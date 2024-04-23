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Инвестиции

IPO МТС Банка, или как готовить яйца правильно

Рецепт удачного IPO: немного объёма, обещания высоких дивидендов, капелька хайпа, и всё это под соусом фантастической финансовой отчётности. МТС Банк определился с датой IPO и ценами. 25 апреля завершится сбор заявок, а уже 26 апреля акции начнут торговаться. Цена от 2 350 до 2 500 рублей за акцию.
IPO МТС Банка, или как готовить яйца правильно
Фото: МТС Банк

В первый же день приёма заявок книга была переподписана более чем в 2 раза.

Посмотрим, заслуживает ли МТС Банк место в портфеле рядом с другими банками. Время для первичного размещения на бирже выбрано удачное, показатели на высоте. АФК знает правильные точки выхода на биржу. Ну и очевидно, что IPO пройдёт по верхней границе в 2 500 за акцию.

Самые свежие IPO, про которые писал: Совкомбанк, МГКЛ, Делимобиль, Диасофт, Кристалл, Европлан и Займер. Новые тоже скоро будут, не пропустите.

Итак, после крайне успешного IPO Совкомбанка, в котором я с удовольствием поучаствовал, и чьи акции продолжаю держать и даже докупать, на тропу первичных размещений выходит наш герой.

МТС Банк — розничный банк, входящий в экосистему МТС, входящего в АФК Экосистему. В отличие от МТС, у МТС Банка до сих пор остались яйца в логотипах. В остальном дизайн-системы похожи друг на друга и на ещё один красный банк.

В МТС Банке можно заказать: яйцо-пашот, глазунью, омлет, скрэмбл, яйца вкрутую и всмятку, а также оформить POS-кредит, открыть брокерский счёт, взять кредит наличными, ипотеку, кредитную или дебетовую карту, но номер 1 у МТС Банка всё равно только в POS-кредитовании. Номер 6 по кредиткам и номер 9 по потребам.

Если глобально, то МТС Банк является банком №24 по размерам активов в банковском секторе. Не большой банк, но и не маленький. Не является системно значимым (таковых всего 13), хоть и принадлежит Системе на 42% (Система владеет 55% МТС, который владеет Банком). МТС Банк на 87% розничный. Высокая концентрация предполагает низкую диверсификацию бизнеса. А ещё в планах запуск МФО.

Дивиденды

По дивполитике МТС Банк планирует направлять 25–50% от чистой прибыли при соблюдении нормативов достаточности капитала, превышая минимальный уровень (8% по Н1.0) на 2 п.п. По итогам 2023 года норматив Н1.0 составил 10%, находясь на грани для выплаты дивидендов. По мнению экспертов из Альфы, при поддержании высоких темпов роста кредитного портфеля существует риск дивидендных выплат с коэффициентом 25% от чистой прибыли.

АФК вряд ли будет доить Банк без крайней необходимости, это же не телеком, который упирается в потолок по развитию. Так что драйвером тут может быть скорее улучшение костэффективности и масштабов, а не высокие дивиденды.

Показатели

Банк перед IPO отчитался об итогах 2023 года. Кредитный портфель до вычета резервов за 12 месяцев вырос на 39,7% (389,6 млрд), а операционные доходы до создания резервов увеличились на 47% (64,5 млрд). Чистая прибыль составила 12,5 млрд (почти в 4 раза выше 2022 года), это соответствует рентабельности капитала около 20% — маловато, в планах увеличить до 30%. Чистая комиссионная маржа (около 6%) ниже процентной, а отношение операционных расходов к доходам (CIR) составляет 31%, что ниже рынка.

Что по IPO?

По верхней планке в 2 500 рублей за акцию IPO соответствует рыночной капитализации в 75 млрд без учёта средств, привлекаемых на размещении. Размещение по схеме cash-in, все средства будут направлены на реализацию стратегии роста.

Банк хочет привлечь около 10 млрд (итого 85), которые будут направлены в капитал (сделка cash-in) на развитие. По мнению аналитиков, справедливая оценка банка близка к P/B 1,0, что соответствует капитализации 95 млрд (звучали цифры и 105–115 млрд, но это, скорее, про перспективу). У Сбербанка и Совкомбанка он сейчас около 1–1,1, у Тинькофф — 1,7. Получаем IPO с небольшим дисконтом, P/B < 1. И ROE пока что будет расти лишь на словах до 30%. Хотя это нормальный таргет, по рынку. Но это означает лишь то, что дисконта по сути нет.

Но стоит принимать во внимание то, что АФК Система устраивает IPO своих дочек очень выгодно для себя. Участников IPO Сегежи, Озона и Эталона, которые держат акции с тех времён, вряд ли довольны. Да и с Детским миром тоже не очень получилось в итоге. Вот бы в этот раз история была больше похожа на Совкомбанк, чем на Сегежу. Но нет, это не Совкомбанк.

Рецепт яиц этого IPO в итоге выглядит приемлемо. Мне МТС Банк нравится меньше, чем Сбер, СКБ и Тинькофф, которые есть у меня в портфеле, но это не всякие там займеры с карманями, а серьёзный банк под шляпой мощной корпорации. Которая зарабатывает на всех этих инвестициях и IPO профессионально. Участие принимаю исключительно спекулятивное, аллокацию традиционно жду низкую. Долгосрочно добавлять МТС Банк в портфель на данный момент смысла не вижу, но могу и ошибаться.

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IPO МТС Банка, или как готовить яйца правильно

Рецепт удачного IPO: немного объёма, обещания высоких дивидендов, капелька хайпа, и всё это под соусом фантастической финансовой отчётности. МТС Банк определился с датой IPO и ценами. 25 апреля завершится сбор заявок, а уже 26 апреля акции начнут торговаться. Цена от 2 350 до 2 500 рублей за акцию.

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