Свежие облигации: Элемент лизинг на размещении

Не без лёгкого элемента неожиданности появляется новый выпуск Элемент Лизинга, а всё потому, что полтора месяца назад только прошлый выпуск разместился. Не хватает ещё полутора миллиардов рублей, за которыми эмитент снова идёт к инвесторам.

Кроме прошлого выпуска, есть ещё интересные свежие облигации: Интерлизинг и Контрол Лизинг из того же сектора, а также ДАРС, Гидромашсервис, Селектел и Эр-Телеком из других секторов. Впереди нас ждёт ещё множество интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 1,5 млрд. Ориентир купона: 15,5–16,25% (YTM до 17,52%). Без оферты, с амортизацией 2,77% в даты 1–35 купонов и 3,05% в дату погашения. Купоны ежемесячные. Рейтинг A от Эксперт РА (январь 2024) и АКРА (октябрь 2023).

Элемент Лизинг — лизинговая компания, входит в топ-25 лизинговых компаний России, основу портфеля составляет грузовой автотранспорт, легкие коммерческие авто и строительная техника. Работает по всей России с 2004 года, у компании более 100 офисов. Для компании характерен невысокий уровень диверсификации деятельности по сегментам, но высокая степень ликвидности имущества. Тикер: 🚛🚚 Сайт: https://elementleasing.ru

Выпуск: Элемент Лизинг-001Р-08

Объём: 1,5 млрд

Начало размещения: 26 апреля (сбор заявок до 23 апреля)

Срок: 3 года

Купонная доходность: 15,5–16,25%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: да

Почему Элемент Лизинг? С такой амортизацией дюрация меньше месяца?

Вот да, при ожидании разворота ДКП такая жёсткая амортизация может не сыграть на руку инвестору. Другое дело, если ставку ЦБ повысит (вряд ли). Зато надёжно, дюрация всего 1,32 года, лишь бы было, куда реинвестировать.

По данным МСФО за 2023 год, процентные доходы по лизингу выросли на 11,6% до 2,4 млрд (2,2 млрд в 2022). Чистая прибыль за 2023 — 0,5 млрд, в 2022 - 0,6 млрд. Такое снижение прибыли отражает ужесточение ДКП, а также увеличение затрат на ИТ и цифровизацию. Несмотря на это, компания ожидает восстановления уровня прибыли за счёт наращивания лизингового портфеля, увеличения непроцентных доходов и оптимизации операционных расходов.

Капитал компании увеличился за счёт нераспределенной прибыли на 7% с 3,5 млрд до 3,8 млрд. Отношение Долга к Капиталу - 4,6. Долговая нагрузка значительно выросла на 56,5% до 16,2 млрд (10,4 млрд в 2022). Вместе с долгом в 2023 году подросли ЧИЛ на 42% и составили 16,7 млрд (11,8 млрд в 2022).

Объём лизингового портфеля составил 24,6 млрд (с ростом на 44% относительно показателя 2022). С 2019 года компания развивает новое направление — реализацию коммерческой техники с пробегом. В 2023 году произошёл прирост нового бизнеса на 49% и составил 20,5 млрд.

Рентабельность собственного капитала (ROE) — 14%. Рентабельность активов (ROA) - 3%. Достаточность капитала — 18%.

Стоит отметить высокую диверсификацию по клиентам, МСП занимает 93% портфеля, крупный бизнес — 6%, физлица — всего 1%. Доходность портфеля (IRR) составляет 18% — показатель немного ниже, чем по отрасли. Стоимость фондирования — 11,9%. Показатель Лизинговый портфель/Чистый долг находится на уровне 1,5 - это значит, что долги можно погасить портфелем 1,5 раза.

Компания обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, не имеет обязательств в иностранной валюте и не осуществляет бизнес за пределами РФ.

Для осуществления основной деятельности компания привлекает долговое финансирование в форме банковских кредитов и облигационных займов. Доля крупнейшего кредитора — 18% долгового портфеля.

На сегодняшний день облигационный долг компании составляет 8,8 млрд. Компанией выпущены четыре выпуска с погашением в 2026 году и доходностью от 13,7 до 17%, один — с погашением в июле 2024. С одной стороны, интересный выпуск от сильной компании, доходность более-менее, но, с другой стороны, очень уж бодрые темпы по амортизации. Я решил поучаствовать на небольшую долю.

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