и Туркменистане. ГМС имеет многопрофильный бизнес, продукция используется предприятиями нефтегазовой отрасли, сферы водоснабжения и водоотведения, в атомной и тепловой энергетики, горнодобывающей промышленности и металлургии, судостроении и в других отраслях.

Смотрим отчётность по всей Группе ГМС, иначе картинка получается обрезанная. По данным отчётности за 9М2023 компания демонстрирует рост финансовых показателей по сравнению с 9М2022. Выручка увеличилась на 44%, до 38,9 млрд. (26,9 млрд за 9М2022). Рост выручки сопровождался туземунным повышением эффективности, что заметно по удвоению показателя EBITDA — с 2,5 млрд до 5,57 млрд (+117%).

Общий долг сократился на 25%, до 15,86 млрд (21,28 млрд в сентябре 2022). Чистый долг компании остаётся отрицательным на уровне -3,59 млрд, что свидетельствует о высоком уровне доступных денежных средств. Показатель Чистый долг/EBITDA снизился с 2,48 до -0,46, что подчёркивает укрепление платежеспособности компании и её способность обслуживать долг из операционных доходов. Капитал компании вырос на 26% до 9 млрд (7,1 млрд. за 9М2022), активы тоже подросли с 59,3 млрд до 69,1 млрд.

Сейчас долг компании составляет 4,5 млрд. В обращении находятся два выпуска с погашением в 2025 и 2030 годах.

Компанию можно сравнить с другим известным на бирже эмитентом — компанией Борец. Тоже крепкий игрок на рынке оборудования для добычи нефти, тоже долговая нагрузка комфортная. Зачем же деньги? Из-за нежелания зависеть ни от какого из банков, а также необходимости развиваться. Собственного капитала на бурный рост не хватит.

Компания интересная, достаточно стабильная. Доходность по другим выпускам 16% и 17%, так что сильно ниже 15% купон вряд ли опустится. 15,5% и уж тем более в 16% не верится от слова совсем. Зато модные нынче ежемесячные выплаты. Лично я пас, участвую в других размещениях: Селектел, Интерлизинг, Дарс, Контрол Лизинг и юаневый Русал новый. Выбор сейчас довольно обширный.

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