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igotosochi
Инвестиции

Святой рандом апреля. POSI — акции Группы Позитив

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯
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Святой рандом апреля. POSI — акции Группы Позитив

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полиметалл, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Тинькофф, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро. С учётом повторов обычных и префов всего 48 акций. Яндекс убрали из индекса, а до этого Киви. Кажется, что и Пятёрочку тоже могут.

Правила простые:

  • ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

  • если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

  • если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже попадались в этом сезоне: Сургутнефтегаз, Самолёт и Мечел-ап. В апреле случайной компанией оказался Позитив, он же Positive Technologies. Никогда не было их у меня в портфеле. Ну а впереди ещё 8 серий — не пропустите.

Акции Позитива торгуются примерно по 2900–3000 рублей, в лоте 1 штука, следовательно беру 1 лот, но решил, что и второй лот тоже не помешает. Сейчас акции на исторических хаях, нуштош. Сегодня последний день покупки под дивиденд (47,3 рубля или 1,58%), ну я купил на самом деле ещё раньше, на прошлой неделе по 2 836, так что попал в реестр без труда.

Инвестиционный бюджет в апреле расходуется по плану, как и в марте. Покупаю акции и облигации, никаких предпосылок, чтобы не делать этого.

Что такое Группа Позитив?

Группа Позитив — IT-компания, которая специализируется на разработке ПО и услугах в сфере кибербезопасности под брендом Positive Technologies. Помогает контролировать защищённость информационной инфраструктуры, выявлять инциденты и уязвимости систем безопасности в IT-инфраструктурах различных масштабов и уровней сложности, обнаруживать атаки во внешнем и внутреннем трафике. Один из лидеров в области кибербезопасности в РФ.

Хороший рандом?

Айти-компания широко известна не только в айтишных кругах, но и в инвестиционных. ПТ работает над имиджем среди инвест-сообщества, зарабатывает и открыта к общению. На данный момент есть предварительная отчётность за 2023 год. Финальная скорректируется, конечно, но только за счёт 4К2023, МСФО за 9 месяцев финальная.

Отгрузки выросли г/г на 74% до 25,3 млрд. Валовая прибыль выросла на 70% до 23,4 млрд. Скорректированная EBITDA выросла на 67% до 8,7 млрд. Выручка выросла на 61% до 22,2 млрд. Чистая прибыль выросла на 59% до 9,7 млрд. Круто? Конечно, очень круто.

ПТ за год не только увеличились по деньгам, но и расширили продуктовую линейку. Спасибо импортозамещению, ведь ИБ — первое, что нужно заместить, чтобы обезопасить свой контур. Это вам не аналог Ворда, который так-то и не всем нужен, и работает через раз.

Единственный нюанс — допка. Позитив сообщил об увеличении объёма на 7,9%. Но ожидали больше, так что прошло безболезненно.

Дивиденды Позитива

По дивидендной политике суммы дивидендов определяются из чистой прибыли по управленческой отчетности - NIC (net income before capitalization of expenses). Сами дивиденды планируется выплачивать не менее одного раза в год.

В прошлом году Позитив платил дивиденды трижды, итоговая дивдоходность получилась 4,1%. С одной стороны, это совсем немного, с другой — компании роста редко балуют большими дивидендами. В 2022 году дивиденды платились дважды, суммарно дивдоходность была 2%.

Ближайшие дивиденды будут как раз в апреле, реестр сформируется 20 числа, а последний день для покупки под дивиденды — сегодня, 18 апреля. Это я как раз под них попадаю, как уже сказал. Мелочь, а приятно.

Я доволен выбором, ПТ стала третьей чисто айтишной компанией у меня в портфеле вслед за Яндексом и Диасофтом, который я ещё на IPO покупал. Скорее всего, буду продолжать покупать в будущем.

На этой информационно-безопасной ноте приглашаю подписываться на мой телеграм-канал. Там я рассказываю про инвестиции в акции и облигации, финансы и недвижимость.

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igotosochi
Инвестиции

Святой рандом апреля. POSI — акции Группы Позитив

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Святой рандом апреля. POSI — акции Группы Позитив
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