Фонд SBSC от Сбера. Инвестиции в акции малой и средней капитализации

Ожидание: «Псс, парень, хочешь купить доли в нескольких десятках компаний третьего и четвёртого эшелонов?» Реальность: «Ну вот, опять скучный второй эшелон, они бы туда ещё Газпром нефть добавили, умники, блин». Как вы поняли, смотрим фонд от УК Первая (которая не Сбер, но мы-то знаем, что это Сбер). Акции средней и малой капитализации — SBSC.

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Фонд запущен в октябре 2023 года, совсем ещё малыш, но за это время успел упасть на 10%, восстановиться и вырасти на 12%. При этом максимальная величина отклонения прироста расчётной стоимости пая от прироста значения индекса составляет по данным УК целых 10%. Молодцы, конечно, управляющие в управляющих компаниях. А ведь это УК Сбера. Герман Оскарович, не пора ли вам серьёзно поговорить с парнями?

Биржевой фонд инвестирует в акции российских компаний среднего и малого уровня капитализации, входящие в состав Индекса Мосбиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR). Акции малой и средней капитализации отличаются большей волатильностью и потенциалом роста относительно «голубых» фишек. Полученные в фонд дивиденды реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.

Комиссии: 1,2% СЧА

СЧА: 137+ млн рублей (очень мало)

Стоимость пая: ~11,2 рубля

Ликвидность: высокая

Уровень риска: очень высокий (оценка УК)

Доступность: в основную торговую сессию на Московской Бирже

Прогноз — дело неблагодарное, но УК его даёт. За 3 года среднегодовая доходность может составить от -37% до +28,8%. Суммарная доходность может составить от -75% до +113%. Нейтральный прогноз — 25% за 3 года (7% среднегодовой доходности). Теперь все эти цифры можно забыть, потому что это булшит.

Состав

Всего в состав входят 44 компании. И да, там есть второй эшелон, но представлен он довольно слабыми долями. Всё же основа — довольно крупные компании. Третьего эшелона нет. Состав фонда не очень чётко следует за индексом MESMTR, потому что обновляют состав на сайте раз в месяц, а может быть, так и должно быть.

SBSC топ-10: Хедхантер (9,9%), Ростелеком (6,6%), АФК Система (5,9%), Фикс Прайс (4,9%), Глобалтранс (4,8%), ВК (4,5%), РусАгро (3,9%), МКБ (3,8%), Аэрофлот (3,7%), Совкомфлот (3,7%).

Индекс MCXSM и индекс полной доходности брутто MESMTR

Топ-10: Хедхантер (11,29%), Ростелеком (7,06%), АФК Система (6,46%), Фикс Прайс (4,7%), ВК (4,67%), Глобалтранс (4,58%), Аэрофлот (4,16%), Совкомфлот (3,64%), МКБ (3,62%), БСП (3,59%). Полностью можно тут посмотреть: https://smart-lab.ru/q/index_stocks/MCXSM/

Альтернатива

Ближайшая альтернатива — фонд акций роста от УК Доходъ GROD. Но там состав очень сильно отличается. НЛМК (7,16%), Северсталь (7,14%), Магнит (7,09%), МосБиржа (7,04%), Алроса (7,01%), ФосАгро (6,91%) Сургутнефтегаз (6,86%), Хедхантер (6,83%), ПИК (5,24%), Глобалтранс (3,65%), прочие на 35,07%.

Лично мне больше всего нравится фонд от Альфы AKME — «Управляемые российские акции». Во-первых, он активно управляется, во-вторых, он активно растёт. Это, конечно, не значит, что завтра он не будет активно падать.

Вместо выводов

Даже не знаю, кто целевая аудитория этого фонда. Возможно, те, кто хочет собрать ещё больше компаний в своём портфеле. Можно купить SBMX на IMOEX, ну и SBSC на ещё кучу всяких акций. Плюс пара акций Красного Октября, капелька Мордовэнерго и щепотка ОВК — отличный набор.

В индексе MCXSM есть много интересных компаний, но не 44 штуки. Каждый способен выбрать себе в портфель то, что понравится. Например, Хедхантер, Ростелеком, АФК, СКФ, БСП, Россети ЦП, ЮГК и Самолёт. Список у каждого будет, конечно же, свой.

Комиссия 1,2% за фонд, который не управляется активно, это просто жирный минус, который подтверждает желание обходить этот фонд стороной. Но кто-то в него уже наинвестировал, хотя СЧА намекают на то, что желающих немного.

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