Свежие облигации: Новабев Групп на размещении

Есть желающие на ликёро-водочный? Тогда шаг вперёд! Сегодняшний наш герой является очень крепким эмитентом и не нуждается в представлении, ведь это все только шутят в твиттере про Красное&Белое, а потом всё равно идут покупать водчелу в Винлаб.

По алкашке есть ещё прошлогодний выпуск Кристалла, он уже старый, но срок почти такой же, а доходность у него даже чуть поинтереснее может быть. Из свежего вот такое имеется: Интерлизинг, Контрол Лизинг, ДАРС, Гидромашсервис, Селектел и Эр-Телеком. Впереди нас ждёт ещё множество интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 3 млрд. Ориентир купона: 15–15,5% (YTM до 16,3%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA- от Эксперт РА (март 2024).

Новабев Групп — одна из крупнейших алкокомпаний. Производит и завозит преимущественно крепкие алкогольные напитки, а также владеет 1657 магазинами ВИнлаб. Есть пять ликёро-водочных заводов, один завод по производству этанола и даже винодельческий комплекс. Ранее Новабев был Белугой. Водка с таким названием также имеется. Тикер: 🍸🍹 Сайт: https://novabev.com

Выпуск: НоваБев Групп-БО-П06

Объём: 3 млрд

Начало размещения: 26 апреля (сбор заявок до 23 апреля)

Срок: 2 года

Купонная доходность: 15–15,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему Новабев? Может быть, они всё же вернут название Белуга?

Не, название теперь только такое. Будем надеяться, что бизнесу это каким-то образом помогает. Впрочем, это разве что для инвесторов важно. Магазины работают под брендом Винлаб, а напитки носят множество самых разных названий. Лучше посмотреть на показатели.

В марте Новабев поделился результатами 2023 года по МСФО. Отгрузки в натуральном выражении составили 170 млн литров (+1% год к году). Выручка выросла на 20% и составила 116,9 млрд. EBITDA выросла на 11% и составила 19,3 млрд. Чистая прибыль наоборот сократилась на 4% и составила 8 млрд. Показатель Чистый долг / EBITDA в районе 1,66 (был 1,43 по итогам 2022 года). Тут как бы впору размышлять о покупке акций, а не облигаций, с бизнесом у Новабев порядок.

Кроме того, Винлаб тоже растёт. Рост торговой сети составил за год 23%. Общий объём продаж в рознице составил 67,9 млрд рублей (+35% год к году). EBITDA составила 8,2 млрд (+19% год к году). LFL-продажи (это соотношение выручки, которую получили магазины одной розничной сети в текущем и прошлом отчетном периоде) +11,9% год к году. Пьют.

Новабев — это ракета, взлетевшая с космодрома «Успех» , и летящая на планету «Успешный успех». А раз так, то стоит сказать пару слов и про акции. Благодаря росту бизнеса и устойчивости к любым невзгодам, Новабев имеет все шансы радовать инвесторов снова и снова. Ежеквартальные дивиденды (19% суммарно за прошлый год) ничем не хуже ежемесячных купонов. Впрочем, не факт, что удастся повторить в 2024.

Что касается выпуска облигаций, в целом ок, учитывая высокий рейтинг и стабильный бизнес. В обращении находятся на данный момент 4 выпуска, 2 из которых гасятся в этом году (летом и зимой). Доходность по оставшимся около 15% и 16%, что как бы намекает на то, что купон будет в лучшем случае 15%. На этот выпуск и спрос будет хороший. Небольшую заявку я подал, но всё же больше задумался о том, чтобы добавить в портфель ещё и акции. Раньше не изучал Новабев, но в процессе разбора заинтересовался.

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