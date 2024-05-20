IPO-зависимость, или когда уже новые первичные размещения

Господи, как скучно без IPO! На бирже пропал дух авантюризма! Мы перестали делать по 100500 заявок, чтобы получить чуть больше, чем четырёхпроцентную аллокацию. Пошуршал по интернетам и обновил список компаний, которые готовы выйти на IPO в этом году.

Самые свежие IPO, про которые писал: Совкомбанк, МГКЛ, Делимобиль, Диасофт, Кристалл, Европлан, Займер и МТС Банк. Скоро будут и новые новые первичные размещения.

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Кто готовит для инвесторов IPO

Информация регулярно обновляется, поэтому оставил только те, про которые слухи более-менее свежие и громкие. К сожалению, нет никаких новостей от Икс Холдинг, которую я хотел бы видеть сильнее всего, а когда-нибудь сменилось на никогда-нибудь.

Arenadata — IT-компания

Интерес: ★★★★★

Российский разработчик платформы для сбора и хранения данных. Компания планирует провести сделку до конца 2024 и привлечь до 5 млрд рублей. Айтишку мы все очень даже любим.

Группа АПРИ — девелопер

Интерес: ★☆☆☆☆

Глубоко неэффективный уральский девелопер c огромным долгом рассматривает возможность IPO летом 2024. Но на словах «идея IPO не в том, чтобы привлечь деньги на реализацию новых проектов, а в предложении рынку новой идеи комплексного девелопмент в регионах». Ну-ну. Нет. Даже про их облигации я у себя в канале не пишу, ибо риски большие.

Промомед — биотех

Интерес: ★★★★★

Известный клиент на рынке облигаций с рейтингом A-. Занимается фармой. Можно будет попробовать нафармить до 10 млрд рублей на IPO, которое планируется в этом году. Фарма — это как айтишка, только фарма.

Skyeng — онлайн-школа иностранного языка

Интерес: ★★★★☆

Вторая в сегменте edtech-компаний России. Компания собирается выйти на биржу в первом полугодии 2024 года и готовится привлечь 3–5 млрд рублей. Хау мач воч, гайз?

Sokolov — ювелирный бренд

Интерес: ★★★★☆

Тут планы на конец года, и это настоящее золото, в отличие от печального МГКЛ. Цыгане тут?

JetLend — краудлендинг

Интерес: ★★☆☆☆

У краудлендинговой платформы есть планы на IPO в этом году, как они сами сообщили. Это может произойти в конце года. Капитализация может составить от 11 до 20 млрд рублей, посмотрим. Я настроен скептически, по крайней мере, как к инвестиционной платформе.

КИФА — b2b-маркетплейс

Интерес: ★★☆☆☆

Платформа цифровой b2b-торговли между РФ и CN может провести IPO до конца года. Хотят от 1,5 до 2 млрд рублей, что соответствует капитализации на уровне примерно 6–7 млрд. Хрень, конечно, но рейтинг BBB-.

Озон фармацевтика — фарма (не маркетплейс)

Интерес: ★★★★★

Компания производит дженерики, активно растёт и хочет осенью привлечь более 10 млрд. Отчётность в порядке, интересная штука, фарма ведь. Ещё были слухи про Биннофарм (это АФК), но кажется, что пока точно нет.

Сфетофор — IT-автошкола

Интерес: ★☆☆☆☆

Это что-то на смешном. IPO на 140 млн рублей. Обычные их акции уже есть на бирже, будут префы. В конце мая. Скоро будет разбор, не пропустите.

Группа Элемент (АФК Система) — чипы

Интерес: ★★★★★

Крупнейший производитель микрочипов в России. Да-да, шутки про то, что у нас производят самые большие в мире микрочипы, будет тут как нельзя кстати. На IPO до конца года хочет привлечь 0–15 млрд при оценке в 100–150 млрд. Да, берём.

МЕДСИ (АФК Система) — клиники

Интерес: ★★☆☆☆

Сеть клиник АФК Системы давно уже вынашивает планы по IPO, и есть вероятность, что оно всё же произойдёт. Это IPO обсуждается с 2014 года, ну вы поняли. Как и во всех АФК-ных IPO, участие в нём будет попыткой переиграть Систему.

Степь (АФК Система) — агрофирма

Интерес: ★★★☆☆

Агрохолдинг АФК Системы Степь входит в топ-5 в своей категории, хорошо работает и зарабатывает, вот и начались логичные разговоры про выход на биржу. Показатели сейчас отличные, так что вероятность выше, чем у клиник. Опять же, это игры с АФК.

Cosmos Hotel Group (АФК Система) — отельеры

Интерес: ★★☆☆☆

Тоже АФК, тоже сомнения в том, что они сделают IPO выгодным для инвесторов, а не для себя. Отель на ВДНХ ужасный, если что, а другие, как говорят, неплохие. Не думаю, что это отличная идея.

РТК-ЦОД (Ростелеком)

Интерес: ★★★★★

Ростелеком отправляет на IPO свою дочку — РТК-ЦОД (облачные услуги и дата-центры), это будет хит не хуже острых крыльев от KFC, то есть, уже Ростикса.

Кого ждёте сильнее всех, котлетеры и туземунщики?

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