Шашлыки лучше IPO МТС Банка, укрепление рубля, отпуск у индекса, море дивидендов, новые бонды и другие новости. Воскресный инвестдайджест

А я пополнил портфель новыми активами и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.
Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.
Укрепление рубля
Надо платить налоги, а значит продавать валюту. Курс изменился с 93,15 до 92,39 рубля за доллар. Можно пользоваться.
Для страховки от слабого рубля помним про юаневые и замещающие облигации, а также про акции экспортёров.
Индекс уже в отпуске
Индекс укрепился выше важной отметки в 3 450 и решил сходить в отпуск, начался он ещё до майских праздников. Снижение за неделю с 3 469 до 3 452 пунктов. А вот долларовый РТС вырос — с 1 173 до 1 188. Рубль-то укрепился к доллару.
Начинается главный дивидендный сезон года, апрель традиционно двигает цены вверх, в мае и июне инвесторов начнут заваливать деньгами по-взрослому.
Дивиденды
Очень активная была неделя по дивидендам, всех и не перечислить. Сбер (10,74%), ММК (5%), МТС (11,29%), Уралсиб (12%), ТМК (4,3%), Европлан (2,4%), Татнефть (3,5%) — это только мейнстрим. Дивидендный календарь традиционно заполняется до краёв с мая по конец июля.
Крупнейшие объявленные дивиденды:
Напоминаю о том, что есть мнения экспертов по дивидендам, смотрите:
Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью от Финам (NEW)
Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.
Новые облигации
Наконец-то можно немного отдохнуть от размещений, которых было очень много в апреле, и подумать про шашлык. Под конец месяца темпы снизились.
Разместились/собрали заявки: ОРГ, Элемент, ПКБ, С-Принт, Новабев, Ресо-Лизинг, Центр-Инвест, МТС Банк, Автоотдел и другие. Я участвовал в размещениях ОРГ, Элемента и Новабев.
На очереди: ЕвроСибЭнерго CNY, Акрон CNY, Евраз. Пока перерыв, но скоро будет много интересных выпусков, не пропустите.
Индекс RGBI снова пошёл на дно. Снижение с 114,81 до 113,96. Набиуллина сказала, что до конца года ставка может остаться 16%.
Халвинг не помог
Эксперты говорили, что после халвинга биткоин попрёт на ракете вверх. Как-то нет. Крипта продолжает потихоньку дешеветь. Мой криптопортфель существенно просел, но это хорошо. Покупать крипту приятнее по более низким ценам.
IPO МТС Банка
Успешно прошло IPO МТС Банка. Банк в ходе IPO привлёк 11,5 млрд рублей, собрав рекордное число заявок — более 200 000. Как я и полагал, переподписка была раз в 20, даже больше. Я получил 4%. Продал сразу же, потому что мне другие банки нравятся больше. Сильного апсайда не случилось, да и тот, что был, растворился. Но рано или поздно пойдёт вверх, обязательно. Банк-то неплохой. Но майские шашлыки лучше.
Минфин Бельгии отказался признать силу указа Путина об обмене активами
А до этого и Люксембург сказал, что ничего не признает. Ну вот и обменялись Парам-парам-пам-пиу. Или нет? Инвестпалата говорит, что это всё фигня, так что обмен произойдёт.
Ключевая ставка осталась 16%
Событие, вроде бы, значимое, но так-то уже привыкли к 16%. Подробно о том, что нас ждёт, я писал в отдельном большом посте.
Недвижимость дорожает, а спрос низкий
Продолжаю считать квадратные метры. А они всё дорожают и дорожают. Большой пост тут. Ждём лета, когда будет понятнее ситуация с льготными и адресными ипотеками. Копим деньги.
Что ещё?
Акции Уралсиба взлетели на 20% и обновили исторический максимум. Санация закончилась, начался дивидендный дождь.
Сильно отчитался ЮГК. Золото блестит, дорожает, золотодобытчики в золотом шоколаде. Отлично отчитались Лента и РусАгро.
ФосАгро отложила принятие решения о выплате дивидендов.
Минфин не поддержал идею освобождения от НДФЛ дивидендов на ИИС. Ну и зря.
ЦБ Турции сохранил ставку на максимуме с 2002 года — 50%.
Arenadata хочет привлечь на IPO до 5 млрд рублей до конца года. Интересная компания.
Расписки ЦИАН подорожали на новости о редомициляции в Россию. Пора домой, а то придётся как с X5 — принудительно.
Фонды для Ethereum переносят, а приток денег в фонды на биткоин иссяк.
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