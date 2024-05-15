8% в валюте на удобрениях. Свежие облигации: Акрон CNY на размещении

Нет ничего постыдного в том, чтобы инвестировать в навоз, даже если этот навоз берёт долги в юанях под 8%. Сегодня у нас в гостях Акрон — очередной эмитент, который позволяет инвесторам заработать в валюте. Крайне интересный выпуск, достойный находиться в портфелях всех любителей валюты.

Также помним про недавние юаневые выпуски Русала, ГМК Норникель, Уральской Стали и Славянск ЭКО, все они есть у меня в портфеле. Я отвожу до 10% в портфеле под валютные облигации, так что интересно смотреть все новые выпуски в валюте. Ну и думаю, что скоро ещё что-то в юанях появится, не пропустите.

Объём выпуска — 1,5 млрд юаней. 2 года. Ориентир купона: 7,5–8% (YTM до 8,24%). Без оферты, амортизация 50% через 1 год. Купоны ежеквартальные. Рейтинг AA от Эксперт РА (декабрь 2023).

Акрон — производитель минеральных удобрений. Основные предприятия находятся в Великом Новгороде, Дорогобуже и Мурманской области. Вертикально интегрированный холдинг специализируется преимущественно на производстве азотных и сложных удобрений. Что-то там про фосфор, азот и калий, короче, навоз. Тикер: 🪰🌾 Сайт: https://www.acron.ru

Выпуск: Акрон-001Р-04-боб

Объём: 1,5 млрд юаней

Начало размещения: 24 мая (сбор заявок до 21 мая)

Срок: 2 года

Купонная доходность: 7,5–8%

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: да

Почему Акрон? Это их футбольный клуб в ФНЛ играет?

Не, футбольный клуб другому Акрону принадлежит, а не этим товарищам. Те что-то там с металлоломом делают, а эти с удобрениями ковыряются. Но надо бы им тоже футбольный клуб создать, как раз в Новгороде можно развернуться.

А если говорить про облигации, то всё довольно скучно и прогнозируемо. Ну, сразу с козырей зайду, показатель Чистый долг / EBITDA у Акрона за 2023 год составляет 0,39. Это он ещё вырос, в 2022 году он был 0,3.

Акрон очень хорошо работал (а как работал, так и заработал) в 2022 году, поэтому в 2023 году показатели ухудшились за счёт крайне высокой базы. Выручка упала на 30%, составив 179,45 млрд рублей (257 млрд в 2022 году). Если смотреть в долларах, то падение на 44% с 3,75 млрд до 2,1 млрд долларов. EBITDA упала на 50%.

Чистая прибыль снизилась на 61% до 35,8 млрд (91 млрд в 2022 году). В долларах сильнее — падение на 68%. Чистый долг уменьшился на 36% до 25 млрд в рублях (39,4 млрд в 2022) или на 50% в долларах до 280 млн (560 млн в 2022).

В декабре прошлого года рейтинг повысился с AA- до AA, а всё потому, что у Акрона сильные рыночные позиции, низкая долговая нагрузка, высокая ликвидность, а маржинальность такая, что любой позавидует. Если кто сомневается, что дела у компании идут хорошо, можно посмотреть на акции. Только не на дивдоходность, она в мае чуть выше 2%.

Не так много юаневых облигаций, как хотелось бы, но они всё же есть. Я в этом размещении участвую. Через год амортизация ещё будет, можно будет реинвестировать сюда же или во что-то более интересное, если будет выбор в юанях. Предварительно, расчёты по купонам и погашению выпуска в рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату выплаты дохода (купона) / дату погашения.

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