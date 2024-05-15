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Продал акции Газпрома. Какие акции покупать вместо них?

Рассказываю.
Продал акции Газпрома. Какие акции покупать вместо них?
Фото: Роснефть

Лучше поздно, чем никогда, но я в итоге принял решение продать акции Газпрома. Об этом я писал в посте «Неприятие потери, или почему ты не можешь продать Сегежу с Газпромом». Но тут встал разумный вопрос — а что купить вместо них? Хорошо, что у меня для этого есть план, по которому я инвестирую в акции.

Стратегия на то и стратегия, чтобы меняться по ситуации. Да, я, конечно, тот ещё слоупок, но дело сделано. Ранее я уже менял целевую долю Газпрома с 10% на 5%, а по факту он занимал на момент продажи около 8% портфеля акций. Впрочем, доля во всём составном портфеле была намного ниже — менее 3%.

Моя стратегия предполагает инвестиции в основном в дивидендные акции. Да, в портфеле есть акции, которые не платят дивиденды, например, Яндекс или Совкомбанк, но всё же core — дивидендные коровы.

Поскольку мой портфель акций продолжает формирование, целевые доли достигнуты не по всем акциям.

Вот такие целевые показатели:

  • Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер по 10% портфеля акций.

  • Татнефть, (тут был Газпром), Магнит, Газпром нефть и Яндекс по 5% портфеля акций.

  • ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО по 3% портфеля акций.

  • Остальные акции суммарно на 10%.

Я считаю по максимальной сумме. Сбер и Лукойл примерно по 150 000, сейчас это около 15%, должны быть по 10%. По мере формирования их доля станет по 10%. Остаются 3 акции из первой пятёрки, по которым целевая доля не достигнута: Совкомбанк, Роснефть и Новатэк. Новатэк пока точно брать не планирую, он идёт к своему логическому лою.

Во второй пятёрке есть Татнефть, Магнит, ГПН и Яндекс, а также пока что вакантное место. Пока что не знаю, кто его займёт — кто-то из третьей пятёрки: ФосАгро, Северсталь, Алроса, РТ или Интер РАО. И кого-то добавлю уже в третью корзину.

Какие акции покупаю вместо Газпрома?

Выбор широкий, но я хочу в первую очередь разобраться с первой пятёркой. Лукойл уже достиг целевой доли, Сбер там давно. Новатэк пока что в свободном погружении, так что ему рановато. Остаются Совкомбанк и Роснефть. Считаю обе бумаги перспективными, но у Роснефти есть преимущество — это дивиденды.

Дивиденды Роснефти пока не объявлены, но исторически они выплачиваются в июне или июле (в последнее время в июле, в том числе и в прошлом году). Объявить (или не объявить) их могут уже совсем скоро. Итоговые дивиденды за 2023 год могут составить более 5–6%, что суммарно с январскими 5,12% будет вполне достойно.

Так вышло, что до целевой доли мне не хватает ровно тех самых восьми газпромовских процентов, так что ровно всю сумму перекладываю в Роснефть.

Кроме всего прочего, у Роснефти есть ещё один козырь — это проект Восток Ойл. Ну и не стоит забывать про отличные финансовые результаты. Выручка в 2023 году увеличилась на 1,3% по сравнению с 2022 годом и достигла 9,16 трлн рублей. Среднегодовой темп роста выручки за последние 5 лет — 1,4%. Чистая прибыль выросла на 47% по сравнению с 2022 годом и достигла 1,27 трлн рублей — среднегодовой рост чистой прибыли с 2019 года составил 15,8%. Прекрасные показатели.

Прощай, Газпром. И снова здравствуй, Роснефть.

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Продал акции Газпрома. Какие акции покупать вместо них?

Рассказываю.

Продал акции Газпрома. Какие акции покупать вместо них?
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