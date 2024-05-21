₽ Заказать рекламу
igotosochi
Инвестиции

Мартышкин портфель. Итоги девятого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился девятый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.
Мартышкин портфель. Итоги девятого месяца инвестиционного эксперимента
Photo: Diego Guzmán, Unsplash

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

Ссылка на народный портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

За месяц народный портфель опять вырос, прибавив ещё 1%, итого 18%. Лидирует всё так же Яндекс. Он уже на 56% в плюсе. Новатэк остаётся последним с -22%. Портфель показывает +1 854 079 рублей или +18,55%.

  • В плюсе: Яндекс (+56%), СНГ-ап (+47%), Северсталь (+46%), Лукойл (+28%), Сбер (+22%), Роснефть (+13%), МТС (+7%)

  • В минусе: ГМК (-4%), Газпром (-10%), Новатэк (-22%)

Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.

Ссылка на мартышкин портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/

Портфель мартышки вырос отрицательно. Убыток за месяц -1%, итого +7%. Лидеров два — Татнефть и ТГК-2 с +41%. Аутсайдер тот же — ТНС с -29%. Портфель показывает +742 693 рубля или +7,43%. Соллерс перешёл от убытка к прибыли, и сразу +18%. А вот ГОК в минусе теперь на -4%.

  • В плюсе: ТГК-2-ап (+41%), Татнефть-ап (+41%), Лукойл (+28%), Соллерс (+18%), СаратовЭнерго (+5%), Оргсинтез (+2%)

  • В минусе: Коршуновский ГОК (-4%), Окей (-13%), Русгрэйн (-16%), ТНС Кубань (-29%)

Ситуация в гонке остаётся прежней, народный портфель продолжает обгонять макаку. Отрыв в 2+ раза! Срочно скидываемся ей на бананы!

Результаты восьми месяцев (итоговые цифры по месяцам, последние — текущие):

Народный портфель: +0,5% / +2,72% / +5,89% / +0,6% / +2,94% / +7,89% / +10,76% / +17,27% / +18,55%

Мартышкин портфель: +22,16% / +11,55% / +3,09% / -5,13% / +5,09% / +3,19% / +2,37% / +8,59% / +7,43%

Народный портфель на своём новом максимуме, а мартышкин отстаёт на 11%. Но он в плюсе — и то отлично.

Дивиденды

И мартышка, и народный портфель получают зарплату, но не очень регулярно. В этот раз дивиденды пришли по в оба портфеля (считаю по датам отсечек без вычитания налога). Лукойл есть в обоих портфелях, так что с прибавкой!

Народный портфель

  • Было: 240 872

  • Получено: 81 672

  • Итого: 322 544

Мартышкин портфель

  • Было: 194 836

  • Получено: 81 672

  • Итого: 276 508

Народный портфель и стоит дороже, и дивидендов получил больше. Продолжаем наблюдение.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

Начать дискуссию

1С:Сервистренд

Как загрузить отчеты о продажах с WB и OZON в 1С:Бухгалтерия

Начиная с релиза 1С:БП 3.0.114.23, в программе появился функционал, который позволяет загружать отчеты из маркетплейсов Ozon и Wildberries. Для WB загрузка данных доступна из табличного документа Excel, а также с помощью интеграции с личным кабинетом. Для площадки Ozon интеграцию с личным кабинетом добавили, начиная с релиза 3.0.126.

Как загрузить отчеты о продажах с WB и OZON в 1С:Бухгалтерия

Курсы повышения
квалификации

21 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Кадры

Предприятия смогут подготовить нужных специалистов за счет бюджета

Заявки начнут принимать на муниципальном уровне, где зафиксирован наибольший дефицит кадров. Это позволит привлечь в регионы молодых специалистов и оплатить их обучение за счет бюджета.

igotosochi
Инвестиции

Мартышкин портфель. Итоги девятого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился девятый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

Мартышкин портфель. Итоги девятого месяца инвестиционного эксперимента

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоги, взносы, пошлины

Россия договорилась с еще одной страной об избежании двойного налогообложения

Ратификация соглашения с Малайзией запланирована на конец 2024 года. Дивиденды будут облагаться по ставке 10% и 15% в зависимости от доли участия в капитале.

Юристы СПБ Банка разместили шаблон и инструкцию для самостоятельного обращения в OFAC

По информации на сайте, это исчерпывающий перечень документов для обращения на текущем этапе, хотя OFAC может запросить дополнительную информацию.

Бесплатно с Трудовые отношения

Трудовые споры: обязан ли работодатель выдавать работнику характеристику

Характеристика может понадобиться не только для трудоустройства у нового работодателя, но и для суда, военкомата и для расследования происшествий внутри фирмы. Обязан ли работодатель давать характеристику? И если да, то что в ней должно быть?

Трудовые споры: обязан ли работодатель выдавать работнику характеристику

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
IT_and_Insurtech
Поиск работы бухгалтеров

Время искать работу: когда шансы на успех выше?

Выбор правильного времени для поиска работы повышает вероятность быстрого трудоустройства. В некоторые периоды компании активнее набирают сотрудников, а конкуренция среди соискателей ниже. Зная эти моменты, можно сэкономить время и увеличить свои шансы на успех. HR-эксперт СберНПФ Наталия Гончарова рассказывает, когда лучше всего искать работу.

Ведение бизнеса

Основы предпринимательской экспертизы: как стать успешным предпринимателем

Каждая профессия предполагает наличие у человека определенных качеств. Одни считают, что их можно развить, другие называют это талантом и врожденным даром.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Кредитование

Как получить кредит на открытие бизнеса с нуля

Для открытия бизнеса нужен стартовый капитал, сумма которого может составлять до нескольких миллионов рублей. Если у начинающего предпринимателя нет своих накоплений, можно взять кредит. Рассказываем, как его получить и какие есть особенности у целевого кредита на бизнес. 

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
1
Самозанятые

Резко выросло число самозанятых IT-специалистов: почему

Согласно прогнозам, к 2030 году число IT-специалистов вырастет на 56%. Работодатели предпочитают сотрудничать с самозанятыми, чтобы сохранить ставку НДФЛ 13% с работниками из других стран.

Отчетность

ИП с сотрудниками: налоги и отчетность

Если у предпринимателя есть сотрудники, он уплачивает те же налоги, что ИП без работников. Кроме того, он платит за работников страховые взносы, удерживает с их зарплат НДФЛ и перечисляет его в бюджет. Все нюансы изложены в нашей статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Проверки ФАС

Бесплатное обслуживание банком счетов оказалось не таким уж и бесплатным

ПАО Банк Синара исполнил предупреждение ФАС с требованием разместить достоверную информацию о брокерских услугах на своем сайте.

Разборы законов

1 292
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

Центробанк рекомендует усилить контроль за платежными агентами

Дабы исключить высокорисковые операции, регулятор просит следить, чтобы агенты не использовали персональные данные клиентов без их ведома.

Информационные технологии

Цифровизация в школах чрезмерна, показал опрос председателя Госдумы

Вячеслав Володин у себя в телеграм-канале провел анонимный опрос о чрезмерности цифровизации в школе.

2
Новости ФНС

Информация о компаниях будет храниться в открытом доступе 1 месяц

ФНС сократила срок хранения открытой информации об организациях с года до одного месяца.

Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Самозанятых и начинающий бизнес в новых регионах поддержат дополнительно

Правительство приняло решение дополнительно выделить из федерального бюджетам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям 3,75 млрд рублей.

Обзоры для бухгалтера

Логика вышла из чата: за несданную декларацию по НДС ИП на патенте и самозанятым грозят блокировкой счета.✍«Ночной бухгалтер» № 1685

Бухгалтеры возмущены: их клиентам и работодателям летят требования сдать декларации по ОСНО, такие уведомления получают даже самозанятые. ФНС рекомендует не отвечать на сообщения, если они не касаются компании или ИП, но бухгалтеры опасаются блокировок.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Информационные технологии

Создадут единую платформу по борьбе с киберпреступлениями

Замглавы Минцифры Александр Шойтов рассказал о планах в сфере информационной безопасности.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: садоводам предложили выдавать бесплатные семена, в Москве подорожал проезд в метро, а стоимость золота обновила рекорд

Подготовили обзор главных событий дня — 20 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

5

Интересные материалы

Exnode
Криптовалюта

Где безопасно обменять наличные на крипту

За 15 лет существования криптовалюты* не только не утратили своей актуальности, но наоборот — по популярности приблизились к фиатным деньгам и ценным металлам. Так, капитализация того же Биткоина сегодня превышает 1,4 триллиона долларов, что уже выше, чем у серебра! Неудивительно, что обмен крипты на наличные сегодня так востребован.

Где безопасно обменять наличные на крипту