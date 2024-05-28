₽ Заказать рекламу
igotosochi
Инвестиции

Обвал индекса, укрепление рубля, крах Газпрома. Льготные ипотеки, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Наконец-то подъехал любимый контент — всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает. И сразу на 100 пунктов уезжает вниз индекс Мосбиржи. Тут же: крах Газпрома, новые IPO и дно в ОФЗ. Зато рубль крепчает! Есть важные новости по льготным ипотекам, крипте, новым дивидендам и облигациям. Бережно собрал для вас в одном посте.
Обвал индекса, укрепление рубля, крах Газпрома. Льготные ипотеки, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест
Photo: Sina Salehian, Unsplash

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Сильнейший рубль

Давно такого сильного рубля не видели — с января. Курс снизился с 90,95 до 89,52 рубля за доллар. Месяц ежедневных увеличенных в 10 раз продаж валюты Банком России продолжается (с 8 мая по 6 июня). Возможно, 89 — это предел, но есть шанс увидеть по 88. Посмотрим, что будет после 6 июня.

Сегодняшний курс будет вспоминаться с чувством ностальгии, поэтому не стоит брезговать валютными активами в портфеле, например, замещайками или юаньками. Если конкретно, то вот бонды Акрона и Новатэка.

Обвал индекса

Наконец-то после очередного безумного роста индекс решил скорректироваться на фоне укрепления рубля, снижения нефти, геополитики и решения Газпрома не платить дивиденды. Все факторы вполне ожидаемые.

Обвал за неделю с 3 503 до 3 398 пунктов. Долларовый РТС тоже упал — с 1 212 до 1 196. Не только курс доллара виноват.

Не спасли пришедшие дивиденды от Лукойла, даже разгар дивидендного сезона не помешал падению. Хуже всего пришлось газовым, а также разогнанным спекулянтами акциям третьего эшелона. Биржа проходит очередное очищение — явление нормальное. Индекс не терял больше 100 пунктов за неделю с прошлого года.

Дивиденды

Продолжают объявлять дивиденды под основной дивидендный сезон. Отсёксся Пермэнергосбыт, причём со свистом. Позитив и НЛМК тоже отсеклись, а вместе с ними ещё несколько компаний. Кто на чём богатеет-то? Пишите в комментариях.

Объявили и рекомендовали много дивидендов: ГПН, РТ, Алроса, ТМК, КОС, НКНХ, НКХП, СКБ и т. д. Всех и не перечислить. Из интересного Россети М (10,54%), Россети Л (10%), Совкомбанк (6,26%).

Ближайшие объявленные дивиденды:

Напоминаю о том, что есть мнения экспертов по дивидендам, смотрите:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

Весьма насыщенная неделя выдалась.

Разместились/собрали заявки: Акрон CNY, АФК Система, Антерра, Новатэк USD, Дом РФ, БА, РТ и другие. Я участвовал в Системе, а Новатэк брал на вторичке, так как не было размещения у моего брокера. Акрона тоже не было, тоже буду ловить на вторичке.

На очереди: ТД РКС, А101, Альфа-замещайки, Росагролизинг, Соби-Лизинг, Полюс USD, ФосАгро USD, Русал USD и другие. Я точно участвую в стройке и в валютных, ну а скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI продолжает валиться c 111,75 до 109,47. Я доволен, продолжаю покупать длинные ОФЗ. Но не факт, что это дно. Доходность длинных почти 15%. У коротких уже больше.

Идут разговоры про увеличение ключевой ставки до 17%. Инфляция разгоняется. Снова. Вот зараза.

Полезное про облигации:

Крипта продолжает рост, особенно эфир

Под звуки согласования фондов на ETH крипта снова пошла вверх, особенно порадовал как раз эфир. Мой криптопортфель вышел на уровень в 1550 долларов. Все успели закупиться подешевле?

Крах Газпрома

Газпром ожидаемо не стал выплачивать дивиденды, ожидаемо рухнул, а на фоне всеобщего обвала индекса валится сильнее всех. Я писал, почему его продал, ни разу не жалею, с тех пор он более 20 рублей потерял. Также можете почитать о том, что будет с дивидендами и вообще с выручкой в ближайшие 6 лет.

IPO ГК Элемент и другие

Крупнейший в РФ производитель микроэлектроники с долей рынка 51% выходит на IPO. Но там не всё так однозначно, про это IPO писал большой разбор, читайте.

Кроме того, прошло IPO префов Светофора на СПВБ, я не участвовал, доступа к площадке всё равно нет.

Нас ждут новинки. IVA Technologies проведёт IPO в первой половине июня. Ламбумиз (производитель треугольной упаковки для молока) также сообщил о плане выйти на IPO, но попозже. Маркет Эксперт проведёт IPO в 2025 году.

Перемены в льготной ипотеке

Нынешняя программа семейной и льготной ипотеки действуют до 1 июля. Власти говорят о продлении семейной программы до 2030 года, но с корректировкой параметров. Ставка 6% сохранится для семей с детьми до 6 лет. Для семей с детьми старше 6 лет будет предварительно 12% годовых.

Массовая льготная ипотека уйдёт. Останутся семейная, дальневосточная, сельская, IT. Но в целом эта дверь под названием «льготная ипотека» прикрывается. Она себя дискредитировала и не выполнила поставленной цели. Льготы разогнали цены и использовались для инвестиций, а не для решения жилищных проблем.

Что ещё?

  • В планах исключить из семейной ипотеки жилье меньше 35 метров.

  • Переплата по ипотеке на вторичное жилье в Москве почти удвоилась за год.

  • ЦБ оценил объём операций россиян в крипте в 4,5 трлн рублей за квартал.

  • ЦБ сообщил о миллионе заявок российских инвесторов на обмен активами.

  • Никак не могут придумать, как конвертировать старые ИИС в ИИС-3.

  • ЮГК, Тинькофф, Норникель и некоторые другие компании отказались от дивидендов за 2023 год.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

Начать дискуссию

igotosochi
Инвестиции

Обвал индекса, укрепление рубля, крах Газпрома. Льготные ипотеки, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Наконец-то подъехал любимый контент — всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает. И сразу на 100 пунктов уезжает вниз индекс Мосбиржи. Тут же: крах Газпрома, новые IPO и дно в ОФЗ. Зато рубль крепчает! Есть важные новости по льготным ипотекам, крипте, новым дивидендам и облигациям. Бережно собрал для вас в одном посте.

Обвал индекса, укрепление рубля, крах Газпрома. Льготные ипотеки, дивиденды, облигации, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Информационные технологии

Кабмин будет развивать институт «цифровых атташе»

Мишустин указал на необходимость развития института «цифровых атташе» для продвижения российского программного обеспечения и софта за рубеж.

3
Обучение для бухгалтеров

☀️😎 Лето ближе ― цены ниже! До понедельника еще ниже суперцены на топовые курсы «Клерка»

Чтобы выходные не прошли зря, мы снизили цены на курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля. Успейте купить за 3 690 рублей, утром в понедельник они подорожают!

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Пониженные ставки налога по УСН

Для пострадавшего от стихии бизнеса снизили ставки по УСН

На 2024 год для организаций и ИП из Оренбургской области установили льготные ставки по УСН: 1% на объекте «доходы» и 5% на объекте «доходы минус расходы».

1
Налоги, взносы, пошлины

Спецрежимников хотят сделать плательщиками НДС

На заседании по совершенствованию налогового законодательства предложили наделить бизнес статусом плательщика НДС начиная с 30 млн рублей годовой выручки.

Даниил Кондратьев
Ведение бизнеса

Важность проверки долговых обязательств перед покупкой фирмы

Проверка долговых обязательств перед покупкой бизнеса играет решающую роль в успешной сделке и будущем развитии приобретаемого предприятия. Вот почему это так важно.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Айрат Хаматов
Общество

Друзья, еще одна рекомендация на выходные

Шестую книгу в этом году я просто проглотил.

Друзья, еще одна рекомендация на выходные
Ведение бизнеса

Какие бывают риски отмывания доходов и их признаки

Финансовые и коммерческие организации сталкиваются с жесткими требованиями, в том числе по антиотмывочному закону. Чтобы работать без претензий, надо следить за изменениями в законодательстве, конъюнктуре рынка и структуре клиентской базы.

Exnode
Криптовалюта

Купить криптовалюту за рубли: 2 лучших способа

Сегодня Bitcoin, Ethereum, Tether и другая крипта свободно торгуется в России, и ее можно покупать не только по безналу, но и за наличные рубли. Из всех существующих способов обмена можно выделить два наиболее удобных. Это специализированные обменные сервисы и криптоматы. Рассмотрим их особенности, преимущества и недостатки, и разберемся, как проще и безопаснее покупать криптовалюту в рублях!

Купить криптовалюту за рубли: 2 лучших способа
Экономика России

Путин дал добро на компенсацию ущерба за счет американских активов

Президент дал возможность пострадавшим обращаться в суд, если власти США необоснованно лишили их прав на имущество.

1
Законопроекты

Косметические лосьоны, тоники, душистые воды предложили маркировать

Законодатели предложили ввести обязательную маркировку спиртосодержащей непищевой продукции, если доля спирта в ней превышает 10%.

1
igotosochi
Инвестиции

Где дивиденды, Газпром? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Газпрома

«Когда-нибудь Газпром встанет с колен и отрастёт» — очень часто можно услышать такое мнение, несмотря на то, что акции Газпрома продолжают пикировать вниз. Но стоит вспомнить и о том, что даже исторически акции Газпрома в минусе. Продолжаю серию дивидендных разборов, и сегодня наш клиент — Народное Достояние.

Где дивиденды, Газпром? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Газпрома

Разборы законов

1 296
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Борис Мальцев

Евгений Коваленко, основатель Verol: цель — достичь оборота в 1 миллиард рублей в 2024 году, вдохновляясь примером Дональда Трампа

Сняли второй эпизод проекта «ТоТ еще разговор»

Евгений Коваленко, основатель Verol: цель — достичь оборота в 1 миллиард рублей в 2024 году, вдохновляясь примером Дональда Трампа
8
НК РФ

Донастройка налоговой системы должна сделать ее более справедливой и к гражданам, и к бизнесу, и к регионам

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что донастройка налоговой системы должна учитывать задачи развития регионов РФ.

4
proffnalog
Законопроекты

Утвердили рекомендации, посвященные вопросам совершенствования налогового законодательства

Повышение НДФЛ, налога на прибыль, обложение УСН с оборотом более 60 млн.руб. в год НДС и другие изменения в НК РФ. Обзор для бухгалтера.

Налоги, взносы, пошлины

У стран СНГ будет свой Налоговый кодекс

Страны СНГ накопили уникальный опыт в сфере разработки национальных налоговых кодексов, заявили в Совете Федерации.

Экономика России

700 км федеральных трасс реконструируют и построят в этом году

Почти 700 км федеральных трасс реконструируют и построят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году.

Обзоры для бухгалтера

Майский микро-аванс, шестичасовая рабочая пятница для женщин, споры вокруг НДФЛ и День кадровика: дайджест самого интересного 📢«Ночной бухгалтер» № 1689

Собрали самое интересное за сегодняшний день: праздник у работников кадровой службы, повышение ставок НДФЛ, сокращенная пятница женщинам и жалобы сотрудников на скромный майский аванс. Вас также ждут тесты, мозгонапрягатель, мемы на мотивы картин великих художников и разные полезности для бухгалтера.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Кредитование

Банкам и МФО запретили выдавать кредиты клиентам с долговой нагрузкой выше 80%

Центробанк установил новые ограничения для кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

1

Интересные материалы

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🌴До понедельника снизили цены на курсы по маркетплейсам, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля!

Чтобы выходные не прошли зря, мы снизили цены на курсы по учету на маркетплейсах, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля. Успейте купить за 3 690 рублей, утром в понедельник они подорожают!

🌴До понедельника снизили цены на курсы по маркетплейсам, зарплате, кадрам и бухгалтерии с нуля!
2