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igotosochi
Инвестиции

Мартышкин портфель. Итоги восьмого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился восьмой месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.
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Мартышкин портфель. Итоги восьмого месяца инвестиционного эксперимента
Photo: Brando Makes Branding, Unsplash

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

Ссылка на народный портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

За месяц народный портфель опять вырос, прибавив ещё 7%. Лидирует всё так же Яндекс. Он уже на 53% в плюсе. Новатэк остаётся последним с -16%. Портфель показывает +1 726 302 рубля или +17,27%.

  • В плюсе: Яндекс (+53%), СНГ-ап (+39%), Северсталь (+38%), Лукойл (+28%), Сбер (+16%), Роснефть (+11%), МТС (+10%)

  • В минусе: ГМК (-2%), Газпром (-4%), Новатэк (-18%)

Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.

Ссылка на мартышкин портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/

Портфель мартышки тоже подрос. Доходность за месяц выросла +2% до +8%. Лидер сменился — Татнефть уступила ТГК-2, там доходность +53%. Аутсайдер тоже сменился, вместо Окей это теперь ТНС с -21%. Портфель показывает +858 674 рублей или +8,59%.

  • В плюсе: ТГК-2-ап (+53%), Татнефть-ап (+36%), Лукойл (+28%), СаратовЭнерго (+10%), Оргсинтез (+4%), Коршуновский ГОК (+0,3%)

  • В минусе: ТНС Кубань (-21%), Русгрэйн (-16%), Окей (-6%), Соллерс (-3%)

Ситуация в гонке остаётся прежней, народный портфель продолжает обгонять макаку. Отрыв в 2 раза! Нужно пару ящиков бананов ей отправить.

Результаты восьми месяцев

(итоговые цифры по месяцам, последние — текущие)

Народный портфель: +0,5% / +2,72% / +5,89% / +0,6% / +2,94% / +7,89% / +10,76% / +17,27%

Мартышкин портфель: +22,16% / +11,55% / +3,09% / -5,13% / +5,09% / +3,19% / +2,37% / +8,59%

Народный портфель на своём новом максимуме, а мартышкин отстаёт почти на 9%. Но он в плюсе — и то отлично.

Дивиденды

И мартышка, и народный портфель получают зарплату, но не очень регулярно. В этот раз дивиденды пришли по народному портфелю, расщедрился Новатэк. Мартышка ничего не получила. Лучшие дивидендные акции от аналитиков Сбера смотрели недавно, так вот там кроме Лукойла и Сбера ничего нет из этих двух портфелей.

Народный портфель

  • Было: 212 919

  • Получено: 27 953

  • Итого: 240 872

Мартышкин портфель

  • Было: 194 836

  • Получено: 0

  • Итого: 194 836

Народный портфель и стоит дороже, и дивидендов получил больше. Продолжаем наблюдение.

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87
igotosochi
Инвестиции

Мартышкин портфель. Итоги восьмого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился восьмой месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

Мартышкин портфель. Итоги восьмого месяца инвестиционного эксперимента
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