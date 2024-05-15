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Инвестиции

18,4% — ого! Свежие облигации: АФК Система на размещении

Кто всегда готов занять деньги у инвесторов, так это сами инвесторы. АФК Система продолжает радовать новыми выпусками облигаций, причём сразу двумя. Рассмотрим один из них, ну а второй аналогичный, только он не по ключевой ставке, а по RUONIA. Первые купоны могут дать по 18,4% годовых — сильно.
18,4% — ого! Свежие облигации: АФК Система на размещении
Фото: АФК Система

Май эмитенты начинают довольно слабо, размещений мало. Но ещё свежи в памяти апрельские, например, Новабев, Элемент Лизинг, ДАРС, Интерлизинг, Контрол Лизинг, Гидромашсервис, Селектел, Эр-Телеком и другие. Впереди нас ждёт ещё множество интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 6 млрд. 4 года и 3 месяца. Ориентир купона: КС + 2,4%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг AA- от Эксперт РА (июль 2023) и АКРА (август 2023).

АФК Система — инвестиционная корпорация, которая владеет компаниями из различных секторов, в том числе Озон, МТС, Сегежа, МЕДСИ, Эталон, Cosmos hotel group и др. Тикер: 🤑AFKS🤑 Сайт: https://sistema.ru

  • Выпуск: СистемаАФК-1Р-30-боб

  • Объём: 6 млрд

  • Начало размещения: 23 мая (сбор заявок до 21 мая)

  • Срок: 4,25 года

  • Купонная доходность: КС + 2,4%

  • Выплаты: 4 раза в год

  • Оферта: нет

  • Амортизация: нет

Почему АФК? Это не у них там долгов полные карманы?

Было так, но в 2023 года Система погасила долгов на 41+ млрд рублей, что значительно снизило долговую нагрузку и укрепило финансовое положение.

Кроме данного выпуска, одновременно размещается выпуск СистемаАФК-1Р-29-боб. Отличия в том, что он на 4 года ровно, а также купон привязан не к ключу, а к RUONIA. Доходность должна быть примерно одинаковой. А вот тут собирал лучшие флоатеры, смотрите.

Если не считать деревяшку по имени Сегежа, дела у Системы отличные. Консолидированная выручка в 2023 году выросла на 16,8% по сравнению с 2022 годом и составила 1045,9 млрд рублей. Это рекорд. OIBDA группы (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) составила 266,2 млрд рублей.

По итогам 2023 года Система получила чистый убыток 5,3 млрд (прибыль 43,5 млрд в 2022). Убыток связан с существенным увеличением резервов по финансовым вложениям, ростом финансовых расходов и признанием убытков от обесценения. Без всего этого прибыль АФК вышла 6,2 млрд, что в 7 раз меньше прибыли предыдущего периода. Сама АФК обращает внимание на свой консервативный подход, применяемый при формировании резервов по финансовым вложениям. Капитальные затраты составили 149,3 млрд. Чистые финансовые обязательства Корпоративного центра составили 247,7 млрд. Остаток денежных средств Корпоративного центра составил 18 млрд.

Зачем давать в долг убыточной компании? Ээээ, вы что, это другое! АФК уже провела IPO МТС Банка, впереди ещё размещение нескольких дочек на бирже до конца года. OIBDA составила 266,2 млрд. Долг Группы составляет 1 220 млрд, показатель Долг/OIBDA равен 4,58. Чистый долг/OIBDA меньше 1. Отличие EBITDA и OIBDA в том, что OIBDA показывает реально формирующиеся денежные доходы от основной деятельности, а EBITDA — от деятельности вообще с учётом косвенных заработков и затрат. В OIBDA, например, исключается влияние курсовых разниц. А акции Системы уже давно полетели в космос (и это они даже IPO Cosmos hotel group не провели).

Надеюсь, про пользу флоатеров при высокой ключевой ставке рассказывать никому не нужно, а раз уж у нас до конца года будут 16%, этот выпуск отлично впишется в мой портфель. И побольше. Не думаю, что премия к ключу будет прям уж 2,4%, но всё равно это не жлобские 1,5% Евраза (про него скоро будет пост).

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Кто всегда готов занять деньги у инвесторов, так это сами инвесторы. АФК Система продолжает радовать новыми выпусками облигаций, причём сразу двумя. Рассмотрим один из них, ну а второй аналогичный, только он не по ключевой ставке, а по RUONIA. Первые купоны могут дать по 18,4% годовых — сильно.

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