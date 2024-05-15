Итоги 34 месяцев инвестиций. 3,751 млн рублей

1 мая, значит пора идти на демонстрацию и подводить итоги апреля! Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 34 месяца позади. Погнали!

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Инвестиции

Было на 1 апреля 3 498 081 ₽:

Депозит: 1 056 593 ₽

Биржевой: 2 441 488 ₽

Доставал из подвала транспаранты для первомайского нашествия и в одном из них нашёл свёрток с 200 000 рублей, которые решил проинвестировать. Покупал всё хорошее, ничего плохого не покупал, фокус был на длинные ОФЗ.

Облигации: ОФЗ 26243, Русал 1Р7 CNY, Селектел 1Р4, Контрол Лизинг 1Р2, Дарс 1Р2, Элемент Лизинг 1Р8, Интерлизинг 1Р8, МСБ Лизинг 3Р3, Ойл Ресурс Групп БО-01, Новабев БО-П06, Фордевинд 05

Акции: Позитив (это был святой рандом), Новатэк, Роснефть, Лукойл, Совкомбанк, Газпром нефть, Яндекс

Фонды: AKME, Парус ЛОГ

Подробнее про покупки тут (часть 1) и тут (часть 2).

Также поучаствовал в IPO МТС Банка и SPO Астры, но сразу же продал. Аллокация что там, что там была беспощадно маленькой. Собственно, заработать на IPO давали в последний раз то ли на ЮГК, то ли на Совкомбанке, остальное — ну такое.

Результат апреля снова получился крутым. И акции выросли, и облигации порадовали. Ставку ЦБ снижать до осени не собираются, так что можно продолжать получать хорошую доходность в облигациях (пружина ещё и разожмётся). По данным Интелинвест доходность портфеля около 14,1% по XIRR, месяц назад была 13,5%.

Апрель детально так:

Депозит: 1 056 593 + 8 904 (проценты) = 1 065 497 ₽

Биржевой: 2 441 488 + 200 000 (пополнение) + 45 872 (рост) = 2 687 360 ₽

Суммарно: 3 498 081 + 200 000 (пополнение) + 53 776 (рост) = 3 751 857 ₽

Ставка ЦБ в апреле снова осталась 16%, следующее заседание по ней будет 7 июня, а потом 26 июля. Собственно, в эти дни ДКП разворачивать Набиуллина не планирует.

Итого (за всё время):

Депозит: 810 000 → 1 065 497 ₽ (+255 497 или +31,54%)

Биржевой: 2 275 000 → 2 687 360 ₽ (+412 360 или +18,13%)

Суммарно: 3 085 000 → 3 752 857 ₽ (+667 857 или +21,64%)

Доходность XIRR: 14,1%

Средняя сумма пополнения: 90 735 ₽ в месяц

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц. На 2024 год поставил цель в 100 000 ежемесячно. В марте получилось 148 000, а в апреле 200 000!

А вот так это выглядит на графике

Доходность апреля получилась 1,56% или 18,79% в переводе на годовые. Портфель вырос на 253к, пройдя отметки в 3,5, 3,6 и 3,7 млн. За текущую сумму можно купить однушку в Ставрополе или 13 метров в Сочи по цене объявлений 288к за метр. Ещё долго.

Моя стратегия

Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность минимум 10-12% годовых (лучше больше). Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

А сколько, например, вообще нужно вложить денег в акции, чтобы через год было 10 млн?

В апреле удалось совершить качественный рывок в пополнении портфеля. Если в марте 200 000 были с учётом вычета, то теперь эта же сумма «чистыми». Ну и четверть от пополнения сгенерил дополнительно сам портфель. Чистейшая математика: чем больше пополнения, тем быстрее будет достигнута цель. Да, впереди будут просадки (по акциям, естественно), а значит дополнительные возможности. Но и сейчас возможностей достаточно. Я продолжаю формировать диверсифицированный портфель, который будет генерить максимально стабильный кэш на длительном горизонте.

Инвестиции — это про дисциплину. Я и дальше буду пополнять БС, программа минимум — по 100 000 в месяц до конца года. Лучше — больше. Фокус мая на дивидендные акции (дивидендный сезон же начался), длинные ОФЗ и, конечно же, ВДО. При возможности также буду докупать валютные облигации.

Что ещё?

Поменял зимнюю резину на летнюю, сдал машину в сервис, ну и она там успешно зависла в очереди.

Посмотрел сезончик Halo. Годный кинчик, а вот игра мне не оч. Хочу теперь глянуть Fallout. Четвёртая часть игры — топчик.

Мой телеграм-канал подрос с 9 200 до 9 700 подписчиков (+500, неплохо). Ростом в целом доволен.

Пополнил криптопортфель, туземун закончился, крипта теперь падает. Это хорошо, можно купить дешевле. Пополнил счёт в апреле на 50 долларов, портфелю уже 11 месяцев, в канале будет отчётик.

Не участвовал в IPO Займера, а в IPO МТС Банка поучаствовал спекулятивно.

Сделал дивидендные разборы Газпром нефти и НЛМК.

Планы на май: немного помаяться. Пополнить БС на 200к. Пить пивко, пока весна.

А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи, про книги и много всего ещё, даже мемы есть.