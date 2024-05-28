Обвал индекса, укрепление рубля, крах Газпрома. Льготные ипотеки, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Наконец-то подъехал любимый контент — всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает. И сразу на 100 пунктов уезжает вниз индекс Мосбиржи. Тут же: крах Газпрома, новые IPO и дно в ОФЗ. Зато рубль крепчает! Есть важные новости по льготным ипотекам, крипте, новым дивидендам и облигациям. Бережно собрал для вас в одном посте.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Сильнейший рубль

Давно такого сильного рубля не видели — с января. Курс снизился с 90,95 до 89,52 рубля за доллар. Месяц ежедневных увеличенных в 10 раз продаж валюты Банком России продолжается (с 8 мая по 6 июня). Возможно, 89 — это предел, но есть шанс увидеть по 88. Посмотрим, что будет после 6 июня.

Сегодняшний курс будет вспоминаться с чувством ностальгии, поэтому не стоит брезговать валютными активами в портфеле, например, замещайками или юаньками. Если конкретно, то вот бонды Акрона и Новатэка.

Обвал индекса

Наконец-то после очередного безумного роста индекс решил скорректироваться на фоне укрепления рубля, снижения нефти, геополитики и решения Газпрома не платить дивиденды. Все факторы вполне ожидаемые.

Обвал за неделю с 3 503 до 3 398 пунктов. Долларовый РТС тоже упал — с 1 212 до 1 196. Не только курс доллара виноват.

Не спасли пришедшие дивиденды от Лукойла, даже разгар дивидендного сезона не помешал падению. Хуже всего пришлось газовым, а также разогнанным спекулянтами акциям третьего эшелона. Биржа проходит очередное очищение — явление нормальное. Индекс не терял больше 100 пунктов за неделю с прошлого года.

Дивиденды

Продолжают объявлять дивиденды под основной дивидендный сезон. Отсёксся Пермэнергосбыт, причём со свистом. Позитив и НЛМК тоже отсеклись, а вместе с ними ещё несколько компаний. Кто на чём богатеет-то? Пишите в комментариях.

Объявили и рекомендовали много дивидендов: ГПН, РТ, Алроса, ТМК, КОС, НКНХ, НКХП, СКБ и т. д. Всех и не перечислить. Из интересного Россети М (10,54%), Россети Л (10%), Совкомбанк (6,26%).

Ближайшие объявленные дивиденды:

Напоминаю о том, что есть мнения экспертов по дивидендам, смотрите:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Весьма насыщенная неделя выдалась.

Разместились/собрали заявки: Акрон CNY, АФК Система, Антерра, Новатэк USD, Дом РФ, БА, РТ и другие. Я участвовал в Системе, а Новатэк брал на вторичке, так как не было размещения у моего брокера. Акрона тоже не было, тоже буду ловить на вторичке.

На очереди: ТД РКС, А101, Альфа-замещайки, Росагролизинг, Соби-Лизинг, Полюс USD, ФосАгро USD, Русал USD и другие. Я точно участвую в стройке и в валютных, ну а скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI продолжает валиться c 111,75 до 109,47. Я доволен, продолжаю покупать длинные ОФЗ. Но не факт, что это дно. Доходность длинных почти 15%. У коротких уже больше.

Идут разговоры про увеличение ключевой ставки до 17%. Инфляция разгоняется. Снова. Вот зараза.

Полезное про облигации:

Крипта продолжает рост, особенно эфир

Под звуки согласования фондов на ETH крипта снова пошла вверх, особенно порадовал как раз эфир. Мой криптопортфель вышел на уровень в 1550 долларов. Все успели закупиться подешевле?

Крах Газпрома

Газпром ожидаемо не стал выплачивать дивиденды, ожидаемо рухнул, а на фоне всеобщего обвала индекса валится сильнее всех. Я писал, почему его продал, ни разу не жалею, с тех пор он более 20 рублей потерял. Также можете почитать о том, что будет с дивидендами и вообще с выручкой в ближайшие 6 лет.

IPO ГК Элемент и другие

Крупнейший в РФ производитель микроэлектроники с долей рынка 51% выходит на IPO. Но там не всё так однозначно, про это IPO писал большой разбор, читайте.

Кроме того, прошло IPO префов Светофора на СПВБ, я не участвовал, доступа к площадке всё равно нет.

Нас ждут новинки. IVA Technologies проведёт IPO в первой половине июня. Ламбумиз (производитель треугольной упаковки для молока) также сообщил о плане выйти на IPO, но попозже. Маркет Эксперт проведёт IPO в 2025 году.

Перемены в льготной ипотеке

Нынешняя программа семейной и льготной ипотеки действуют до 1 июля. Власти говорят о продлении семейной программы до 2030 года, но с корректировкой параметров. Ставка 6% сохранится для семей с детьми до 6 лет. Для семей с детьми старше 6 лет будет предварительно 12% годовых.

Массовая льготная ипотека уйдёт. Останутся семейная, дальневосточная, сельская, IT. Но в целом эта дверь под названием «льготная ипотека» прикрывается. Она себя дискредитировала и не выполнила поставленной цели. Льготы разогнали цены и использовались для инвестиций, а не для решения жилищных проблем.

Что ещё?

В планах исключить из семейной ипотеки жилье меньше 35 метров.

Переплата по ипотеке на вторичное жилье в Москве почти удвоилась за год.

ЦБ оценил объём операций россиян в крипте в 4,5 трлн рублей за квартал.

ЦБ сообщил о миллионе заявок российских инвесторов на обмен активами.

Никак не могут придумать, как конвертировать старые ИИС в ИИС-3.

ЮГК, Тинькофф, Норникель и некоторые другие компании отказались от дивидендов за 2023 год.

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