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igotosochi
Инвестиции

Квартиры стали меньше, но дороже. Месяц крепкого рубля. Дивиденды, облигации, снижение биткоина и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Ребят, срочно отодвигаем в сторону пивас и шашлык, берём рулетки и измеряем свои квартиры. Они уменьшились на 25%. Хорошо, что не наши, а в среднем в новостройках за 5 лет. Лукойл обвалился на 3%, выплатив 6% дивидендов. Рубль не стал обваливаться, новые облигации на паузе, а я продал Газпром и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.
Квартиры стали меньше, но дороже. Месяц крепкого рубля. Дивиденды, облигации, снижение биткоина и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль укрепляется, но не укрепляется

Безумное ралли укрепления рубля остановилось. Курс поднялся с 91,60 до 92,25 рубля за доллар. Объявлен месяц крепкого рубля. С 8 мая по 6 июня ежедневные продажи валюты Банком России в 10 раз больше продаж валюты в апреле. Это поддержка для рубля, но её не хватит для укрепления.

Сегодняшний курс будет вспоминаться с чувством ностальгии, поэтому не стоит брезговать валютными активами в портфеле, например, замещайками или юаньками. В мае выходят новые валютные бонды от Акрона и Новатэка.

Индекс вырос, несмотря на дивиденды Лукойла

Индекс остановил отрицательный рост и почти вернулся на 3 450 пунктов. Рост за неделю с 3 443 до 3 449 пунктов. И это несмотря на дивидендный гэп Лукойла, который, к слову, оказался небольшим. А вот долларовый РТС снизился — с 1 184 до 1 178.

Лукойл у меня занимает одну из наибольших долей в портфеле, а вот от другого тяжеловеса индекса, Газпрома, я решил избавиться, заменив на Роснефть.

Начался главный дивидендный сезон года, но дивиденды выплачиваются с лагом после отсечек. Так что всё будет в порядке. Наверно.

Дивиденды

Продолжают объявлять дивиденды под основной дивидендный сезон. Отсеклись Лукойл, ЛЭСК, Новабев. Объявились Россети ЦП (10%) и Урал (14,9%), Коршуновский ГОК (0%), ММЦБ (1,1%), Соллерс (9,8%). Дивидендный календарь традиционно заполняется до краёв с мая по конец июля.

Ближайшие объявленные дивиденды:

Напоминаю о том, что есть мнения экспертов по дивидендам, смотрите:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

По бондам была спокойная неделя.

Разместились/собрали заявки: Арлифт, аукционы по ОФЗ 26242 и 26244. Не участвовал.

На очереди: Плаза, Урожай, Агро-Фрегат, ЕвроСибЭнерго CNY, Акрон CNY, Евраз, Быстроденьги, АФК Система, Гарант Инвест, Новатэк (100$). Меня интересуют в первую очередь валютные и АФК, ну а скоро будет много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI снова чуть снизился c 113,36 до 113,28. Консервативные инвесторы довольны. Я тоже доволен, буду продолжать покупать длинные ОФЗ.

Полезное про облигации:

Биткоин снова снижается

Биткоин медленно, но уверенно снижается, волатильность при этом высокая. На прошлой неделе он даже пощупал 56к, но на этой неделе держится выше 60к. Мой криптопортфель продолжает держаться ниже 1300 долларов, а был максимально 1450.

На Мосбирже замедлился приток инвесторов

Мосбиржа показала статистику, вот даже дивидендный сезон не привлёк много новых инвесторов. В марте и апреле было всего по 400к, меньше за 3,5 года было лишь трижды. Все на депозитах сидят? Или где? Подробнее про статистику апреля я писал в отдельном посте.

Квартиры уменьшаются и дорожают

Меньше, но дороже — девиз недвижимости. Площадь квартир в новостройках Москвы сократилась на четверть за 5 лет. Средняя площадь с января 2019 года сократилась на 26,51% — с 71,1 до 56,2 метров. Цена метра за 5 лет выросла… Лучше не знать, во сколько раз.

Что ещё?

  • Газпром распродаёт имущество, а я распродаю Газпром.

  • Тинькофф одобрил допку на Росбанк.

  • Самолёт решил не выплачивать дивиденды за 2023 год. Зато полетит выше. Или нет.

  • Подорожали золото, кофе и пшеница, а нефть подешевела.

  • Транснефть пригрозила инвесторам рекордными дивидендами.

  • МВидео думает о допэмиссии.

  • Баффет резко сократил свой пакет Apple на фоне проблем в бизнесе компании, а Маск посоветовал ему вкотлетить эти деньги в Tesla.

  • Индекс средних ставок в топ-10 банков составил: на 3 месяца — 14,7%; на 6 месяцев — 13,93; на год — 12,47%.

  • Пострадавшим от краха FTX полностью компенсируют средства. Ничоси.

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Ребят, срочно отодвигаем в сторону пивас и шашлык, берём рулетки и измеряем свои квартиры. Они уменьшились на 25%. Хорошо, что не наши, а в среднем в новостройках за 5 лет. Лукойл обвалился на 3%, выплатив 6% дивидендов. Рубль не стал обваливаться, новые облигации на паузе, а я продал Газпром и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.

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