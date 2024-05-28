Обвал индекса, укрепление рубля, крах Газпрома. Льготные ипотеки, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.
Сильнейший рубль
Давно такого сильного рубля не видели — с января. Курс снизился с 90,95 до 89,52 рубля за доллар. Месяц ежедневных увеличенных в 10 раз продаж валюты Банком России продолжается (с 8 мая по 6 июня). Возможно, 89 — это предел, но есть шанс увидеть по 88. Посмотрим, что будет после 6 июня.
Сегодняшний курс будет вспоминаться с чувством ностальгии, поэтому не стоит брезговать валютными активами в портфеле, например, замещайками или юаньками. Если конкретно, то вот бонды Акрона и Новатэка.
Обвал индекса
Наконец-то после очередного безумного роста индекс решил скорректироваться на фоне укрепления рубля, снижения нефти, геополитики и решения Газпрома не платить дивиденды. Все факторы вполне ожидаемые.
Обвал за неделю с 3 503 до 3 398 пунктов. Долларовый РТС тоже упал — с 1 212 до 1 196. Не только курс доллара виноват.
Не спасли пришедшие дивиденды от Лукойла, даже разгар дивидендного сезона не помешал падению. Хуже всего пришлось газовым, а также разогнанным спекулянтами акциям третьего эшелона. Биржа проходит очередное очищение — явление нормальное. Индекс не терял больше 100 пунктов за неделю с прошлого года.
Дивиденды
Продолжают объявлять дивиденды под основной дивидендный сезон. Отсёксся Пермэнергосбыт, причём со свистом. Позитив и НЛМК тоже отсеклись, а вместе с ними ещё несколько компаний. Кто на чём богатеет-то? Пишите в комментариях.
Объявили и рекомендовали много дивидендов: ГПН, РТ, Алроса, ТМК, КОС, НКНХ, НКХП, СКБ и т. д. Всех и не перечислить. Из интересного Россети М (10,54%), Россети Л (10%), Совкомбанк (6,26%).
Ближайшие объявленные дивиденды:
Напоминаю о том, что есть мнения экспертов по дивидендам, смотрите:
Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.
Новые облигации
Весьма насыщенная неделя выдалась.
Разместились/собрали заявки: Акрон CNY, АФК Система, Антерра, Новатэк USD, Дом РФ, БА, РТ и другие. Я участвовал в Системе, а Новатэк брал на вторичке, так как не было размещения у моего брокера. Акрона тоже не было, тоже буду ловить на вторичке.
На очереди: ТД РКС, А101, Альфа-замещайки, Росагролизинг, Соби-Лизинг, Полюс USD, ФосАгро USD, Русал USD и другие. Я точно участвую в стройке и в валютных, ну а скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.
Индекс RGBI продолжает валиться c 111,75 до 109,47. Я доволен, продолжаю покупать длинные ОФЗ. Но не факт, что это дно. Доходность длинных почти 15%. У коротких уже больше.
Идут разговоры про увеличение ключевой ставки до 17%. Инфляция разгоняется. Снова. Вот зараза.
Полезное про облигации:
Что такое оферта по облигациям, когда это хорошо, а когда плохо
Облигации лизинговых компаний: от надёжных до рискованных с доходностью выше 21%
Крипта продолжает рост, особенно эфир
Под звуки согласования фондов на ETH крипта снова пошла вверх, особенно порадовал как раз эфир. Мой криптопортфель вышел на уровень в 1550 долларов. Все успели закупиться подешевле?
Крах Газпрома
Газпром ожидаемо не стал выплачивать дивиденды, ожидаемо рухнул, а на фоне всеобщего обвала индекса валится сильнее всех. Я писал, почему его продал, ни разу не жалею, с тех пор он более 20 рублей потерял. Также можете почитать о том, что будет с дивидендами и вообще с выручкой в ближайшие 6 лет.
IPO ГК Элемент и другие
Крупнейший в РФ производитель микроэлектроники с долей рынка 51% выходит на IPO. Но там не всё так однозначно, про это IPO писал большой разбор, читайте.
Кроме того, прошло IPO префов Светофора на СПВБ, я не участвовал, доступа к площадке всё равно нет.
Нас ждут новинки. IVA Technologies проведёт IPO в первой половине июня. Ламбумиз (производитель треугольной упаковки для молока) также сообщил о плане выйти на IPO, но попозже. Маркет Эксперт проведёт IPO в 2025 году.
Перемены в льготной ипотеке
Нынешняя программа семейной и льготной ипотеки действуют до 1 июля. Власти говорят о продлении семейной программы до 2030 года, но с корректировкой параметров. Ставка 6% сохранится для семей с детьми до 6 лет. Для семей с детьми старше 6 лет будет предварительно 12% годовых.
Массовая льготная ипотека уйдёт. Останутся семейная, дальневосточная, сельская, IT. Но в целом эта дверь под названием «льготная ипотека» прикрывается. Она себя дискредитировала и не выполнила поставленной цели. Льготы разогнали цены и использовались для инвестиций, а не для решения жилищных проблем.
Что ещё?
В планах исключить из семейной ипотеки жилье меньше 35 метров.
Переплата по ипотеке на вторичное жилье в Москве почти удвоилась за год.
ЦБ оценил объём операций россиян в крипте в 4,5 трлн рублей за квартал.
ЦБ сообщил о миллионе заявок российских инвесторов на обмен активами.
Никак не могут придумать, как конвертировать старые ИИС в ИИС-3.
ЮГК, Тинькофф, Норникель и некоторые другие компании отказались от дивидендов за 2023 год.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию