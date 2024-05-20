Святой рандом мая. PIKK — акции ПИК

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полиметалл, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Тинькофф, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро. С учётом повторов обычных и префов всего 48 акций. Яндекс убрали из индекса, а до этого Киви. Икс 5 пока не торгуется.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже попадались в этом сезоне: Сургутнефтегаз, Самолёт, Мечел-ап и Позитив. В мае случайной компанией оказался ещё один застройщик ПИК. Никогда не было их у меня в портфеле. Ну а впереди ещё 7 серий — не пропустите.

Акции ПИК торговались примерно по 840–850 рублей, в лоте 1 штука, следовательно взял 6 лотов (чуть больше 5 000 рублей). Акции были в нисходящем тренде, но как только я их купил, они полетели вверх. Так-то понятно, что сейчас по строителям есть определённые риски.

Инвестиционный бюджет в мае расходуется по плану, как и в апреле. Покупаю акции и облигации, нет никаких предпосылок для того, чтобы не делать этого.

Что такое ПИК — Специализированный Застройщик?

ПИК — российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России. Штаб-квартира — в Москве. Полное наименование — публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик». Строит в Москве, МО, СПб, ЛО, Екатеринбурге, Казани, НН, Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Тюмени, Ярославле, Новороссийске и Обнинске.

Хороший рандом?

На первый взгляд, непонятно, ведь за 2022 год результатов не было, а 2023 год можно сравнивать только с 2021. Также их поджимает Самолёт. Также в конце апреля в ПИК полностью сменился состав совета директоров. Застройщик не стал раскрывать имена новых членов голосующего органа из-за санкций.

Прибыль ПИК по итогам 2023 составила 52,3 млрд рублей, по сравнению с итогами 2021 года показатель сократился на 49,5%. Это не очень хорошие новости, причиной тому стал рост расходов на зарплаты, материалы и технику. Но чистая прибыль снизилась также из-за возросших расходов на обслуживание долга.

EBITDA ПИК с 2021 года сократилась на 26,8% до 105,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA по итогам 2023 года составила 18% (17% в 2021 году). Выручка за два года выросла на 20% и достигла 585,3 млрд рублей. Себестоимость продаж с по сравнению с 2021 годом повысилась на 15,3% до 431,3 млрд рублей. Синара говорит, что умеренный рост бизнеса и увеличение рентабельности — позитивные аспекты, однако обслуживание долга снижает общую прибыль

Ключевым для ПИК станет 2П2024 года, когда будут новые вводные по льготным ипотекам. Сейчас же Самолёт и Эталон работают эффективнее. Но ПИК остаётся лидером по объёмам строительства, а весь рынок строительства так-то может в ближайшее время претерпеть большие изменения. Вопрос — какие? Ну и ещё ПИК попал под санкции.

В данное время ПИК предлагает квартиры в 63 проектах, есть даже вполне демократичные (кхххх) цены от 4,3 млн — это 20-метровая студия в Бутово.

Дивиденды ПИК

По дивидендной политике рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности, но, как правило, Общество будет стремиться выплатить в качестве дивидендов не менее 30% от Чистой прибыли, скорректированной на неденежные доходы, в том числе на значительную компоненту финансирования, рассчитанной на основе консолидированной отчетности по МСФО.

В 2022 и 2023 годах дивиденды не выплачивались, в этом году дивидендов наверно также не будет. Это плохая новость и для меня, и для других инвесторов. Остаётся надеяться на то, что компания распорядится прибылью должным образом. Ведь если смотреть на конкурентов, там всё довольно неплохо. ЛСР даже платит высокие дивиденды.

Если подводить какие-то выводы, то не разделяю радости святого рандома от этой покупки. Сам бы я скорее всего ПИК не выбрал, но кто я такой, чтобы спорить с самим святым рандомом? ПИК — это самые огромные коробки с коробками под кондиционеры. Отложенный спрос уже начал формироваться, рано или поздно он будет выплёскиваться в рынок.

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