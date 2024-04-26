Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК

Параметры подборки: доходность выше 16%, рейтинг не ниже A-, дюрация от полугода до трёх лет. В частности, короткая дюрация считается повышенным фактором снижения рисков, а сокращается она с помощью амортизации, но это не всегда хорошо!
Все выпуски знаю, многие из них брал ещё на размещениях. Все без оферт — это плюс для тех, кто не хочет за ними следить. А вот амортизация при ожидании разворота ДКП может сыграть против инвесторов.
Есть и другие подборки по облигациям и дивидендным акциям, смотрите:
Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам (NEW)
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Новотранс, выпуск 001P-01 (Новотр 1Р1), ruAA-
ISIN: RU000A1014S3
Дата погашения: 27.11.2024
Доходность: 17,85%
Купон: 8,75% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: да
Пионер, выпуск 001P-06 (Пионер 1P6), A-
ISIN: RU000A104735
Дата погашения: 04.12.2025
Доходность: 17,82%
Купон: 11,75% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: да
Интерлизинг, выпуск 001Р-06 (ИнтЛиз1Р06), A-
ISIN: RU000A106SF2
Дата погашения: 24.08.2026
Доходность: 17,56%
Купон: 13,50% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: да
Лидер-Инвест (Эталон Финанс), выпуск БO-ПO3 (ЭталФинП03), A-
ISIN: RU000A103QH9
Дата погашения: 15.09.2026
Доходность: 17,4%
Купон: 9,10% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: да
Сэтл Групп, выпуск 002Р-02 (СэтлГрБ2P2), A
ISIN: RU000A105X64
Дата погашения: 05.03.2026
Доходность: 17,06%
Купон: 12,20% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
ХКФ Банк, выпуск БО-04 (ХКФБанкБ04), A-
ISIN: RU000A103760
Дата погашения: 01.06.2026
Доходность: 17,05%
Купон: 8,00% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
ЭР-Телеком Холдинг, выпуск ПБО-02-03 (ТелХолБ2-3), A-
ISIN: RU000A106JV8
Дата погашения: 10.07.2025
Доходность: 16,95%
Купон: 12,00% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
Синара-Транспортные Машины, выпуск 001Р-02 (СТМ 1P2), A
ISIN: RU000A103G00
Дата погашения: 22.07.2026
Доходность: 16,84%
Купон: 8,70% (2 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
Группа ЛСР, выпуск 001P-07 (ЛСР БО 1Р7), A
ISIN: RU000A103PX8
Дата погашения: 11.09.2026
Доходность: 16,70%
Купон: 8,65% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: да
(к) ЕАБР, выпуск 003Р-001 (ЕАБР П3-01), AAA
ISIN: RU000A1050H0
Дата погашения: 29.07.2025
Доходность: 16,63%
Купон: 9,35% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
Эмитенты собраны действительно качественные, с хорошими финансовыми показателями и качественным управлением. Поскольку сейчас не лучшее время котлетить ВДО с низкими рейтингами, хорошей практикой среди котлетеров и туземунщиков считается повысить минимальный уровень рейтинга. Для меня — это BBB-, но A- даже ещё получше. Тем не менее, это не отменяет диверсификацию. Большинство с амортизацией, также многие уже довольно короткие. Это может быть как плюсом, так и минусом.
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