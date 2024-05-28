Топ-10 лучших облигаций в юанях с высокой доходностью

Посмотрел и выбрал самые интересные выпуски для тех, кто рассматривает не только наличный доллар.
В подборку попали надёжные ликвидные облигации в юанях сроком от 1 года, без оферт. Поэтому нет облигаций Сегежи и некоторых других, например, Норникеля с call-офертой или ЕАБР без ликвидности.
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Что такое оферта по облигациям, когда это хорошо, а когда плохо
Облигации лизинговых компаний: от надёжных до рискованных с доходностью выше 21%
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Славянск ЭКО, выпуск 001Р-03Y, BBB
ISIN: RU000A1080Z9
Дата погашения: 12.03.2026
Доходность: 11,6%
Купон: 11% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
РУСАЛ, выпуск БО-001P-06 , A+
ISIN: RU000A107RH8
Дата погашения: 05.08.2026
Доходность: 8,5%
Купон: 7,2% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
РУСАЛ, выпуск БО-001P-07 , A+
ISIN: RU000A1089K2
Дата погашения: 09.10.2026
Доходность: 8,4%
Купон: 7,9% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
РУСАЛ, выпуск БО-001P-02 , A+
ISIN: RU000A105PQ7
Дата погашения: 23.12.2025
Доходность: 8,1%
Купон: 3,95% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
Акрон, выпуск 1Р4, AA
ISIN: RU000A108JH3
Дата погашения: 22.05.2026
Доходность: 8%
Купон: 7,75% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
Уральская Сталь, выпуск БО-001Р-03, A+
ISIN: RU000A107U81
Дата погашения: 19.02.2026
Доходность: 7,5%
Купон: 7,05% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
РУСАЛ, выпуск БО-001P-05 , A+
ISIN: RU000A1076U8
Дата погашения: 08.05.2026
Доходность: 7,4%
Купон: 6,7% (2 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
Совкомфлот, выпуск 001Р-01 CNY, AAA
ISIN: RU000A1060Q0
Дата погашения: 24.03.2026
Доходность: 6,8%
Купон: 4,95% (2 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
Полюс, выпуск ПБО-02, AAA
ISIN: RU000A1054W1
Дата погашения: 24.08.2027
Доходность: 6,6%
Купон: 3,8% (2 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
Металлоинвест, выпуск 001P-02, AAA
ISIN: RU000A1057D4
Дата погашения: 10.09.2027
Доходность: 6,3%
Купон: 3,7% (4 раза в год)
Оферта: нет
Амортизация: нет
Что ещё есть?
На самом деле, юанек не так уж и много. Можно увидеть Норникель Б1Р6, но там доходность показывается к call-оферте — не думаю, что будет. Сегежа с put-офертой — самый высокодоходный выпуск, но с определёнными рисками.
На самом деле, и у Славянск ЭКО рисков полно. Уже несколько раз НПЗ был атакован БПЛА. Есть ГПБ 3Р7, там тоже call-оферта. А у ГПБ 3Р6 низкая доходность. Несколько выпусков Металлоинвеста подойдут тем, кому надёжность важнее доходности. Для квалов доступны Быстроденьги Ю01. Ну и Роснефть, Альфа, ЮГК и Норникель без оферты ещё есть, там тоже доходность ниже, но и качество соответствующее.
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