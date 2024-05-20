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Инвестиции

Докажите, что вы человек, или IPO привилегированных акций Светофора

Для IPO-зависимых Светофор надумал провести IPO привилегированных акций. Обычные акции уже давно торгуются на бирже и чувствуют себя не очень хорошо, теперь гурманы смогут выбирать, что им нравится меньше: Светофор-ао или Светофор-ап.
Докажите, что вы человек, или IPO привилегированных акций Светофора
Photo: Viviana Couto Sayalero, Unsplash

Недавние IPO, про которые писал: Совкомбанк, МГКЛ, Делимобиль, Диасофт, Кристалл, Европлан, Займер и МТС Банк. Новые тоже скоро будут, не пропустите.

Это IPO — крик отчаяния, иначе его и не назовёшь. Его даже проведёт не Мосбиржа, а СПВБ (тёзка СПб Биржи). И проведёт его из жалости. Пара слов о главных героях.

Светофор — высокотехнологичная IT-компания, резидент инновационного центра Сколково. Компания основана в 1989 году и специализируется на подготовке кандидатов в водители и обучении водительскому мастерству с использованием современных технологий. Предоставляет услуги по обучению водителей транспортных средств всех категорий от прохождения теоретической части до момента получения водительского удостоверения в ГИБДД через собственную сеть учебных центров и онлайн. Имеет статус IT-компании. Короче говоря, Яндекс на минималках. Светофор своё первое IPO провёл в январе 2021 года. Тикер SVET, но ничего светлого в этих акциях на данный момент нет, только тьма.

Санкт-Петербургская Валютная Биржа (СПВБ) — биржа, которая была создана в 1992 году для того, чтобы в 2024 году проводить бессмысленные и беспощадные IPO. В июне всё того же 1992 года биржа получила регистрацию ЦБ, а в июле состоялись первые торги. Биржа занимается размещением акций и поддержанием по ним вторичных торгов, выпуском корпоративных, государственных и региональных облигаций, сделками РЕПО, а также обеспечивает клиринг.

Размер имеет значение

Светофор продаст российским инвесторам 2 481 500 акций по цене 56,25 рубля за штуку. Это 100% всех выпущенных и находящихся в обращении привилегированных акций и 10% от уставного капитала компании.

«Текущее инвестиционное предложение даст возможность привлечь средства для кратного масштабирования нашего бизнеса, а также повысит ликвидность акций и позволит снизить долговую нагрузку», — говорит Светофор.

Самые внимательные участники дорожного движения уже посчитали, что размер IPO составит 139,584 млн рублей. Маловато будет! А теперь можно шутить в комментариях, что скоро на IPO выйдет ларёк с шаурмой, стоящий у соседнего дома.

Дивиденды

Компания сообщила, что на заседании СД не позднее 30 июня обсудит рекомендацию по дивидендам по итогам 2023 года. При положительном решении их размер будет соответствовать дивполитике, по которой Светофор выплачивает 18% от чистой прибыли. Доходность такой выплаты, по подсчетам компании, составит 8% к цене IPO — 56,25 за акцию. Ну неплохо, неплохо.

Показатели

Есть довольно сильный по сравнению с 2022 годом отчёт по РСБУ за 2023 год. Выручка составила 461,74 млн (310.69 млн в 2022). Чистая прибыль составила 49,45 млн (25,64 млн в 2022, увеличение почти в 2 раза). Активы компании составили 527,17 млн (подросли за год с 459,08 млн). Внеоборотные активы — 253,95 млн, оборотные активы выросли на 62,21% до 273,22 млн. Капитал и резервы увеличились на 31,45% до 212,35 млн рублей. Рейтинг у Светофора BB+ от Эксперт РА, повысился в апреле, раньше был BB. Вот в такую компанию нам предлагают инвестировать. Но компания хитрая.

Поглядим на долги. Долгосрочные обязательства уменьшились на 41,71% и составляют 81,6 млн. Краткосрочные же обязательства увеличились на 48% и составляют 233,22 млн рублей. Операционный денежный поток в 2023 году составил -25,56 млн. Сальдо денежных потоков от финансовых операций равно 8,32 млн рублей. Маржинальность по EBITDA составила 27%.

Отношение долга к EBITDA составило 1,1 (1,7 в 2022 году). Отношение EBITDA к процентным платежам 6,0 (годом ранее 4,6) — долговая нагрузка крайне низкая. А ещё в 2023 году компания получила субсидии Минэкономразвития на компенсацию части понесенных затрат на выпуск облигаций и выплату купонного дохода. В планах компании в 2024 году получить кредит в рамках программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных компаний с процентной ставкой (ТАДАМ) 3% годовых, что даст возможность в том числе частично погасить обязательства по облигациям.

Чтобы принять участие в IPO, нужно будет выбрать квадраты, на которых изображены светофоры. Ну а лично я не участвую. Если бы я хотел инвестировать в эту высокотехнологичную компанию, уже поучаствовал бы в прошлом IPO в 2021 году по 70 рублей и сейчас бы имел эти акции аж по 28 рублей. Но стоит вспомнить, что обычка в первый час подорожала в 2 раза, и только потом случилось триумфальное падение. Смогут повторить?

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