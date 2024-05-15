Пенсионный криптофонд. Месяц 12

Вот и прошёл первый год моего криптопутешествия на криптоостров, в ходе которого я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за апрель. Целый год позади, погнали смотреть.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Покупаю немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 апреля:

Эквивалент в BTC: 0,01989072

Эквивалент в RUB: 130 700 ₽

Эквивалент в USD: 1 412 $

Пополнил снова на 4 700 рублей (50 долларов по P2P). Купил ETH и немного разных альткоинов. В апреле вся крипта падала, что хорошо для покупок.

Читал криптоэкспертов, которые прогнозировали, что крипта будет расти, теперь они пишут, что она будет падать. Вот они, настоящие мастера по переобуванию на лету! Ну ничего, нам же лучше, что крипта дешевеет. Купить биткоин по 60 ведь намного приятнее, чем по 70.

Стало на 1 мая:

Эквивалент в BTC: 0,02043162

Эквивалент в RUB: 130 700 + 4 700 (пополнение) - 19 100 (отрицательный рост) = 116 300 ₽

Эквивалент в USD: 1 412 + 50 (пополнение) - 218 (отрицательный рост) = 1 244 $

Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,02043162

Эквивалент в RUB: 60 320 → 116 300 ₽ (+55 980 ₽ или +92,80%)

Эквивалент в USD: 691 → 1 244 $ (+553 $ или +80,02%)

📉 Пусть падает сильнее

Первый за более чем полгода отрицательный месяц — это абсолютно нормальная ситуация, более того, я рад, что в мае смогу купить крипту подешевле. По 70к рука не поднималась покупать биткоин, по 58–60к, а то и ниже, если падение продолжится, поприятнее. Не так приятно, как по 30к, так что этот вариант я бы тоже с удовольствием дождался.

Из альтов у меня: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Называется этот набор iDONTGIVEAFUCK 21 island cryptoINDEX. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове.

Но до чила на криптопенсии ещё очень далеко, поэтому я ежедневно ставлю свечку в церкви святого туземуна за падение цен на крипту. Да будет падать биток, да провалится под землю эфир, чтобы подольше покупать их дёшево, криптоаминь.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость. Ну и чуть-чуть про крипту.