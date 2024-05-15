6,5% в газовых долларах. Свежие облигации: Новатэк USD на размещении

Юань — это хорошо, но доллар лучше. Так и с облигациями, даже с теми, которые лишь привязаны к курсу грязной зелёной бумажки. Но не простой, а номиналом 100 американских долларов. В отличие от замещающих, в 10 раз доступнее. Не знаю, что будет мейнстримом через год-другой, но Михельсон задаёт новый тренд на стодолларовые облигации.

Это и не замещающие облигации, и с привязкой к курсу доллара, и в рублях по курсу ЦБ. В юаневых на самом деле тоже кто во что горазд, взять тот же рублёво-юаневый Акрон. Но здесь-то сто баксов (нравятся всем), хоть и в рублях. не забываем про недавние юаневые выпуски Русала, ГМК Норникель, Уральской Стали и Славянск ЭКО, все они есть у меня в портфеле. Я отвожу до 10% в портфеле под валютные облигации, так что интересно смотреть все новые выпуски в валюте. Ну и думаю, что скоро ещё что-то появится, не пропустите.

Объём выпуска — 200 млн долларов США. 5 лет. Ориентир купона: 6–6,5% (YTM до 6,8%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг AAA от Эксперт РА (январь 2024) и АКРА (октябрь 2023).

Новатэк — компания, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Одна из крупнейших частных компаний страны и крупнейшая независимая компания РФ по газу. Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире. Основатель, председатель правления и крупнейший акционер — Леонид Михельсон. Тикер: 🛢🚢 Сайт: https://www.novatek.ru

Выпуск: НОВАТЭК-001P-02

Объём: 100 млн долларов США

Начало размещения: 22 мая (сбор заявок до 17 мая)

Срок: 5 лет

Купонная доходность: 6–6,5%

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему Новатэк? СПГ кто-то ещё покупает за доллары?

Покупают за всё, что считается деньгами, хотя и не так хорошо, как бы могло быть без санкций. Бизнес Новатэка под давлением, думаю, что все и так прекрасно это понимают. Но запасы газа, банки сгущёнки и кораблики продолжают выполнять свою святую цель — помогать инвесторам богатеть на купонах.

Так как отчётности за 2022 год не было и нет, показатели 2023 года сравнить можно только с более ранним периодом. По сравнению с 2021 годом выручка выросла на 18,6%, а чистая прибыль — на 8,3%. Но дивиденды компания платила в 2023 году, в 2024 году тоже была уже одна выплата, хотя тут тренд на снижение.

Выручка за 2023 год составила 1 371 млрд рублей. Нормализованная EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составила 890 млрд. Чистая прибыль вышла на 463 млрд рублей, а вот чистый долг — 9,2 млрд. Что ещё: чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 433 млрд, а денежные средства, использованные на оплату капитальных вложений, — 223,8 млрд. А вот каким будет 2024 год — кажется, что похуже могут быть показатели, но мы пока об этом можем только догадываться и следить за новостями.

Чистый долг сократился на 93,5% с 141 млрд рублей в 2021 году до 9,2 млрд рублей в 2023 году. Коэффициент Чистый долг / EBITDA стал до неприличия низким — 0,01. В 2021 году был 0,2. Не то что Газпром, конечно, с коэффициентом, близким к 3.

Новатэк — отличная компания, но санкции делают своё дело. Бизнес перестраивается, проекты пересматриваются, корабли переименовываются. В любом случае, у нас тут AAA-эмитент, облигации с привязкой к доллару и небольшой по размерам выпуск, так что за него будет приличное рубилово, которое может привести к тому, что купон в итоге будет 6%, если не ниже. У нас слишком мало доступных валютных инструментов, а уж с номиналом в 10 раз ниже замещаек — и подавно. Попробую купить на размещении несколько штук, порадую валютную часть своего портфеля, а то в последнее время сплошной азиатский фастфуд.

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