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igotosochi
Ипотека

И Москва, и Сочи опять подорожали. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи. Как думаете, где цены выросли сильнее? А что будет с ипотекой? Вот и узнаем. В прошлый раз я смотрел февраль–март. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.
И Москва, и Сочи опять подорожали. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?

Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи, о чём рассказываю в своём канале (подписывайтесь). Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.

Данные отсюда: https://sochi.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Потихоньку, но цены прибавляют. То ли летний сезон приближается, то ли просто они всегда растут.

Сочи: март → апрель

  • Первичка: 409к → 425к (+3,9%)

  • Вторичка: 277к → 288к (+3,9%)

Москва (объявления)

А теперь в Москву, где много людей и зимой, и летом.

Данные отсюда: https://msk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Новостройки бьют рекорды, а вторичка настолько дорогая, что стоит на месте. Пока стоит.

Москва: март → апрель

  • Первичка: 357к → 368к (+3,1%)

  • Вторичка: 420к → 419к (-0,3%)

В Москве продажи идут достаточно бодро относительно других регионов. Продано 42% площади, не продано 44%, а по 14% площади продажи не начаты. В других регионах продано в среднем около 30–33% площади по данным ДОМ РФ.

Данные отсюда: https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/

Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает сейчас 297к, на 2к больше марта, это исторический максимум.

Данные отсюда: https://www.moex.com/ru/index/MREDC/technical/

По другим городам индексов ДомКлик нет.

СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края. По России средняя цена 151к за метр — не изменилась за месяц.

Данные отсюда: https://sberindex.ru/ru/dashboards/real_estate_deals_primary_market

301к за метр в Москве, +2к за месяц. Обновление исторического максимума. Опережает MREDC на 6к.

По данным ДОМ РФ цена за метр в московской новостройке 327к.

По Краснодарскому краю средний ценник снизился до 173к — стало на 1к дешевле.

Сравнение с другими городами

Я традиционно смотрю ещё на объявления по СПб, Краснодару и Новороссийску. Цены в объявлениях на первичку и вторичку.

Объявления

  • Москва: первичка 368к, вторичка 419к

  • Сочи: первичка 425к, вторичка 288к

  • СПб: первичка 250к, вторичка 214к

  • Новороссийск: первичка 197к, вторичка 146к

  • Краснодар: первичка 171к, вторичка 126к

Самое время узнать, что дальше будет с ипотеками. На этот раз я решил поинтересоваться, что за адресные ипотеки планируются.

Адресная льготная ипотека будет льготной и адресной

А что это значит? Главным отличием адресной льготной ипотеки является то, что она предоставляется только на покупку жилья на вторичном рынке (думаю, что и на первичку тоже будет, но пока такая инфа). Член экспертного совета Комитета ГД по финрынку, экономист Станислав Паулаускас поделился инсайдом. Воспользоваться программой адресной ипотеки смогут не только лишь все, а только имеющие статус нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также необходимо удовлетворять определенным критериям, установленным программой: это могут быть доход, семейное положение, наличие необходимых документов и другие.

Если смотреть обычные ипотеки на обычную вторичку, то не за 100500 млн можно купить что-то типа такого:

Ставки от 17–18% до такой степени раздувают ежемесячный платёж, что квартира стоимостью даже в 15 млн требует пятёрку сразу и по 150к ежемесячно.

Приоритеты адресного финансирования: медицина, образование, новые технологии, сельское хозяйство, прикладные инженерные профессии, семьи с двумя и более детьми, молодые специалисты. Короче, не четвёртая спекулятивная льготная ипотека.

Для того, чтобы претендовать на адресную льготную ипотеку, надо будет соответствовать нескольким критериям: иметь профессию, которая востребована в конкретном регионе; проживать или быть готовым к переезду на постоянное место жительство в целевой город/область; иметь достаточный доход для уплаты обязательного платежа по ипотеке. Будем посмотреть, в общем, насколько массовой она будет.

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела

Всего я накопил пока что около 3,5 млн с июля 2021 (данные за 1 апреля), на 1 мая должно быть около 3,75 млн. Если считать, что квартира стоила 10 млн, теперь она стоит уже 12,20 млн. Месяц назад было 11,74! Важно отметить, что это цены в объявлениях, а в Сочи так много фейков, что реальные цены можно будет узнать только в активной фазе подбора. Ну а пока будем считать, что хватает на 13,02 метра! В Ставрополе, например, за эти деньги можно купить очень годную однушку.

Синим цветом — стоимость моей сферической квартиры в сочинском вакууме, а красным — мой финансовый результат. Апрель — прогноз. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры).

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