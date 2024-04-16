Свежие облигации: Интерлизинг на размещении

Высокий кредитный рейтинг, ежемесячные купоны, доходность YTM до 17,52% — достаточно ли этих условий, чтобы заинтересовать инвесторов? Смотрим очередной, вот уже восьмой выпуск Интерлизинга на 3 года. Кстати, если кому-то нужна лизинговая компания, Уралсиб её продает. А ведь мог бы просто провести IPO.

Весной лизинговые компании будто бы проснулись после зимней спячки. Вслед за свежими облигациями Элемент Лизинга и Контрол Лизинга, а также IPO Европлана напомнил о себе Интер. Ну как напомнил, никто про него и не забывал, ведь совсем недавно размещались шестой и седьмой выпуски, и вот восьмой. А впереди ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 3 млрд. Ориентир купона: 16–16,25% (YTM до 17,52%). Без оферты, с амортизацией по 4% с 12 по 36 купоны. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от Эксперт РА (июль 2023).

Интерлизинг — компания, которая 24 года ведёт свою лизинговую деятельность в 68 городах России. Осуществляет лизинг автомобилей, грузового автотранспорта, строительной техники, производственного оборудования и прочего транспорта. Основная доля клиентов приходится на МСБ с различной специализацией. Тикер 🚜🚛 Сайт: https://www.ileasing.ru

Интерлизинг-001Р-08

Объём: 3 млрд

Начало размещения: 18 апреля (сбор заявок до 16 апреля)

Срок: 3 года

Купонная доходность: 16–16,25%

Выплаты: 12 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: да

Почему Интерлизинг? И так уже пол портфеля в лизинге!

Ну а что тут поделаешь, мой маленький любитель ВДО? Но Интерлизинг-то крутой. Компания занимает 12 место среди лизинговых компаний России по объёму нового бизнеса на начало 2024 года. Входит в топ-5 частных ЛК по работе с МСБ, в структуре продаж 83% занимают сделки именно с МСБ, а 17% приходятся на крупняк. Портфель характеризуется низким уровнем дефолтности: доля проблемных активов (NPL 90+) в 2023 году составила 1,2% — это весьма хороший показатель.

По данным МСФО за 2023 год процентные доходы по лизингу выросли на 46,6% до 8,2 млрд (5,6 млрд в 2022). Также показал взрывной рост капитал компании, увеличившись на +61,9% с 5,5 млрд до 9 млрд, правда в том числе за счёт взноса 1,5 млрд в уставной капитал от единственного участника Группы — мажоритарной собственницы банка Уралсиб Людмилы Коган. Это свидетельствует о том, что компания заинтересована в росте и развитии, а не в выводе капитала из бизнеса.

Долговая нагрузка также мощнейшим образом выросла на 64% до 46 млрд, но это отразилось на ЧИЛ за 2023, которые продемонстрировали бурный рост на +71,8% и составили 49,4 млрд. Объём нового бизнеса составил 54,2 млрд (+71%), лизинговый портфель — 82,6 млрд. Чистая прибыль за 2023 — 1,9 млрд (+40%), это рекорд для компании за всю её историю. Рентабельность (ROE) — 28%. Достаточность капитала — 15%.

Стоит выделить ещё несколько важных моментов. Во-первых, высокая диверсификация (топ-10 лизингополучателей занимают 7% в портфеле). Во-вторых, Интерлизинг растёт не только за счёт роста рынка, он опережает конкурентов. В-третьих, рост ЧИЛ в 5 раз за 6 лет. Доходность портфеля (IRR) составляет 23% — показатель примерно средний по отрасли. Стоимость фондирования — 11,9%. Что касается долга, то он более чем комфортный. Показатель Лизинговый портфель / Чистый долг держится на уровне 2,5–3, а значит долги можно погасить портфелем минимум 2,5 раза.

В данный момент у Интерлизинга есть 6 выпусков на 16+ млрд, доходности по самым длинным приближаются к 17% и 18%. У меня в портфеле есть 2 выпуска, 6 и 7. Новый тоже буду брать. Купон, полагаю, будет близким к 16%.

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