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igotosochi
Инвестиции

Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК

Снег уже везде растаял, начинают таять и доходности по облигациям на ожиданиях разворота ДКП, которого, кстати, может и не быть в ближайшее время. Для желающих инвестировать в надёжных эмитентов эксперты из РБК предлагают любопытную подборку облигаций с доходностью выше 16%. Посмотрим, что им есть предложить.
Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
Фото: РБК

Параметры подборки: доходность выше 16%, рейтинг не ниже A-, дюрация от полугода до трёх лет. В частности, короткая дюрация считается повышенным фактором снижения рисков, а сокращается она с помощью амортизации, но это не всегда хорошо!

Все выпуски знаю, многие из них брал ещё на размещениях. Все без оферт — это плюс для тех, кто не хочет за ними следить. А вот амортизация при ожидании разворота ДКП может сыграть против инвесторов.

Есть и другие подборки по облигациям и дивидендным акциям, смотрите:

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Новотранс, выпуск 001P-01 (Новотр 1Р1), ruAA-

  • ISIN: RU000A1014S3

  • Дата погашения: 27.11.2024

  • Доходность: 17,85%

  • Купон: 8,75% (4 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Пионер, выпуск 001P-06 (Пионер 1P6), A-

  • ISIN: RU000A104735

  • Дата погашения: 04.12.2025

  • Доходность: 17,82%

  • Купон: 11,75% (4 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Интерлизинг, выпуск 001Р-06 (ИнтЛиз1Р06), A-

  • ISIN: RU000A106SF2

  • Дата погашения: 24.08.2026

  • Доходность: 17,56%

  • Купон: 13,50% (4 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Лидер-Инвест (Эталон Финанс), выпуск БO-ПO3 (ЭталФинП03), A-

  • ISIN: RU000A103QH9

  • Дата погашения: 15.09.2026

  • Доходность: 17,4%

  • Купон: 9,10% (4 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

Сэтл Групп, выпуск 002Р-02 (СэтлГрБ2P2), A

  • ISIN: RU000A105X64

  • Дата погашения: 05.03.2026

  • Доходность: 17,06%

  • Купон: 12,20% (4 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

ХКФ Банк, выпуск БО-04 (ХКФБанкБ04), A-

  • ISIN: RU000A103760

  • Дата погашения: 01.06.2026

  • Доходность: 17,05%

  • Купон: 8,00% (4 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

ЭР-Телеком Холдинг, выпуск ПБО-02-03 (ТелХолБ2-3), A-

  • ISIN: RU000A106JV8

  • Дата погашения: 10.07.2025

  • Доходность: 16,95%

  • Купон: 12,00% (4 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Синара-Транспортные Машины, выпуск 001Р-02 (СТМ 1P2), A

  • ISIN: RU000A103G00

  • Дата погашения: 22.07.2026

  • Доходность: 16,84%

  • Купон: 8,70% (2 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Группа ЛСР, выпуск 001P-07 (ЛСР БО 1Р7), A

  • ISIN: RU000A103PX8

  • Дата погашения: 11.09.2026

  • Доходность: 16,70%

  • Купон: 8,65% (4 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: да

(к) ЕАБР, выпуск 003Р-001 (ЕАБР П3-01), AAA

  • ISIN: RU000A1050H0

  • Дата погашения: 29.07.2025

  • Доходность: 16,63%

  • Купон: 9,35% (4 раза в год)

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Эмитенты собраны действительно качественные, с хорошими финансовыми показателями и качественным управлением. Поскольку сейчас не лучшее время котлетить ВДО с низкими рейтингами, хорошей практикой среди котлетеров и туземунщиков считается повысить минимальный уровень рейтинга. Для меня — это BBB-, но A- даже ещё получше. Тем не менее, это не отменяет диверсификацию. Большинство с амортизацией, также многие уже довольно короткие. Это может быть как плюсом, так и минусом.

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Снег уже везде растаял, начинают таять и доходности по облигациям на ожиданиях разворота ДКП, которого, кстати, может и не быть в ближайшее время. Для желающих инвестировать в надёжных эмитентов эксперты из РБК предлагают любопытную подборку облигаций с доходностью выше 16%. Посмотрим, что им есть предложить.

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