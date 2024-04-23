Недвижка продолжает дорожать. Рубль не смог обвалиться. IPO МТС Банка, халвинг биткоина, рост ОФЗ, другие новости. Воскресный инвестдайджест

Пока Павел Дуров собирает коллекцию стульев и рефлексирует из-за баклажанов, лёжа в ледяной ванне, рубль не смог обвалиться, биткоин отхалвился, ОФЗ пошли вверх, как и недвижка. Всё больше дивидендов и новых выпусков облигаций, готовится к IPO МТС Банк, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль не смог обвалиться

Рубль слабел на неделе, но в итоге даже слегка укрепился. Курс изменился с 93,43 до 93,15 рубля за доллар, хотя и вызвал небольшую панику. Возможно, скоро будут предприняты и другие штурмы, более серьёзные.

Но попытка засчитана. Рано или поздно рубль может сказать всем «пока», на этот случай не лишнем будет иметь в портфеле юаневые и замещающие облигации. Впрочем, акции экспортёров тоже решают.

Индекс снова вверх

Индекс укрепился выше важной отметки в 3 450 и продолжил рост. Рост за неделю с 3 457 до 3 469 пунктов. Долларовый РТС тоже вырос — с 1 165 до 1 173. Рост на ожидании дивидендов, не только на ослаблении рубля же расти.

Начинается главный дивидендный сезон года, апрель традиционно двигает цены вверх, в мае и июне инвесторов начнут заваливать деньгами по-взрослому.

Дивиденды

На неделе прошла отсечка по Позитиву. Объявлены новые дивиденды: Акрон (2,46%), Пермэнергосбыт (10,61% ао и 10,45% ап), НПО Наука (1,05%), РосДорБанк (7,66%), Алроса (2,65%), ТМК (4,15%), МГКЛ (2,68%). Особенно порадовал Пермэнергосбыт. А лично я продолжаю активно покупать акции нефтяников — Роснефть и Лукойл.

Ближайшие дивиденды:

Напоминаю о том, что есть мнения экспертов по дивидендам, смотрите:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Снова активно. Даже чересчур.

Разместились/собрали заявки: Интерлизинг, ДАРС, Солтон, Фордевинд, Балтийский Лизинг, МСБ Лизинг, Контрол Лизинг и другие. Я поучаствовал в Интере, ДАРС, Фордевинде, МСБ и Контроле. Также докупал длинные ОФЗ 26243. А вот по ЛК Цивилизация случилась отмена.

На очереди: ОРГ, Элемент Лизинг, ПКБ, С-Принт, Новабев, Ресо-Лизинг, Центр-Инвест и другие. Пока присматриваюсь к Элементу, ОРГ и Новабев. Скоро ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI оттолкнулся от дна. Рост с 114,01 до 114,81. Доходность по ОФЗ не дошла до 14%, я рад, что покупал длинные выпуски, скорее всего, ещё буду покупать, пока выше 13%. Минфин продолжает аукционы, казне нужны деньги.

Халвинг биткоина

У биткоина произошёл четвёртый в истории халвинг 20 апреля в 3:10 мск — объём выпуска новых монет сократился вдвое. Исторически сокращение предложения криптовалюты на рынке при высоком спросе со временем приводило к росту её курса.

Всю неделю была повышенная волатильность с уклоном вниз. Мой криптопортфель существенно просел, но это хорошо. Покупать крипту приятнее по более низким ценам.

Обмен замороженными активами

Спрос нерезидентов на обмен активами превысил предложение россиян, это гуд, если всё пройдёт гладко, будет продолжение.

Я как-то сразу упустил момент, что можно подать заявку на разблокировку фонда Сбера на S&P500. Опомнился, подал. У меня там несколько тысяч рублей, так что они тоже должны уложиться в лимит. Ранее я подался и по акциям и финексу. Приём заявок до 8 мая.

IPO МТС Банка

В пятницу, 19 апреля, МТС Банк объявил ценовой диапазон первичного размещения акций — 2350–2500 рублей за акцию. В тот же день начался сбор заявок на покупку бумаг, который будет завершен 25 апреля в 15:00. В первые часы переподписка была в 2 раза. А будет в 20. Скоро выйдет разбор, не пропустите.

SPO Астры

Астра провела SPO. Дисконт дали неплохой, но аллокация была всего 15%. Можно было купить по 555, а продать по 610. Easy money. Всего Астра разместила на SPO акции на 11,7 млрд.

Обновление рекорда в московской первичке

Этим уже даже никого не удивишь. Недвижимость всегда растёт, как эксперты и предполагали, сворачивание массовых льготок поднимает ценник. 297 000 за метр в среднем — трактор совсем близко.

Что ещё?

Запустил аккаунт на boosty. Всё, что в тг бесплатно, там платно, но раньше (по мере готовности). История для тех, кто хочет выразить респект не словом, а деньгами.

Компания Мать и дитя получила официальное согласие Кипра на переезд в Россию, дивиденды всё реальнее.

Нефть Brent опустилась ниже 90. Сейчас по 87. Морские поставки нефти из России выросли до максимума за 11 месяцев. Золото тоже растёт.

Сбер назвал топ-5 акций своих клиентов: Сбер, Мечел, Россети, Газпром и ВТБ. Ну и мерзость.

Объём размещений корпоративных облигаций в первом квартале сократился на 43%. Деньги дорогие. В то же время заёмщиков на долговом рынке количественно стало больше.

X5 намекнул, что дивидендов в 2024 году инвесторам не видать как своих ушей.

Московская биржа запустила индекс IPO. А вот IPO группы компаний Элемент проведёт СПб Биржа.

По итогам 1К2024 Росстат зафиксировал снижение спроса на вторичное жильё в Москве на 9% по сравнению с 1К2023. Это связывают с ожиданиями покупателей, которые надеются на снижение цен. Ну-ну. Никто не хочет продавать дёшево, но никто не может купить дорого.

Toncoin закрепился в первой десятке крупнейших по капитализации монет, заняв девятую строчку. Цена монеты за прошедший месяц выросла в два с половиной раза. Рост её курса сильно ускорился после выхода интервью Павла Дурова изданию Financial Times, в котором он рассказал, что мессенджер получил предварительную оценку в 30 млрд долларов перед возможным IPO. Дуров, верни стену.

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