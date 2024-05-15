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igotosochi
Инвестиции

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в апреле. Что купил? Часть 2

Заканчивается апрель, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции в этом месяце. В первой половине месяца я покупал в основном облигации, когда размещений был целый вагон и маленькая тележка, во второй половине удалось восстановить баланс. Дополнительных пополнений не было, но к 200 000 добавились купоны и дивиденды.
Пополнил брокерский счёт на 200 000 в апреле. Что купил? Часть 2
Photo: Erda Estremera, Unsplash

Первую часть про апрельские покупки можно почитать тут. Ну а во второй половине апреля я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — как мой коуч по психологии инвестиционного роста прописал.

Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 548 000 за 4 месяца. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, тогда дела пойдут намного бодрее.

По составу портфеля у меня есть план, и я его дорабатываю, но в целом придерживаюсь:

  • Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер по 10% портфеля акций.

  • Татнефть, Газпром, Магнит, Газпром нефть и Яндекс по 5% портфеля акций.

  • ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО по 3% портфеля акций.

  • Далее — остальные акции суммарно на 10%.

  • Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

  • Облигации (40%), замещайки+юаньки (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

  • Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Я ориентируюсь на этапе формирования портфеля акций на максимальную долю — это Сбер. Раньше был только Сбер, теперь это Сбер и Лукойл, которых стало теперь примерно поровну. Сейчас они занимают около 15% каждый по портфелю акций, но их доли будут снижаться по мере покупки других акций. Новатэк, Совкомбанк и Роснефть будут следующими на закотлечивание. Они сейчас отстают, их примерно по 7–9%. Постепенно станет по 10%.

Что купил в первой половине апреля?

Что купил во второй половине апреля?

  • Интерлизинг 1Р8 — 5 облигаций (на размещении)

  • МСБ Лизинг 3Р3 — 10 облигаций (на размещении)

  • Ойл Ресурс Групп БО-01 — 10 облигаций (на размещении)

  • Новабев БО-П06 — 5 облигаций (на размещении)

  • Фордевинд 05 — 5 облигаций (на размещении)

  • Фонд AKME — 20 паёв

  • Новатэк — 21 акция

  • Роснефть — 30 акций

  • Лукойл — 3 акции

  • Совкомбанк — 800 акций

  • Газпром нефть — 20 акций

  • Яндекс — 1 акция

Да уж, много всего получилось. Когда покупал, даже и не думал, что такой список большой получится. Но что поделать! Мы, котлетеры и туземунщики, такие.

Где дивиденды?

Думаю, что постоянные читатели заметили новую рубрику — «Где дивиденды». В ней я стараюсь подробно разбирать отдельные дивидендные акции. Смотрю те компании, которые у меня есть в портфеле, а также потенциальных клиентов. НЛМК, к примеру, не попал. А вот Лукойл не только попал, но и занимает в портфеле уже самую большую долю.

Также скоро будет разбор по Роснефти, не пропустите. По Совкомбанку не будет, как и по Яндексу, и по другим компаниям, которые дивиденды пока что не платят. Новатэк, Сбер, Татнефть, Магнит в планах есть. Газпром под вопросом, пока вообще не вижу смысла его разбирать.

Да, у меня стратегия по акциям дивидендная, так что в портфеле в основном дойные коровы. Но не только. Яндекс, Диасофт, Совкомбанк, Тинькофф и некоторые другие акции моя дивидендная душа тоже принимает с удовольствием.

МСБ Лизинг, ОРГ, Фордевинд

Как можно было заметить, я не делал разборы новых выпусков этих эмитентов. Но там не особо-то есть, что разбирать. МСБ — крепкий середнячок с рейтингом BBB-. Не Интерлизинг или Роделен, конечно, но мне нравится.

ОРГ — для квалов только, хотя у каких-то брокеров могут и всем продавать — не проверял. Рейтинг BB. У микрофинансового Фордевинда тоже рейтинг BB. Таких облигаций в портфеле много держать, на мой взгляд, не стоит, но поскольку диверсификация у меня очень высокая, я понемногу беру. Разбирать отчёты таких компаний не вижу никакого смысла от слова совсем, там любой риск может реализоваться. Так что так. ОРГ вообще брать не планировал, но поскольку Цивилизация обломалась, то взял.

С ЛК Цивилизация любопытная история вышла. Альфа на этот выпуск собирала заявки, но выпуск оказался внебиржевым, и размещение убрали, все заявки отменили.

В планах на май: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

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