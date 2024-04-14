Рубль, биткоин и ОФЗ падают. Недвижка снова дорожает. IPO, новые дивиденды, новые облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Рубль вышел из тени и сразу же упал. Падают и крипта с ОФЗ, только недвижка всегда растёт, ну и золото тоже. Всё больше дивидендов объявляется, выходят новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль пустился во все тяжкие

Рубль после затишья вышел из тени и решил, что хватит это терпеть, пустившись во все тяжкие. Курс изменился с 92,50 до 93,43 рубля за доллар.

То ли ещё будет. Мы не можем предсказать курс доллара, но можем диверсифицироваться и защититься от девальвации. Я на этой неделе выбрал юаневые облигации Русала. Кроме того, никто не запрещал замещающие облигации. Впрочем, акции экспортёров тоже решают.

Индекс только вверх

Индекс прошёл важную отметку в 3400 и продолжил рост, изменение за неделю с 3 398 до 3 457 пунктов. Долларовый РТС тоже вырос — с 1 156 до 1 165. Как видим, не только на курсе доллара растёт рынок.

Начинается главный дивидендный сезон года, апрель традиционно двигает цены вверх, в мае и июне инвесторов начнут заваливать деньгами по-взрослому.

Дивиденды

Отсечек на этой неделе не было, а вот новые дивиденды объявляли. Решили порадовать инвесторов ЛЭСК (14,19%), НЛМК (11,15%), ЧКПЗ (1,59%), Росбанк (2,41%), Авангард (3,43%) и Хендерсон (4%). ЛЭСК никогда не платил, и тут вдруг такие новости.

Ближайшие дивиденды:

Напоминаю о том, что есть мнения экспертов по дивидендам, смотрите:

Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам (NEW)

Топ-6 акций на ближайший дивидендный сезон от БКС (NEW)

5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка

Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка

Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber CIB

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Очень активная в плане размещений неделька выдалась.

Разместились/собрали заявки: Эр-Телеком, Сегежа, ГПБ, Селектел, юаневый Русал, Ульяновская область, Кармани, ГМС, ПКТ, Аполлакс. Я участвовал в Селектеле и Русале CNY. Также продолжаю докупать длинные ОФЗ 26243.

На очереди: ПКБ, Контрол Лизинг, Интерлизинг, Дарс, Балтийский лизинг, Элемент Лизинг. Я пока на Контрол Лизинг, Интерлизинг и Дарс нацелился. Скоро ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI продолжает обновлять дно. Он снова опустился с 114,37 до 114,01. Доходности в ОФЗ приближаются к 14%, я продолжаю их докупать. Минфин продолжает аукционы так, будто ставка ЦБ никогда не снизится.

Биткоин не может закрепиться на хаях

Для крипты неделька выдалась волатильной. В попытках закрепиться выше 70к биткоин не преуспел, откатившись вниз. Все монеты вслед за ним тоже поехали набираться новых сил. Я пополнил свой криптопортфель на очередные 50 USD в апреле, он сейчас упал и составляет около 1 350 долларов. Как раз на просадке совершил покупки.

Зато в Гонконге запустят спотовые ETF на биткоин и Ethereum. Вероятно, они помогут крипте расти. Ну и на следующей неделе ожидается халвинг биткоина.

Московская недвижимость дорожает. Всегда

Средняя цена метра новостроек в Москве выросла с 294к до 297к за метр. Массовые льготные ипотеки летом закончатся, так что спрос возрастает. А вот на вторичке стагнация. Спрос сильно упал, а цены не падают. 336к за вторичный метр в Москве — это с ипотекой от 17% очень дорого.

IPO Займера

IPO Займера состоялось, но заработать на нём не получилось. Несмотря на низкую аллокацию (около 14% у физиков), почему-то размещение прошло по нижней планке, кто-то знает, зачем такое бывает?

Предполагаю, что из-за юриков, которые готовы были купить только по этой цене. Займер в итоге привлёк 3,5 млрд, для него всё прошло успешно.

Что ещё?

МТС Банк официально заявил о планах на IPO. Банк может привлечь допэмиссией 5–10 млрд рублей по оценке экспертов.

На Мосбирже 31 млн инвесторов.

Норникель провёл сплит акций. Лот теперь в 10 раз дешевле.

Золото продолжает дорожать. Вместе с ним и акции золотодобытчиков. При этом дума одобрила повышение НДПИ на золото.

ЕЦБ сохранил ставку на рекордно высоком уровне 4,5% пятый раз подряд.

Ходят слухи про возможное освобождение дивидендов от налогов на ИИС.

ЦБ выступил за принятие закона о международных расчетах в криптовалюте. Интересно, в какой?

Стоимость машино-места в Москве впервые превысила 3 млн рублей. Как квартира в большинстве городов РФ. Где что почём?

Цена нефти Brent превысила 92 доллара за баррель. Нам, любителям дивидендных нефтерублей, это гуд.

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