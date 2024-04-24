Ключевая ставка останется 16% — и точка

В пятницу 26 апреля будет очередное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором её оставят без изменений с вероятностью выше 90%. Конечно, бизнесу тяжеловато развиваться в таких условиях, население тоже в печали, ставки по ипотекам конские, да и в целом кредиты дорогие. Это, конечно, не мешает людям их брать.

Ключевая ставка — это процент, под который Центральный банк Российской Федерации кредитует коммерческие банки, а также принимает у них денежные средства на хранение. Но она важна не только банкам, но и инвесторам, и бизнесу, и населению в целом. В том числе и мне, и подписчикам моего телеграм-канала про инвестиции.

Длинные ОФЗ между 13% и 14%

Доходности по длинным ОФЗ вплотную подбирались к 14%, но слегка откатились. Это не означает, что не удастся дойти до 14%. Минфин давит аукционами, будет их продолжать и далее. Казна требует денег. Рынок не готов давать их под 12–13%, когда ставка 16%, хотя оптимизм постепенно растворяется.

Риторика ЦБ

Словесные интервенции Набиуллиной о возможном повышении ставки свидетельствуют скорее о том, что не стоит пока ждать её снижения. Как минимум — до лета, а там будет видно.

Дефицит бюджета

Был, есть и будет. По плану дефицит бюджета за 2024 год 1,6 трлн. По итогам 1К2024 уже 0,6 трлн. И то благодаря высоким ценам на нефть.

Ускорение инфляции

В марте инфляция ускорилась до 7,7% год к году. Таргет у ЦБ 4%, но это не значит, что его нужно достичь. Всем понятно, что рано или поздно инфляция и девальвация должны пересечься, поэтому высокая инфляция с нами надолго.

Чтобы она не бахнула слишком сильно, высокая ставка её купирует, но не исключает. Также у нас тут дефицит рабочей силы и рост цен на бензин. Тут всё очевидно. При таких вводных инфляция будет раскручиваться.

Курс рубля

Держится, как бы ни старались его напугать. Не 60 рублей за доллар, конечно, но и не 120. Курс регулируется, так что предел девальвации нам на самом деле неизвестен. Как и справедливый курс рубля, про который эксперты любят писать в комментариях.

16% — и точка

Если произойдёт что-то из ряда вон выходящее, ЦБ сможет экстренно поднять ставку. Сейчас предпосылок для этого нет. Снижать ради снижения смысла также нет. Да, инфляция разгоняется, но не критически. Она ниже ставки в 2 раза.

Другое дело, что снижение может теперь гипотетически сдвигаться не на лето, а на осень. Это означает, что флоатеры продолжают оставаться интересными. Это означает, что население будет и дальше накапливать деньги — та его часть, у которой они есть. Депозиты и облигации продолжают быть крайне интересными. Также это означает, что другая часть населения будет продолжать брать кредиты. Почему нет, если да?

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