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Инвестиции

Мосбиржа в апреле: начало дивидендного сезона не смогло заманить больше новых клиентов

Мосбиржа поделилась итогами апреля 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель апрельского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню апрель с мартом, так проще оценить динамику.
Мосбиржа в апреле: начало дивидендного сезона не смогло заманить больше новых клиентов
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Если сравнивать с апрелем 2023 года, то рост составил значительные 38,3%.

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за апрель увеличилось на 0,4 млн и достигло 31,5 млн, ими открыто более 55,9 млн счетов (+0,8 млн). В апреле было 4 млн активных инвесторов (3,9 млн в марте). Как видим, главный дивидендный сезон не привёл дополнительный поток клиентов на биржу. Ну и в целом динамика не радует. Раньше приток был активнее. Видимо, всем ок на депозитах. Зато те, что есть активные, неплохо вложились.

Я, один из этих 4 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в акциях в апреле составила 76,6%, в облигациях — 31,4%, на спот-рынке валюты — 12,2%, на срочном рынке — 64,8%. Активность физлиц по сравнению с юрлицами в апреле значительно повысилась, особенно в акциях и фьючерсах. Суммарный объём вложений частных инвесторов составил 94,7 млрд рублей против 82,2 млрд в марте.

Общий объём торгов в апреле вырос на 0,4% и составил 124,4 трлн рублей (124,5 трлн в марте).

Данные: https://www.moex.com/a1718

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 13,3% и составил 2,9 трлн рублей (2,58 трлн рублей в марте). Это 2,34% всего объёма.

Индекс в апреле вырос. Самыми популярными акциями стали Сбер и Лукойл!

Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 30,1% и ап 7%), Лукойла (14,5%), Газпрома (13,5%), Яндекса (8,8%), Сургутнефтегаза-п (6,2%), Роснефти (5,9%), Норникеля (5,2%), Северстали (4,5%) и Магнита (4,3%). Десятка без изменений.

Самыми популярными акциями из Индекса IPO стали акции Совкомбанка (17,3%), Астры (16,1%), Европлана (13,3%), ЮГК (11,1%), Софтлайна (10,5%), МТС-Банка (9,6%), ВУШ (7,0%), ЕвроТранса (6,7%), Диасофта (4,8%) и Делимобиля (3,7%).

Топ-10 фондов в портфелях частных инвесторов: LQDT (40,9%), AKMM (13,7%), SBMM (13,5%), TRUR (5,7%), SBMX (2,5%), TMOS (2,4%), AKME (2,6%), EQMX (2,1%), GOLD (1,8%) и AMNR (1,5%). Первые 3 и последний — денежный рынок (67,7%). AMNR от Атон влетел в топ.

Объём торгов облигациями снизился на 3% и составил 1,88 трлн рублей (1,91 трлн в марте). Доля от всех торгов — 1,51%.

Размещено 75 облигационных займа на 3,2 трлн, включая объём размещения однодневных облигаций на 2,3 трлн рублей.

Размещений было много, в том числе и хороших. Я поучаствовал в этих: Русал 1Р7 CNY, Селектел 1Р4, Контрол Лизинг 1Р2, Дарс 1Р2, Элемент Лизинг 1Р8, Интерлизинг 1Р8, Новабев БО-П06 и некоторых других.

А про все свои покупки апреля я писал тут.

Срочный рынок немного упал на 8,4% и составил 7,2 трлн (7,8 трлн в марте) или 5,75% всего объёма. Физики любят фьючерсы, их больше половины.

Валютный рынок снизился на 12,1% и составил 26,9 трлн рублей (30,6 трлн в марте). Это 21,5% объёма.

Денежный рынок вырос на 5,8% и составил 83,8 трлн рублей (79,1 трлн в марте). 67,1% от всего объёма — это очень много даже по сравнению с другими месяцами! Все деньги тут, а частные инвесторы могут участвовать в нём через фонды денежного рынка (так и делают).

Рынок золота и других металлов упал на 11,5% и составил 60 млрд рублей (68 млрд в марте). Спрос упал, но и золото уже очень дорогое.

Что в итоге?

В апреле показательны объёмы денежного рынка — они выросли и составили 67%, когда почти все другие рынки снизились. Оно и понятно, пока ставка ЦБ высокая, RUONIA тоже. Также хорошо себя показал по объёмам рынок акций — перед дивидендным сезоном. Физлица там традиционно доминировали, но также они продолжают держать много денег в фондах денежного рынка — ждут разворота ДКП, чтобы перейти в акции.

Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс в апреле почти добрался до годового максимума. IMOEX-то понятно — как не в себя рост. Стоит отметить, что индекс сильно зависит от курса доллара, и основной его рост был за счёт ослабления рубля. Но даже в долларах рост за 12 месяцев на 21% (рублёвый на 52%).

Золотой — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

В апреле инвесторы активно покупали дивидендные акции, в ближайшие месяцы ждём много выплат дивидендов, которые частично вернутся в рынок. Очень многое будет зависеть от курса доллара. Ослабление рубля придаст индексу дополнительный импульс, обратное тоже верно.

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