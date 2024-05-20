Бан микроквартир в Москве, годовой хай индекса, крипта растёт. Дивиденды, новые облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

На бирже намечается реальная движуха, и я не про IPO Светофора. Доллар вплотную приблизился к желающим купить его по 90, индекс Мосбиржи обновил годовой максимум, а бедным московским инвесторам придётся богатеть, чтобы инвестировать в бетон. Квартиры меньше 28 метров под запретом!

Кроме того, есть новые дивиденды и облигации, а я собрал всё самое интересное и упаковал в этот пост.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль твердеет

Рубль снова всех рвёт и разрывает. Курс снизился с 92,25 до 90,95 рубля за доллар. Объявлен месяц крепкого рубля твёрдо и чётко. С 8 мая по 6 июня ежедневные продажи валюты Банком России в 10 раз больше продаж валюты в апреле.

Сегодняшний курс будет вспоминаться с чувством ностальгии, поэтому не стоит брезговать валютными активами в портфеле, например, замещайками или юаньками. Если конкретно, то вот бонды Акрона и Новатэка.

Индекс на годовых максимумах

Несмотря на укрепление рубля, индекс на новом годовом хае. Рост за неделю с 3 449 до 3 503 пунктов — очередная психологическая отметка пройдена. Долларовый РТС тоже вырос — с 1 178 до 1 212. Рост настоящий.

Начался главный дивидендный сезон года, но дивиденды выплачиваются с лагом после отсечек. Скоро придут дивы от Лукойла, значительную часть ждут на рынке.

Дивиденды

Продолжают объявлять дивиденды под основной дивидендный сезон. Отсёкся Акрон. Объявились СНГ-ап (17,6%), Россети Ц (10,69%), Позитив (1,69% + к 1,72%), Ставропольэнергосбыт (9,4%), ТРК (5,4% ап/2,1% ао). Наконец-то Сургут родил дивиденды!

Ближайшие объявленные дивиденды:

Напоминаю о том, что есть мнения экспертов по дивидендам, смотрите:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Активненько стало.

Разместились/собрали заявки: ТАЛК, Плаза, ЕвроСибЭнерго (CNY), Урожай, Агро-Фрегат, Евраз, Быстроденьги, Гарант-Инвест, Новатэк (100$). Я участвую в Быстроденьгах, ТАЛКе и Гаранте. Новатэк буду ловить на вторичке.

На очереди: Акрон CNY, АФК Система, Антерра, ТД РКС, А101 и другие, ну а скоро будет много интересных выпусков, не пропустите.

Пользуясь случаем, приглашаю всех подписаться на один из лучших каналов про облигации — Daniel London. Сам читаю с удовольствием, Дэн пишет всегда про все выпуски ВДО. На этой неделе у него набралась первая тысяча подписчиков. Дэн, поздравляю, вперёд к новым вершинам!

Индекс RCBI рухнул c 113,28 до 111,75. Я доволен, продолжаю покупать длинные ОФЗ. Но не факт, что это дно.

Полезное про облигации:

Крипта воспряла духом

Крипту укатали за прошлые две недели, теперь она нашла путь наверх. Биткоин добрался до 67к, эфир до 3100. Мой криптопортфель вернулся на уровень выше 1400 долларов. Надолго ли рост?

В Москве запретили микроквартиры

«Такое мы не строим!» При проектировании объектов в столице нельзя будет отклоняться от минимально установленных значений — 28 м для однокомнатных квартир и 44 м для двухкомнатных квартир. В противном случае будет выдаваться отрицательное заключение на проект.

А то эти инвесторы готовы даже десятиметровые покупать, чтобы сдавать их. Совсем уже кукухой поехали. Вот что делает с людьми метр по 300 (тут могла бы быть шутка про тракториста).

IPO-мания

Дивидендный сезон в разгаре, начинается сезон IPO. Ждём IPO префов Светофора, но не участвуем. АФК Система после МТС Банка планирует заработать на IPO ГК Элемент. В конце мая или даже начале июня. Можно попробовать поучаствовать, как и в IPO РТК-ЦОД, дочки Ростелекома. Тоже совсем скоро обещают.

Возвращение легенды

Нет, я не про застройщика. Отдельно стоит отметить, что «А класс» проведёт IPO нового ЗПИФ — Рентал ПРО. Бомба для фанатов бетона. Но не простого, а коммерческого.

Что ещё?

Мой телеграм-канал вырос до 10 000 подписчиков.

Вместо акций Yandex скоро будут акции Яндекса.

Дуров заявил об успехе Notcoin. Немонета сколько-то стоит, што?

Ethereum «приятно удивит» в ближайшие месяцы по мнению Coinbase. Збс.

Инвесторы открыли 110 тысяч ИИС-3. Кто-то открыл, дамы и господа, котлетеры и туземунщики?

НРД перенес запуск аналога СБП для ценных бумаг на конец года.

Тинькофф может вернуться к дивидендам в 2024 году. А может и не вернуться.

СКБ отчитался хорошо, но не отлично. Могут быть дивиденды до 6%. Магнит отчитался отлично.

Мосбиржа предлагает обособлять и маркировать компании госсектора, которые не учитывают интересы миноритариев.

Аналитики посчитали, что самое недоступное жильё среди российских городов по итогам 2023 года оказалось в (напряжённая музыка) Сочи! Чтобы накопить на квартиру площадью 54 кв. м здесь, семье из трех человек потребуется почти 8 лет (при условии сбережения всего дохода).

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.