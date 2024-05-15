До 17,5% от Абрамовича. Свежие облигации: Евраз на размещении

Горняки и металлурги пришли к нам за деньгами, а инвесторы и рады, что не только в лизинг и стройку можно инвестировать. Круто, но есть нюанс — отсутствует финансовая отчётность после 1П2022. Ни за весь 2022 год, ни за 2023 год отчётности нет. Посмотрим, как же так получается, и оценим необходимость участия в этом размещении.

Май эмитенты начинают довольно слабо, размещений мало. Но ещё свежи в памяти апрельские, например, Новабев, Элемент Лизинг, ДАРС, Интерлизинг, Контрол Лизинг, Гидромашсервис, Селектел, Эр-Телеком и другие.

Если говорить про флоатеры, то сейчас собирает заявки Система. А ещё вот тут собирал лучшие флоатеры, смотрите.

Впереди нас ждёт ещё множество интересных выпусков, не пропустите.

Объём выпуска — 15 млрд. 2,5 года (900 дней). Ориентир купона: КС + 1,5%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг отозван, но был AAA от АКРА и AA от Эксперт РА.

Группа Евраз (сюда же входит и Евраз Холдинг Финанс, выступающий эмитентом выпуска) — один из крупнейших в России вертикально интегрированных металлургических холдингов, занимается добычей железной руды и коксующегося угля, производством металлургической продукции. Крупнейший в России производитель коксующегося угля. Тикер: 🏭⛏ Сайт: https://www.evraz.com/ru

Выпуск: ЕвразХолдингФин-003Р-01

Объём: 15 млрд

Начало размещения: 21 мая (сбор заявок до 16 мая)

Срок: 2,5 года

Купонная доходность: КС + 1,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему Евраз? У них же отчётности за два года нет

Ну на нет и суда нет, будто мы не сможем узнать, как там дела-то у Романа Аркадьевича! Дело было в марте 2022 года, тогда UK ввёл санкции против крупнейшего акционера группы Абрамовича. В мае компания сама попала в британский санкционный список. Евраз даже зафачил, хоть и не по своей вине, погашение нескольких выпусков евробондов — всё из-за санкций. Стоит отметить, что Евраз a.k.a. Evraz — британская компания с активами в РФ, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира — в Лондоне.

Как пишет сам Евраз, компания не смогла назначить аудитора, несмотря на то, что приложила все усилия и изучила все доступные варианты, чтобы опубликовать свои финансовые результаты за 2022 год. Аналогично, компания не может опубликовать свой годовой отчёт и финансовую отчётность за 2023 год, основанные на годовом отчёте и финансовой отчётности за 2022 год, а также на сравнениях между периодами.

Но зато совет директоров рассмотрел неаудированную консолидированную финансовую отчетность за год, подготовленную руководством Evraz. Мне удалось узнать, что в ней, благодаря господам из ГПБ. А так-то можно и другие флоатеры посмотреть.

Выручка компании снизилась до 7,7 млрд долларов, падение на 19% по сравнению с 2022 годом. Произошло снижение продаж стальных полуфабрикатов и падение мировых цен на сталь. Капитальные затраты уменьшились на 5%, составив 634 млн долларов: 406 млн было направлено на проекты развития, а 228 млн потрачено на техническое обслуживание и ремонт.

EBITDA увеличилась на 9% до 2,13 млрд долларов, а рентабельность по EBITDA за 2023 год составила 27,6%. Спасибо снижению операционных расходов. Чистый долг компании вырос на 7%, достигнув 1,75 млрд долларов. Основным фактором роста чистого долга стал выкуп еврооблигаций материнской компании на сумму 425,2 млн долларов. Чистый долг / EBITDA в районе 0,82, годом ранее был 0,84 в 2022. Переживать за металлургов, в частности чёрных, не стоит, мы же видим на примере Северстали и НЛМК, что делa идут хорошо.

А вот брать ли облигации Евраза — тут уж каждый решает сам. Поручителем по выпуску является российский Евраз НТМК — Нижнетагильский комбинат, санкций в этом плане можно не бояться. В обращении сейчас находится заканчивающийся выпуск на 20 млрд, так что это по сути рефинансирование, правда на меньшую сумму. Если говорить про доходность, то 1,5% к ключу на 2,5 года — и не отлично, и не ужасно. 17,5% купон на ближайшие месяцев так N. У меня как раз возникло желание добавить флоатеров немного, так что возьму лучше новые флотареты АФК Системы. Роману Аркадьевичу привет!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал ↗ про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.