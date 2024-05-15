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igotosochi

Моя обновлённая стратегия по портфелю дивидендных акций

Переобуваюсь на лету и вношу важные изменения в состав инвестиционного портфеля.
Моя обновлённая стратегия по портфелю дивидендных акций
Photo: Maarten van den Heuvel, Unsplash

В конце прошлого года я сформулировал план по инвестиционному портфелю, который включал в себя доли акций, облигаций, недвижки и депозитов. Но план на то и план, чтобы его менять. Поэтому приходится переобуваться на лету и вносить заплатки. Итак, у меня есть новая тактика, которой я придерживаюсь.

Как вы знаете (а если не знаете, то знайте же), я исключил из своего портфеля акции Газпрома. Ещё немного ранее я его переносил из первой корзины акций во вторую. Теперь на его месте образовалась пустота, которую нужно заполнить. Представляю обновлённый целевой состав портфеля.

Акции — 40% в биржевом портфеле

У меня в портфеле в основном дивидендные акции из Индекса Мосбиржи.

  • Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

  • Татнефть, Северсталь↑, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

  • ФосАгро, НЛМК↑, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

  • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

Тут в основном корпоративные облигации, но не только.

  • ВДО — с высокой диверсификацией.

  • Корпораты с высоким рейтингом — тоже много разных.

  • Длинные ОФЗ — выпуск 26243.

Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

Тут всего 2 типа облигаций.

  • Замещающие облигации — у меня пока что только Газпром-Капитал.

  • Валютные облигации — разные, пока что юаневые, но если будут другие, тоже буду покупать. Например, Новатэк с привязкой к доллару США.

Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

Тут паи фондов на недвижимость, в данный момент эта часть портфеля самая грустная, потому что доходность ниже ОФЗ. Фонды Парус, Атриум, Сбер и ВТБ.

Депозит — просто депозит

Кроме биржевых инструментов, у меня есть депозит, сейчас чуть больше 1 млн. И тут не учитывается подушка безопасности. А депозит учитывается в инвестиционном портфеле. Пополнять его в планах нет, его доля в составном портфеле вследствие этого постепенно тает.

Актуальный размер портфеля всегда можно посмотреть в закреплённом посте в телеграм-канале. На данный момент около 3,95 млн. А актуальную критику всегда можно оставить в комментариях, по возможности, в развлекательной форме.

Изменения в портфеле: Северсталь и НЛМК

Сначала Газпром переместился из первой корзины во вторую, уступив место Роснефти, а теперь он и вовсе покинул портфель, на его место во вторую корзину из третьей пришла Северсталь. На место в третьей корзине претендентов было много: МТС, НЛМК, Икс 5, Озон, Позитив, Тинькофф и Транснефть.

Проще всего было решить с Пятёрочкой — она тупо сейчас не торгуется, а у меня её в портфеле нет. МТС — квазиоблигация с доходностью меньше ОФЗ. Тинькофф есть, но у меня фокус на Сбер и СКБ. Большая доля банков. Там ещё допка за Росбанк. Похожая история и с Транснефтью — у меня её нет, но доля углеводородных и так большая: Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, Новатэк. Хоть это и перевозчик, а не добытчик, но пусть будет в четвёртой корзине, если будет. Позитив очень нравится, Озон чуть меньше. Но вот НЛМК нравится прям очень-очень, даже локти кусаю, что когда-то его продал. А раз локти кусаю, то выбираю его. Тем более, что это крайне дивидендная компания.

Соответственно, апдейт получился с металлическим привкусом. Северсталь и НЛМК поднялись. Газпром испарился как газ в воздухе. Теперь следую этому плану.

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igotosochi

Моя обновлённая стратегия по портфелю дивидендных акций

Переобуваюсь на лету и вношу важные изменения в состав инвестиционного портфеля.

Моя обновлённая стратегия по портфелю дивидендных акций

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