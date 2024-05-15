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igotosochi
Инвестиции

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в мае. Что купил? Часть 1

Продолжаю ежемесячное инвестирование, в мае снова удалось пополнить брокерский счёт на 200 000 рублей, а значит снова можно взять тележку и пойти пошуршать по полкам Мосбиржи в поисках акций и облигаций.
Пополнил брокерский счёт на 200 000 в мае. Что купил? Часть 1
Photo: freestocks, Unsplash

А вместе с суммой от продажи акций Газпрома и купонами вышло почти 300 000. Размещения облигаций в первой половине мая шли крайне вяло, так что большая часть покупок — дивидендные акции.

О том, что я покупал в апреле, можно почитать тут. Ну а в мае я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — как амбассадор святого туземуна и по совместительству мой лечащий врач в дурке прописал.

Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 748 000 за 5 месяцев. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, тогда дела пойдут намного бодрее.

По составу портфеля у меня есть план, и я его обновил и придерживаюсь:

  • Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

  • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

  • ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

  • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

  • Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

  • Облигации (40%), замещайки+юаньки (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

  • Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Итак, я продал Газпром и на все вырученные деньги купил Роснефть (около 80 000). Таким образом, у меня получилось прийти к целевой доле уже по трём компаниям из первой пятёрки: Сбер, Лукойл и Роснефть. Остаются Совкомбанк и Новатэк. Второго я не спешу много докупать, поскольку тренд на снижение, но немного всё равно купил. Совкомбанк постепенно покупаю, доля потихоньку приближается к целевой.

Также пора обратить внимание на вторую и третью корзины. Фосагро — на дне и сильно отстаёт по своей доле. НЛМК — начинаю формирование доли + под дивиденды. Понемногу беру других, ну и длинные ОФЗ продолжаю брать. Также жду размещения по флоатерам АФК и валютным облигациям.

Что купил в первой половине мая?

Больше всего, конечно, потрачено на Роснефть. Лукойл покупал после дивидендного гэпа, ждём дивиденды от него.

ТАЛК лизинг

Про ТАЛК отдельный пост не писал, довольно внезапно появилось это размещение. Это тюменская лизинговая компания, довольно небольшая, рейтинг BBB от АКРА, подтверждённый в январе 2024 года. Выпуск на 2 года, в первый год купоны 18,25%, во второй год 17,5%. Есть call-оферта на 6 и 12 купонах.

Урожай

Про подсолнечные облигации написал Кот Финанс, читайте. Так себе компания с рейтингом B+, так что немного и по желанию не до погашения.

ОФЗ 26243

Цены падают, доходности растут. 26243 даёт уже чуть более 14% — круто! Напоминаю, они до мая 2038 года. Это значит, что доходность зафиксирована на 14 лет или до тех пор, пока не захочется их продать на фоне снижения ключевой ставки. Если её когда-нибудь снизят, конечно. У меня их уже 140 штук.

Валютные облигации

Писал я про Акрон в юанях и Новатэк в долларах, а точнее оба два по курсу ЦБ. В Альфе нет их пока, так что не подавал заявку. Появятся — подам. Нет — буду покупать после размещения. Такой подставы я не ожидал, конечно, но ничего страшного.

Кажется, что всё. А, ну портфель уже вплотную приближается к 4 млн. Хороший темп. Не уверен, что к 1 июня он шагнёт в пятый миллион, но это лишь дело времени. На данный момент осталось на покупки до конца месяца чуть более 100 000, ещё должны прийти дивиденды Лукойла в мае, ну и купоны.

В планах на вторую половину мая: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

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