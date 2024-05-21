Мартышкин портфель. Итоги девятого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился девятый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

Ссылка на народный портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

За месяц народный портфель опять вырос, прибавив ещё 1%, итого 18%. Лидирует всё так же Яндекс. Он уже на 56% в плюсе. Новатэк остаётся последним с -22%. Портфель показывает +1 854 079 рублей или +18,55%.

В плюсе: Яндекс (+56%), СНГ-ап (+47%), Северсталь (+46%), Лукойл (+28%), Сбер (+22%), Роснефть (+13%), МТС (+7%)

В минусе: ГМК (-4%), Газпром (-10%), Новатэк (-22%)

Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.

Ссылка на мартышкин портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/

Портфель мартышки вырос отрицательно. Убыток за месяц -1%, итого +7%. Лидеров два — Татнефть и ТГК-2 с +41%. Аутсайдер тот же — ТНС с -29%. Портфель показывает +742 693 рубля или +7,43%. Соллерс перешёл от убытка к прибыли, и сразу +18%. А вот ГОК в минусе теперь на -4%.

В плюсе: ТГК-2-ап (+41%), Татнефть-ап (+41%), Лукойл (+28%), Соллерс (+18%), СаратовЭнерго (+5%), Оргсинтез (+2%)

В минусе: Коршуновский ГОК (-4%), Окей (-13%), Русгрэйн (-16%), ТНС Кубань (-29%)

Ситуация в гонке остаётся прежней, народный портфель продолжает обгонять макаку. Отрыв в 2+ раза! Срочно скидываемся ей на бананы!

Результаты восьми месяцев (итоговые цифры по месяцам, последние — текущие):

Народный портфель: +0,5% / +2,72% / +5,89% / +0,6% / +2,94% / +7,89% / +10,76% / +17,27% / +18,55%

Мартышкин портфель: +22,16% / +11,55% / +3,09% / -5,13% / +5,09% / +3,19% / +2,37% / +8,59% / +7,43%

Народный портфель на своём новом максимуме, а мартышкин отстаёт на 11%. Но он в плюсе — и то отлично.

Дивиденды

И мартышка, и народный портфель получают зарплату, но не очень регулярно. В этот раз дивиденды пришли по в оба портфеля (считаю по датам отсечек без вычитания налога). Лукойл есть в обоих портфелях, так что с прибавкой!

Народный портфель

Было: 240 872

Получено: 81 672

Итого: 322 544

Мартышкин портфель

Было: 194 836

Получено: 81 672

Итого: 276 508

Народный портфель и стоит дороже, и дивидендов получил больше. Продолжаем наблюдение.

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