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igotosochi
Инвестиции

Итоги 34 месяцев инвестиций. 3,751 млн рублей

1 мая, значит пора идти на демонстрацию и подводить итоги апреля! Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 34 месяца позади. Погнали!
Итоги 34 месяцев инвестиций. 3,751 млн рублей
Photo: Steve Harvey, Unsplash

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Инвестиции

Было на 1 апреля 3 498 081 ₽:

  • Депозит: 1 056 593 ₽

  • Биржевой: 2 441 488 ₽

Доставал из подвала транспаранты для первомайского нашествия и в одном из них нашёл свёрток с 200 000 рублей, которые решил проинвестировать. Покупал всё хорошее, ничего плохого не покупал, фокус был на длинные ОФЗ.

Облигации: ОФЗ 26243, Русал 1Р7 CNY, Селектел 1Р4, Контрол Лизинг 1Р2, Дарс 1Р2, Элемент Лизинг 1Р8, Интерлизинг 1Р8, МСБ Лизинг 3Р3, Ойл Ресурс Групп БО-01, Новабев БО-П06, Фордевинд 05

Акции: Позитив (это был святой рандом), Новатэк, Роснефть, Лукойл, Совкомбанк, Газпром нефть, Яндекс

Фонды: AKME, Парус ЛОГ

Подробнее про покупки тут (часть 1) и тут (часть 2).

Также поучаствовал в IPO МТС Банка и SPO Астры, но сразу же продал. Аллокация что там, что там была беспощадно маленькой. Собственно, заработать на IPO давали в последний раз то ли на ЮГК, то ли на Совкомбанке, остальное — ну такое.

Результат апреля снова получился крутым. И акции выросли, и облигации порадовали. Ставку ЦБ снижать до осени не собираются, так что можно продолжать получать хорошую доходность в облигациях (пружина ещё и разожмётся). По данным Интелинвест доходность портфеля около 14,1% по XIRR, месяц назад была 13,5%.

Апрель детально так:

  • Депозит: 1 056 593 + 8 904 (проценты) = 1 065 497 ₽

  • Биржевой: 2 441 488 + 200 000 (пополнение) + 45 872 (рост) = 2 687 360 ₽

Суммарно: 3 498 081 + 200 000 (пополнение) + 53 776 (рост) = 3 751 857 ₽

Ставка ЦБ в апреле снова осталась 16%, следующее заседание по ней будет 7 июня, а потом 26 июля. Собственно, в эти дни ДКП разворачивать Набиуллина не планирует.

Итого (за всё время):

  • Депозит: 810 000 → 1 065 497 ₽ (+255 497 или +31,54%)

  • Биржевой: 2 275 000 → 2 687 360 ₽ (+412 360 или +18,13%)

Суммарно: 3 085 000 → 3 752 857 ₽ (+667 857 или +21,64%)

Доходность XIRR: 14,1%

Средняя сумма пополнения: 90 735 ₽ в месяц

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц. На 2024 год поставил цель в 100 000 ежемесячно. В марте получилось 148 000, а в апреле 200 000!

А вот так это выглядит на графике

Доходность апреля получилась 1,56% или 18,79% в переводе на годовые. Портфель вырос на 253к, пройдя отметки в 3,5, 3,6 и 3,7 млн. За текущую сумму можно купить однушку в Ставрополе или 13 метров в Сочи по цене объявлений 288к за метр. Ещё долго.

Моя стратегия

Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность минимум 10-12% годовых (лучше больше). Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

А сколько, например, вообще нужно вложить денег в акции, чтобы через год было 10 млн?

В апреле удалось совершить качественный рывок в пополнении портфеля. Если в марте 200 000 были с учётом вычета, то теперь эта же сумма «чистыми». Ну и четверть от пополнения сгенерил дополнительно сам портфель. Чистейшая математика: чем больше пополнения, тем быстрее будет достигнута цель. Да, впереди будут просадки (по акциям, естественно), а значит дополнительные возможности. Но и сейчас возможностей достаточно. Я продолжаю формировать диверсифицированный портфель, который будет генерить максимально стабильный кэш на длительном горизонте.

Инвестиции — это про дисциплину. Я и дальше буду пополнять БС, программа минимум — по 100 000 в месяц до конца года. Лучше — больше. Фокус мая на дивидендные акции (дивидендный сезон же начался), длинные ОФЗ и, конечно же, ВДО. При возможности также буду докупать валютные облигации.

Что ещё?

  • Поменял зимнюю резину на летнюю, сдал машину в сервис, ну и она там успешно зависла в очереди.

  • Посмотрел сезончик Halo. Годный кинчик, а вот игра мне не оч. Хочу теперь глянуть Fallout. Четвёртая часть игры — топчик.

  • Мой телеграм-канал подрос с 9 200 до 9 700 подписчиков (+500, неплохо). Ростом в целом доволен.

  • Пополнил криптопортфель, туземун закончился, крипта теперь падает. Это хорошо, можно купить дешевле. Пополнил счёт в апреле на 50 долларов, портфелю уже 11 месяцев, в канале будет отчётик.

  • Не участвовал в IPO Займера, а в IPO МТС Банка поучаствовал спекулятивно.

  • Сделал дивидендные разборы Газпром нефти и НЛМК.

Планы на май: немного помаяться. Пополнить БС на 200к. Пить пивко, пока весна.

А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи, про книги и много всего ещё, даже мемы есть.

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